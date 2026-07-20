Sport

Cupa Mondială, din nou în SUA! Donald Trump, ordin public dat președintelui FIFA: „Imediat, Gianni, m-ai înțeles?!”

Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor cere organizarea unei noi Cupe Mondiale și i-a transmis un mesaj direct lui Gianni Infantino. Ce vrea de la FIFA.
Alex Bodnariu
20.07.2026 | 18:08
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Donald Trump visează la încă o Cupă Mondială în SUA și i-a transmis un ordin lui Gianni Infantino. Foto: hepta.ro.
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Donald Trump a șocat din nou. Președintele Statelor Unite a declarat înaintea finalei Cupei Mondiale, câștigată de Spania în fața Argentinei, că își dorește ca SUA să organizeze cât mai curând o nouă ediție a turneului final și i-a transmis public lui Gianni Infantino să înceapă demersurile.

Donald Trump visează la încă o Cupă Mondială în SUA și i-a transmis un ordin lui Gianni Infantino

Prezent pe MetLife Stadium din New Jersey, Trump a acordat un interviu înaintea finalei și a afirmat că administrația americană va încerca să readucă turneul în Statele Unite imediat ce regulamentul FIFA va permite acest lucru. Următoarea ediție a Cupei Mondiale, din 2030, va fi găzduită de Spania, Portugalia și Maroc, iar cea din 2034 se va disputa în Arabia Saudită.

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Liderul de la Casa Albă s-a declarat impresionat de interesul uriaș stârnit de turneul din 2026 și a susținut că această competiție a demonstrat că fotbalul a devenit unul dintre sporturile importante din Statele Unite. În timpul finalei, Trump a fost din nou în centrul atenției, însă apariția sa nu a fost lipsită de controverse, fiind întâmpinat și cu huiduieli din partea unei părți a spectatorilor.

Trump vrea din nou Cupa Mondială în SUA! Mesajul direct pentru Infantino înaintea finalei

Donald Trump a vorbit deschis despre posibilitatea ca Statele Unite să organizeze din nou Cupa Mondială și i-a transmis, de la distanță, un mesaj clar lui Gianni Infantino. Președintele american consideră că succesul ediției din 2026 este suficient pentru ca FIFA să înceapă deja pregătirile pentru o nouă candidatură a SUA.

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„Am avut o idee pentru Gianni. Când am decis să organizăm Cupa Mondială, mulți spuneau că vor fi stadioane goale. Ei bine, nu s-a întâmplat deloc așa. Din ce am văzut, gradul de ocupare a fost de 99,9%, deși cred că, în realitate, stadioanele au fost chiar arhipline.

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După cifrele pe care le-am văzut la acest turneu, Statele Unite vor solicita imediat să organizeze din nou Cupa Mondială. I-am spus lui Gianni: «Anunțați-ne pe noi, apoi încă o țară pentru ediția următoare și încă una după aceea». Dar noi trebuie să găzduim din nou această competiție și trebuie să se întâmple cât timp mai sunt eu prin preajmă. Ai auzit, Gianni?”, a declarat Donald Trump.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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