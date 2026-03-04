Cupa Mondială fără Spania din cauza lui Donald Trump? Scenariul care zguduie lumea fotbalului

ADVERTISEMENT

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a criticat în termeni duri conducerea Spaniei, asta după ce ibericii nu le-au permis americanilor să folosească bazele lor pentru a-și intensifica atacurile asupra Iranului.

Spania ar putea să refuze participarea la Cupa Mondială din Statele Unite din cauza lui Donald Trump

Toată situația a devenit una foarte tensionată, mai ales că șeful de la Casa Albă a spus, la finalul discursului, că indiferent de decizia luată de spanioli militarii americani vor face tot ce-și doresc. Astfel, varianta în care naționala Spaniei să nu meargă la Cupa Mondială 2026 din Statele Unite poate să fie una ce cu pași repezi să prindă contur.

anunță un scenariu ce ar șoca lumea fotbalului: Spania să boicoteze din Statele Unite! Toată situația ar putea degenera, asta dacă Donald Trump nu va adopta o politică mai prietenoasă față de iberici.

O neparticipare a Spaniei ar însemna o adevărată lovitură, mai ales că națională iberică îl are pe unul dintre cei mai buni jucători ai lumii, Lamine Yamal, și este considerată printre favoritele la câștigarea trofeului.

Spania este în Grupa H la Cupa Mondială, alături de Arabia Saudită, Insulele Capului Verde și Uruguay.

Donald Trump, declarație care dinamitează Cupa Mondială

Conflictul militar dintre Statele Unite și Iran pare că se prelungește, iar americanii caută soluții pentru a încheia cât mai repede războiul început. Donald Trump s-a gândit la un ajutor venit din partea Spaniei, însă s-a lovit de un refuz și asta l-a făcut să reacționeze agresiv.

„Spania a luat o decizie teribilă. O să încheiem orice fel de parteneriat cu ei. Nu vrem să mai avem treabă cu ei. Ne-au refuzat cererea de a le folosi bazele militare. Oricum nu avem nevoie de acceptul lor și o putem face când vrem”, a spus Donald Trump.

Iran, interzisă la Cupa Mondială?

, care este calificată la Cupa Mondială, s-au intensificat și s-a luat în calcul chiar posibila neparticipare a acestora la competiție din cauza problemelor de securitate ce ar apărea. Totuși, oficialii americani au dat garanții că nu se va întâmpla acest lucru și totul va fi în regulă.

„Merită să fie la Cupa Mondială, așa cum au meritat să fie și la Cupa Mondială din Qatar, acum patru ani. Nimeni nu spune asta (n.r. – că nu sunt doriți la turneu). FIFA nu spune asta. Nici noi nu spunem asta. Sperăm să vină și să participe”, a spus Darin LaHood, important politician american.