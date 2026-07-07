Cupa Mondială, o uriașă mascaradă politică! Marcel Pușcaș dezvăluie corupția de la FIFA și legăturile dubioase dintre Trump, Putin și Infantino

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Nu mai pot cu această Cupă Mondială. Am asistat la de toate. Pe de o parte la o organizare unică, la surprize, dar și la dovada clară a implicării la vârf a politicii în sport. Degeaba clamează mai marii fotbalului planetei independența instituțiilor prin refuzul implicării politice, în cazul de față FIFA, că se dovedește că nu pot face abstracție de ea.

Marcel Pușcaș dezvăluie corupția de la FIFA. Vulnerabilitatea lui președintelui Gianni Infantino

de sprijinul organizatoric la cel mai înalt nivel, de voturile obținute prin voința politică șamd. Le mai este teamă de justiție pentru că mai toți au bube-n cap. Toți se știu cu musca pe căciulă și tuturor le tremură nădragii când aud de tartorii lumii și ai țărilor lor de origine în care activează.

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Conducătorii fotbalului, fie el național sau la nivelul confederațiilor, sunt vulnerabili până în măduva oaselor. Ei știu acest lucru, deși afișează mina intransigenței și a purității absolute. Nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le pute. „NU PERMITEM IMPLICAREA POLITICULUI ÎN FOTBAL!” – auzim deseori. Hai, nu zău, Franț.

Păi, fără influență politică, nici Ceferin, nici Infantino, nu puteau ajunge în scaunele mult dorite. Ceferin, de exemplu, pentru a deveni președintele UEFA, a apelat la nimeni altul decât la Putin, chiar mulțumindu-i pentru sprijin acestuia. Vreo 10 voturi, din ex-URSS, i-a adus. Desigur, nu direct.

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Infantino la braț și cu Putin, și cu Trump. La FIFA, corupția e cât China

Infantino și-a carotat la greu predecesorii, ajungând în vârful piramidei într-un moment în care FIFA era cuprinsă de acuzații de corupție la scară largă. Odată ajuns cu scaunul sub fund, pe căi cel puțin ciudate și asistând, vezi Doamne!, impasibil la acuzațiile de corupție în care au fost implicați foștii săi șefi, Blatter și Platini, a declarat sus și tare că va restabili imaginea FIFA.

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A reușit în doar 10 ani să devină dintr-un personaj mai degrabă discret al fotbalului, unul controversat. Se spune să-i dai unui om puterea ca să-i cunoști caracterul. Atât a așteptat Dinu Păturică al fotbalului mondial. A început dintr-o dată să dicteze ținând din ce în ce mai puțin cont de Comitetul executiv al FIFA, pe care și l-a subordonat crescând inutil și nejustificat salariile și bonusurile membrilor.

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Parcă mi-e cunoscută rețeta și la diferite federații naționale. A organizat Cupa Mondială în Qatar, Rusia și iată, America de Nord țări împlicate în conflicte militare, candidează în 2027 pentru al patrulea mandat, deși statutul FIFA nu permite acest lucru, i-a acordat lui Trump premiul FIFA pentru Pace, a finanțat la greu federații din Asia și Africa pentru a-și asigura aproape 50% din voturile care-i sunt necesare realegerii.

De asemenea a ignorat FIFPRO, sindicatul fotbaliștilor, crescând și numărul de competiții, dar și numărul de participante. Nici ignorarea sancționării Israelului pentru invadarea regiunii Gaza nu a trecut neobservată. I s-a fâlfâit și de asta. FIFA este cea mai mare organizație a planetei numărând 211 membri, mai mult cu 18 decât ONU.

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Bănci americane și FBI implicate. Totul pentru funcție, putere și bani.

De când există această instituție, începând cu anul 1904, a fost acuzată de multiple cazuri de corupție începând cu măsluirile drepturilor de televizare, oficialii primind mită de peste 150 de milioane de dolari și continuând cu mita pentru atribuirea organizării Cupelor Mondiale. Cu toate aceste fapte arhicunoscute, de căzut în plasa justiției au căzut gușterii din eșaloanele doi și trei. Niciodată din vârful piramidei.

ce a implicat în tot acest răstimp oficiali ai organismului multinațional, dar și bănci americane importante precum Citigroup, Bank of America, JP Morgan Chase. Ultima oară, prin 2015, investigatorii acestor cazuri de corupție au fost cei de la FBI.

Păi, dacă „cerberul” planetei, Donald Trump, te ajută cu tăcerea băncilor și a FBI-ului, cu organizarea Cupei Mondiale, cu voturi în cazul alegerilor ilegale de peste un an și cu multe alte „amănunte”, nu-i normal să-i acorzi premii ale FIFA, să-l însoțești în deplasări și să-i acorzi onorul cuvenit?

Infantele diminutivizat avea nevoie de protecție și a obținut-o, chiar compromițându-se. Nici că-i pasă. Câinii latră, caravana trece, e deviza. Este pe față, fără perdea. De ce ar ascunde-o? Cu ce-l încurcă? Dimpotrivă. În aceste situații nu poate fi vorba nici de scrupule, nici de rușine, pentru că, nu-i așa, scopul scuză mijloacele. Țelul suprem al capului fotbalului mondial este obținerea protecției celui mai puternic om al lumii. Pentru funcții, putere și bani. Toate în beneficiu propriu. Grav este și faptul că această manieră face prozeliți în toate federațiile naționale, fără excepție.

Așadar, să nu ne mai ascundem că oamenii din fotbal nu acceptă implicarea politicului. Dimpotrivă, ea este acceptată la greu, oriunde și de către oricine. În aceste condiții mai contează anularea unui rahat de cartonaș și a unei suspendări regulamentare cuvenite unui jucător american? Mai contează disprețul unei planete?

Suntem naivi și ei sunt șmecheri.