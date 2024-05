Cupa Presei are și ea un Gigi Becali al ei! FANATIK, meciuri de foc la competiția din acest an! „Vor evolua Gardoș, Marica și Rusescu”

, unde 13 redacții de știri din România s-au înscris. FANATIK va participa anul acesta și va face parte din Grupa A, singura grupă în care sunt 4 echipe. Din cele patru grupe vor merge mai departe doar ocupantele locului 1 din fiecare grupă.

Cupa Presei are și ea un Gigi Becali al ei! FANATIK, meciuri de foc la competiția din acest an! „Vor juca și Marica, Gardoș, Rusescu”

FANATIK a stat de vorbă cu , după o pauză de foarte mulți ani în care jurnaliștii doar au scris și au vorbit despre fotbal, fără însă a se putea confrunta într-o competiție oficială.

– Roberto, felicitări! Ai ajuns la organizarea celei de-a doua ediții consecutive a Cupei Presei! Pentru început spune-mi, te rog, cum ai reînviat această competiție, pentru că știu că în urmă cu mulți ani Cupa Presei s-a mai disputat, însă a dispărut brusc.

– Mulțumesc! Motivul pentru care am renăscut această competiție este pentru că mi-a fost dor să-mi revăd foștii colegi din mass media. Mi-au lipsit determinarea și ambiția cu care se juca la Cupa Presei. Acest lucru l-am observat și la prima ediție, unde echipele s-au prezentat exemplar.

– Ești la a doua ediție, așa cum spuneam mai devreme. Spune-mi ce ai învățat după prima ediție și ce vei implementa la ediția din acest an?

– La prima ediție a fost destul de greu, nu am avut susținere financiară îndeajuns. Dar cu ajutorul vostru, al jurnaliștilor, prin promovarea și mediatizarea acestei cupe, am reușit să duc la bun sfârșit acest proiect. Anul acesta s-au alăturat și alți sponsori care cred în acest proiect și care au investit în sport, mișcare, sănătate și competiție. În acest an am luat hotărârea de a nu mai începe competiția cu meciuri eliminatorii și am repartizat echipele în 4 grupe. O altă implementare este faptul că reprizele vor fi de 15 minute până în faza semifinalelor, unde vor fi de 20 de minute.

– Din ce am văzut anul trecut, ambițiile sunt extrem de mari pe terenul de fotbal. Te așteptai să existe asemenea motivație pentru echipele prezente? Mă gândesc că anul acesta va fi și mai mare ambiția.

– Da, mă așteptam. Dăruința și îndârjirea cu care s-a jucat anul trecut mi-a confirmat faptul că mereu la Cupa Presei au fost și vor fi meciuri spectaculoase! Ce m-a surprins plăcut a fost faptul că nici măcar o echipă nu a făcut doar act de prezență și s-au prezentat foarte bine.

– Ce premii sunt puse în joc și unde pot fi urmărite meciurile de la Cupa Presei din acest an? Le veți transmite și pe rețelele de socializare?

– Premiile sunt surpriză, cum a fost și cu mingea de joc. Premiile vor fi mai mari decât anul trecut și să nu uităm de Trofeul Gabriel Simionov, acordat jucătorului turneului, un omagiu adus tatălui meu.

– Există la Cupa Presei vreun patron-antrenor, așa cum se poartă în fotbalul românesc?

– Da, este Valentin Pîrvu zis „Gigi” de la România TV, care la pauză intră la vestiare, face schimbări după 3 minunte, dar are și o mare galerie în spate.

– Ce stranieri vor fi prezenți în acest an la Cupa Presei?

– Celor de anul trecut (Ciprian Marica, Ionuț Badea, Cristi Pulhac, Dacian Varga) li s-au adăugat alte nume mari precum Florin Gardoș, Raul Rusescu, Andrei Cristea plus alții surpriză.

– La ce nivel visezi să duci această competiție?

– După cum știți, în trecut nu aveam condiții optime de joc și aici mă refer la terenul impracticabil, lipsa Ambulanței sau a unui doctor. Îmi doresc să asigur echipelor tot suportul necesar pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a meciurilor. Și pentru că o întâlnire între vechi colegi de breaslă se lasă întotdeauna cu o bere, am pregătit o terasă special amenajata cu muzică bună pentru jurnaliști și publicul spectator. Vă aștept în număr cât mai mare, atât pe voi jurnaliștii, cât și pe iubitorii de fotbal.

Regulamentul permite ca, în lotul fiecărei echipe să fie maximum 12 jucători, angajați ai trustului, din care doi pot fi stranieri. Stranieri înseamnă că fiecare redacție poate aduce doi foști fotbaliști în lot.

Program Cupa Presei 2024

Vineri, 24 mai

În prima zi se vor juca meciurile Grupelor A și B.

Ora:

11.00 FANATIK – Pro TV

11.45 Prosport – Euronews România

12.30 Digi Sport – România TV

13.15 FANATIK – Prosport

14.00 Digi Sport – Radio România

14.45 Pro TV – Euronews România

15.30 România TV – Radio România

Sâmbătă, 25 mai

În a doua zi a competiției se vor juca meciurile Grupelor C și D.

ORA

11.00 Metropola TV – I Am Sport

11.45 Orange TV – Antena 1

12.30 Metropola TV – B1 TV

13.15 Orange TV – Gazeta Sporturilor

14.00 I Am Sport – B1 TV

14.45 Antena 1 – Gazeta Sporturilor

Câștigătoarele grupelor vor juca duminică, 26 mai, în semifinalele competiției, urmând apoi finala mică și finala mare!