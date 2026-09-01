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FCSB și Dinamo, granzii fotbalului românesc în accepțiunea generală, sunt echipele ale căror meciuri ne aduc o cotă de 6,80 pe biletul zilei de miercuri, 2 septembrie 2026. Partidele contează pentru Cupa României, iar selecțiile sunt curajoase.

Biletul zilei de miercuri, 2 septembrie, pe Dinamo și FCSB

Să începem cu Dinamo, care joacă în deplasare la Sporting… Liești. Pentru majoritatea microbiștilor, Sporting Liești e o necunoscută. Câteva detalii: echipă de Liga 3, a câștigat Seria 2 anul trecut, dar în grupa de promovare a terminat pe 3 și a ratat accesul direct sau prin play-off în Liga 2. A trecut trei tururi preliminare ca să ajungă în grupele Cupei României. Și va întâlni Dinamo, liderul la zi din SuperLiga. Meci cât se poate de dezechilibrat.

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Dar, nu de puține ori, Cupa a fost martora marilor surprize. Nu ne așteptăm să câștige Lieștiul, dar entuziasmul de a juca împotriva unui adversar cu nume își va spune cuvântul. Iar în tabăra dinamovistă sunt șanse mari de relaxare și condescendență. Și atunci, un gol al oaspeților credem că va apărea. Mizăm pe „ambele marchează și peste 2,5 goluri”, la cotă 2,35 pe Winmasters. Chiar dacă ia gol, Dinamo ar trebui să câștige fără emoții.

FC Argeș – FCSB aduce surpriza

Al doilea meci de pe biletul zilei din 2 septembrie e cel dintre FC Argeș și FCSB. Pe de-o parte, piteștenii au liniște și continuitate cu Bogdan Andone. Chiar dacă vin după un singur punct în ultimele trei etape de SuperLiga.

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În schimb, la . Echipa și-a pierdut jucători exponențiali în anii precedenți. Olaru a plecat primul, în vară. Bîrligea are câteva zile de când a ajuns la Frosinone în Serie A. . Vali Crețu a fost ba dat afară, ba reconfirmat la echipă. E haos general și asta s-a văzut inclusiv în ultimele două jocuri de campionat, 0-1 cu CFR Cluj și 1-3 cu UTA, două echipe chinuite și ele de varii probleme.

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În atare condiții, nu putem să nu mizăm pe FC Argeș. Da, privind cota la victorie, 2,90, pare un pariu extrem de riscant, dar FCSB e în vrie și, mai mult, niciodată nu a pus preț pe Cupa României în anii recenți.