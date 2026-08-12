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„Dă-o-n p….!” Ionuț Chirilă și CS Dinamo s-au făcut de râs cu Popești-Leordeni în Cupa României Betano 2026/2027. Cine se califică în faza grupelor

Cupa României Betano a început, iar în prezent se desfășoară etapele de calificare pentru faza grupelor. Vezi programul, rezultatele și care sunt echipele ce se vor califica mai departe
Ciprian Păvăleanu
12.08.2026 | 12:52
Daon p Ionut Chirila si CS Dinamo sau facut de ras cu PopestiLeordeni in Cupa Romaniei Betano 20262027 Cine se califica in faza grupelor
ULTIMA ORĂ
Ionuț Chirilă și CS Dinamo s-au făcut de râs în Cupa României Betano. Foto: Colaj FANATIK
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Faza grupelor din Cupa României debutează pe 2 septembrie 2026, iar până atunci echipele din eșaloanele inferioare se luptă pentru un loc. Abia în play-off vor intra și echipe din SuperLiga României.

CS Dinamo s-a făcut de râs în primul meci din turul III al Cupei României Betano

Ionuț Chirilă (60 de ani) a ales să preia CS Dinamo după ce clubul a primit șansa de a rămâne în Liga a II-a, deși din punct de vedere sportiv trebuia să retrogradeze în Liga a III-a a României. În primul meci, echipa sa a arătat bine, a condus până spre final contra lui CS Afumați, însă a primit două goluri în ultimul sfert de oră și a pierdut cu 1-2.

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În următoarea etapă, CSM Slatina a zburdat împotriva elevilor lui Ionuț Chirilă și a învins cu 5-1. Istoria s-a repetat și 4 zile mai târziu, în Cupa României Betano, unde CS Dinamo a întâlnit-o pe Popești-Leordeni, echipă ce evoluează tot în Liga a II-a. La pauză, formația ilfoveană conducea cu scorul de 3-0, iar la doar 15 minute de la reluarea partidei scorul căpătase proporții. La 5-0, Ionuț Chirilă nu a mai putut rezista și a scăpat o înjurătură, după ce la vestiare i-a certat aprig pe fotbaliștii săi: „Dă-o în p***a mă-sii de treabă!”, a exclamat antrenorul, conform gsp.ro. Scorul final a rămas 5-0, iar CS Dinamo este eliminată din cupă

CSC Șelimbăr a câștigat la „masa verde”. Ce meciuri se mai dispută miercuri, 12 august

Meciul dintre Popești-Leordeni și CS Dinamo a fost primul din turul al III-lea al Cupei României Betano. Alte 21 de partide se vor disputa de la ora 17:30 și una singură se va juca de la 20:00. CSC Șelimbăr a primit victoria la „masa verde” împotriva lui FC Hermannstadt, care se află în pragul desființării și s-a retras din competiții.

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Programul meciurilor de pe 12 august din Cupa României Betano arată în felul următor:

  • FINAL Popești-Leordeni – CS Dinamo 5-0
  • 17:30 Agricola Borcea – Unirea Slobozia
  • 17:30 Băicoi – Metalul Buzău
  • 17:30 Blaj – Sănătatea Cluj
  • 17:30 Corona Brașov – Olimpic Zărnești
  • 17:30 CSM Adjud – Sporting Liești
  • 17:30 Curtișoara – CSM Slatina
  • 17:30 Dunărea Giurgiu – Steaua București
  • 17:30 Dunărea Călărași – CS Afumați
  • 17:30 Flacăra Moreni – Chindia Târgoviște
  • 17:30 Jiul Petroșani – Minerul Lupeni
  • 17:30 Minaur Baia Mare – CSM Olimpia Satu Mare
  • 17:30 Mogoșoaia – Concordia Chiajna
  • 17:30 Politehnica Timișoara – CSC Dumbrăvița
  • 17:30 Sântandrei – FC Bihor
  • 17:30 Timișul Șag – CSM Reșița
  • 17:30 Tunari – Ștefănești
  • 17:30 USV Iași – Cetatea Suceava
  • 17:30 Viitorul Onești – FC Bacău
  • 17:30 VSK Gyergyo – ASA Târgu Mureș
  • 17:30 Zalău – Gloria Bistrița
  • 20:00 CSM Târgu Jiu – Râmnicu Vâlcea
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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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