„Dă-o-n p….!” Ionuț Chirilă și CS Dinamo s-au făcut de râs cu Popești-Leordeni în Cupa României Betano 2026/2027. Cine se califică în faza grupelor

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Faza grupelor din Cupa României debutează pe 2 septembrie 2026, iar până atunci echipele din eșaloanele inferioare se luptă pentru un loc. Abia în play-off vor intra și echipe din SuperLiga României.

CS Dinamo s-a făcut de râs în primul meci din turul III al Cupei României Betano

Ionuț Chirilă (60 de ani) a ales să preia CS Dinamo după ce clubul a primit șansa de a rămâne în Liga a II-a, deși din punct de vedere sportiv trebuia să retrogradeze în Liga a III-a a României. În primul meci, echipa sa a arătat bine, a condus până spre final contra lui CS Afumați, însă a primit două goluri în ultimul sfert de oră și a pierdut cu 1-2.

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În următoarea etapă și a învins cu 5-1. Istoria s-a repetat și 4 zile mai târziu, în Cupa României Betano, unde CS Dinamo a întâlnit-o pe Popești-Leordeni, echipă ce evoluează tot în Liga a II-a. La pauză, formația ilfoveană conducea cu scorul de 3-0, iar la doar 15 minute de la reluarea partidei scorul căpătase proporții. La 5-0, Ionuț Chirilă nu a mai putut rezista și a scăpat o înjurătură, după ce la vestiare i-a certat aprig pe fotbaliștii săi: „Dă-o în p***a mă-sii de treabă!”, a exclamat antrenorul, conform Scorul final a rămas 5-0, iar CS Dinamo este eliminată din cupă

CSC Șelimbăr a câștigat la „masa verde”. Ce meciuri se mai dispută miercuri, 12 august

Meciul dintre Popești-Leordeni și CS Dinamo a fost primul din turul al III-lea al Cupei României Betano. Alte 21 de partide se vor disputa de la ora 17:30 și una singură se va juca de la 20:00. CSC Șelimbăr a primit victoria la „masa verde” împotriva lui

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Programul meciurilor de pe 12 august din Cupa României Betano arată în felul următor: