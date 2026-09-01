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Cupa României Betano 2026/2027 începe cu prima etapă din grupe, disputată între 1 și 3 septembrie, unde 24 de echipe se luptă pentru calificarea în sferturile de finală. Programul complet al meciurilor, meciurile transmise la tv și online, rezultatele și marcatorii în timp real, dar și toate informațiile despre parcursul competiției până la finala din mai 2027.

Programul complet al meciurilor din etapa 1 în grupele Cupei României Betano. Ce meciuri sunt transmise la tv și online

FRF, organizatorul Cupei României Betano, a anunțat că toate cele 12 meciuri ale primei etape vor fi transmise fie la tv, pe Digi Sport și Prima Sport, fie online prin FRF TV. Tot online, meciurile se văd live stream pe platformele celor două televiziuni, Digi Online și Prima Play.

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Marți, 1 septembrie

ora 16:00 Progresul Spartac – Concordia Chiajna (grupa B | FRF TV)

(grupa B | FRF TV) ora 18:00 Sepsi OSK – CFR Cluj (grupa B | Prima Sport, Digi Sport)

(grupa B | Prima Sport, Digi Sport) ora 18:00 Corona Brașov – FC Bihor (grupa C | FRF TV)

(grupa C | FRF TV) ora 20:00 Chindia Târgoviște – FC Voluntari (grupa D | FRF TV)

(grupa D | FRF TV) ora 21:00 Universitatea Cluj – Petrolul (grupa B | Prima Sport, Digi Sport)

Miercuri, 2 septembrie

ora 16:00 Minerul Lupeni – UTA Arad (grupa A | FRF TV)

(grupa A | FRF TV) ora 16:45 FC Botoșani – Corvinul Hunedoara (grupa A | Prima Sport, Digi Sport)

(grupa A | Prima Sport, Digi Sport) ora 18:00 Gloria Bistrița – Csikszereda (grupa C | FRF TV)

(grupa C | FRF TV) ora 19:00 Sporting Liești – Dinamo (grupa D | Prima Sport, Digi Sport)

(grupa D | Prima Sport, Digi Sport) ora 21:30 FC Argeș – FCSB (grupa C | Prima Sport, Digi Sport)

Joi, 3 septembrie

ora 17:30 FC Bacău – Universitatea Craiova (grupa D | Prima Sport, Digi Sport)

(grupa D | Prima Sport, Digi Sport) ora 20:30 Politehnica Timișoara – Rapid (grupa A | Prima Sport, Digi Sport)

Rezultatele etapei 1

Pe măsură ce meciurile din etapa 1 a grupelor Cupei României Betano se vor disputa, rezultate finale vor fi completate în rândurile de mai jos.

Progresul Spartac – Concordia Chiajna

Corona Brașov – FC Bihor

Sepsi OSK – CFR Cluj

Chindia – FC Voluntari

Universitatea Cluj – Petrolul

Minerul Lupeni – UTA Arad

FC Botoșani – Corvinul

Gloria Bistrița – Csikszereda

Sporting Liești – Dinamo

FC Argeș – FCSB

FC Bacău – Universitatea Craiova

Politehnica Timișoara – Rapid

Cum arată grupele din Cupa României Betano, ediția 2026-2027

În total, 24 de echipe s-au calificat în grupele Cupei României Betano. Formațiile care au terminat pe primele 8 locuri în SuperLiga, sezonul precedent, încep competiția direct în această fază. Celelalte 16 locuri din grupe s-au ocupat în urma play-off-ului disputat în 18-20 august.

Grupa A

Rapid, UTA, Corvinul, FC Botoșani, Minerul Lupeni, Politehnica Timișoara.

Grupa B

CFR Cluj, Universitatea Cluj, Sepsi OSK, Petrolul, Progresul Spartac, Concordia Chiajna.

Grupa C

FC Argeș, FCSB, FC Bihor, Csikszereda, Gloria Bistrița, Corona Brașov.

Grupa D

Universitatea Craiova, Dinamo, FC Voluntari, Chindia Târgoviște, Sporting Liești, FC Bacău.

Programul complet al Cupei României

În faza grupelor, se vor mai disputa alte două etape, programate până la finalul anului calendaristic. Chiar dacă grupele au câte șase formații în componență, fiecare dintre ele va avea de disputat doar trei meciuri.

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Faza grupelor: etapa a 2-a (28 octombrie 2026)

Grupa A

Corvinul – Rapid

UTA Arad – FC Botoșani

Minerul Lupeni – Politehnica Timișoara

Grupa B

CFR Cluj – U Cluj

Concordia Chiajna – Sepsi

Progresul Spartac – Petrolul

Grupa C

Corona Brașov – FC Argeș

Gloria Bistrița – FCSB

Csikszereda – FC Bihor

Grupa D

FC Voluntari – Universitatea Craiova

Dinamo – Chindia

Sporting Liești – FC Bacău

Faza grupelor: etapa a 3-a (2 decembrie 2026)

Grupa A

Rapid – UTA

Politehnica Timișoara – Corvinul

Minerul Lupeni – FC Botoșani

Grupa B

Concordia Chiajna – CFR Cluj

Progresul Spartac – U Cluj

Petrolul – Sepsi

Grupa C

FC Bihor – FC Argeș

FCSB – Csikszereda

Corona Brașov – Gloria Bistrița

Grupa D

Universitatea Craiova – Dinamo

FC Bacău – FC Voluntari

Sporting Liești – Chindia

Cum se califică echipele în sferturi?

Formatul actual al Cupei României Betano include patru grupe de câte șase echipe. Fiecare formație joacă trei meciuri (nu joacă cu toate celelalte 5 echipe din grupă). Meciurile sunt stabilite dinainte pe baza celor 3 urne valorice. Iar primele două clasate din fiecare grupă avansează în sferturile de finală.

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Calendarul fazei eliminatorii

Sferturi de finală: 3 martie 2027

3 martie 2027 Semifinale: 21 aprilie 2027

21 aprilie 2027 Finala: 12 mai 2027

Câți bani se câștigă în Cupa României Betano

În anii precedenți, Federația Română de Fotbal a pus la dispoziție un fond total de premiere de aproximativ 1,2 milioane de euro. Echipele acumulează bonusuri pe parcursul competiției. FRF nu a anunțat schimbări în ceea ce privește premiile din noul sezon. Conform informațiilor anterioare, cluburile participante vir fi recompensate astfel:

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Grupe: 4.000 de euro pentru fiecare punct (12.000 de euro pentru o victorie);

4.000 de euro pentru fiecare punct (12.000 de euro pentru o victorie); Sferturi: 25.000 de euro pentru fiecare echipă;

25.000 de euro pentru fiecare echipă; Semifinale: 50.000 de euro/formație;

50.000 de euro/formație; Finalistă: 10.000 de euro;

10.000 de euro; Câștigătoarea trofeului: 240.000 de euro.

Cele mai interesante meciuri ale etapei și cote la pariuri

Prima etapă a grupelor Cupei României Betano propune o serie de meciuri foarte interesante. FC Argeș – FCSB este capul de afiș al grupei C, într-un . Sepsi – CFR Cluj – un duel între două formații cu ambiții de calificare și experiență importantă în competiție. Trei dintre ultimele 5 ediții au fost câștigate de una dintre ele. Universitatea Cluj – Petrolul este un alt meci tare, ce se poate dovedi decisiv în grupa B. este un duel cu rezonanță istorică, iar FC Botoșani – Corvinul e reeditarea remizei albe din etapa 4 de SuperLiga. Mai jos, o serie de pronosticuri la aceste meciuri:

FC Argeș – FCSB: „1” – cotă 2,92

Sepsi – CFR Cluj: „X2” – cotă 1,47

U Cluj – Petrolul: „GG3+” – cotă 2,45

Poli Timișoara – Rapid: „2” – cotă 1,95

FC Botoșani – Corvinul: „oaspeții marchează” – cotă 1,42

Urmărește LIVE pe FANATIK toate meciurile și rezultatele din Cupa României Betano

Prima etapă a grupelor Cupei României Betano programează dueluri extrem de atractive, de la FC Argeș – FCSB și Sepsi – CFR Cluj până la Politehnica Timișoara – Rapid sau Sporting Liești – Dinamo. Pentru a nu rata niciun gol, nicio surpriză și nicio schimbare din clasamente, urmărește LIVE BLOGUL FANATIK, actualizat în timp real pe parcursul celor trei zile cu meciuri.

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Pe FANATIK găsești minut cu minut desfășurarea partidelor, echipele de start, marcatorii, fazele importante, reacțiile de la final și toate informațiile despre lupta pentru calificarea în sferturile de finală.