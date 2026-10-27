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Cupa României Betano, live grupe, etapa 2. CFR Cluj – U Cluj, cel mai tare meci al rundei

Adrian Baciu
27.10.2026 | 12:00
Cupa Romaniei Betano live grupe etapa 2 CFR Cluj U Cluj cel mai tare meci al rundei
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Cupa României Betano, live grupe, meciurile din etapa 2. Sursa foto: sportpictures.eu
Cupa României Betano, etapa 2 din faza grupelor, se joacă în intervalul 27 - 29 octombrie 2026. FANATIK vă oferă, live, informații în timp real de la toate cele 12 partide.
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Cupa României Betano, ediția 2026 – 2027, continuă cu etapa a 2-a din faza grupelor. În continuare, matematic, toate cele 24 de echipe se luptă pentru calificarea în sferturile de finală. FANATIK vă oferă, mai jos, programul complet al meciurilor, date despre transmisiunile TV și online, rezultatele și marcatorii în timp real, dar și clasamentele și cele mai bune cote la pariuri.

Programul complet al meciurilor din etapa 2 în grupele Cupei României Betano. Ce meciuri sunt transmise la TV și online

Etapa a 2-a din faza grupelor Cupei României Betano debutează marți, 27 octombrie. De la ora 15.00, codașa din campionat, Csikszereda, dă piet cu FC Bihor Oradea. Tot marți mai sunt programate meciurile Progresul Spartac – Petrolul (ora 17:00), UTA Arad – FC Botoșani (19:00) și Corvinul Hunedoara – Rapid (ora 21:30).

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La fel ca în prima rundă din această competiție, fanii fotbalului din țară pot urmări, pe TV sau online, toate cele 12 meciuri. Duelurile de marți, miercuri și joi vor fi transmise fie la TV, pe Digi Sport și Prima Sport, fie online prin FRF TV. Tot online, meciurile se văd live stream pe platformele celor două televiziuni, Digi Online și Prima Play. Iată, mai jos, programul complet și televizările:

Marți, 27 octombrie

  • Csikszereda – FC Bihor Oradea (Grupa C, ora 15:00, www.frf.tv)
  • Progresul Spartac – Petrolul (Grupa B, 17:00, Prima Sport, Digi Sport
  • UTA Arad – FC Botoșani (Grupa A, 19:00, Prima Sport, Digi Sport)
  • FC Corvinul  – Rapid (Grupa A, 21:30, Prima Sport, Digi Sport)

Miercuri, 28 octombrie

  • Minerul Lupeni – Politehnica Timișoara (Grupa A,15:00, www.frf.tv)
  • Sporting Liești – FC Bacău (Grupa D, 15:00, www.frf.tv)
  • CSM Corona Brașov – FC Argeș (Grupa C, 15:00, Prima Sport, Digi Sport)
  • Dinamo – Chindia Târgoviște (Grupa D, 19:00, Prima Sport, Digi Sport)
  • CFR Cluj – Universitatea Cluj (Grupa B, 21:30, Prima Sport, Digi Sport)

Joi, 29 octombrie

  • Concordia Chiajna – Sepsi OSK (Grupa B, 17:00, Prima Sport, Digi Sport)
  • FC Voluntari – Universitatea Craiova (Grupa D, 19:00, Prima Sport, Digi Sport)
  • Gloria Bistrița – FCSB (Grupa C, 21:30, Prima Sport, Digi Sport)

Cum arată grupele și clasamentul din Cupa României Betano, ediția 2026 – 2027, înainte de etapa 2

În etapa inaugurală din Cupa României Betano, ediția 2026 – 2027, marile favorite s-au impus în general fără emoții. FCSB a făcut scor cu FC Argeș, 5-0 în deplasare, Dinamo la fel cu Sporting Liești, 4-1, în timp ce deținătoarea trofeului, Universitatea Craiova, a trecut de FC Bacău, în deplasare, cu 2-1. Iată componența grupelor și clasamentele aferente:

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Grupa A

Cupa României Betano Clasament - Grupa A
Cupa României Betano Clasament – Grupa A. Sursa foto: flashscore.ro

Grupa B

Cupa României Betano Clasament - Grupa B
Cupa României Betano Clasament – Grupa B. Sursa foto: flashscore.ro

Grupa C

Cupa României Betano Clasament - Grupa C
Cupa României Betano Clasament – Grupa C. Sursa foto: flashscore.ro

Grupa D

Cupa României Betano Clasament - Grupa D
Cupa României Betano Clasament – Grupa D. Sursa foto: flashscore.ro

Programul ultimei etape din Cupa României Betano

Grupa A

  • Rapid – UTA
  • Politehnica Timișoara – Corvinul
  • Minerul Lupeni – FC Botoșani

Grupa B

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  • Concordia Chiajna – CFR Cluj
  • Progresul Spartac – U Cluj
  • Petrolul – Sepsi

Grupa C

  • FC Bihor – FC Argeș
  • FCSB – Csikszereda
  • Corona Brașov – Gloria Bistrița

Grupa D

  • Universitatea Craiova – Dinamo
  • FC Bacău – FC Voluntari
  • Sporting Liești – Chindia

Cote la pariuri pentru cele mai tari meciuri din Cupa României Betano, etapa 2

Runda a 2-a din faza grupelor Cupei României Betano vine cu o serie de meciuri atractive pentru publicul larg, dar și pentru pariori. Avem o serie de dueluri de la care am ales câteva cote foarte bune. În derby-ul Clujului, CFR Cluj este outsider cu rivala Universitatea. Deținătoarea trofeului are clar prima șansă în deplasarea cu Voluntari. Favorită certă este și FCSB, la Bistrița, așa cum e Dinamo acasă cu Chindia. Iată, mai jos, câteva cote:

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  • CFR Cluj – U Cluj: „2 solist” – cotă 1,82
  • FC Voluntari – U Craiova: „2 solist” – cotă 1,67
  • Gloria Bistrița – FCSB: „2 solist” – cotă 1,23
  • Dinamo – Chindia: „1 solist” – cotă 1,29

Urmărește LIVE pe FANATIK toate meciurile și rezultatele din Cupa României Betano

Foarte multe dueluri între echipe de primă ligă au loc în etapa a 2-a din faza grupelor Cupei României Betano. Pe blogul oferit de FANATIK nu ratezi niciun gol, niciun eveniment notabil și nicio schimbare din clasamente. Site-ul nostru va fi actualizat în timp real pe parcursul celor trei zile cu meciuri.

Indiferent că meciurile sunt pe TV sau online, pe FANATIK găsești minut cu minut desfășurarea partidelor, echipele de start, marcatorii, fazele importante, reacțiile de la final și toate informațiile despre lupta pentru calificarea în sferturile de finală.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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