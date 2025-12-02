Cupa României Betano, etapa 2. Când și cu cine joacă FCSB, Rapid, Dinamo, CFR Cluj sau U Craiova

ADVERTISEMENT

Cupa României revine cu etapa cu numărul 2 din faza grupelor. Pe FANATIK.RO afli programul complet, cine transmite meciurile la TV și online, dar și toate rezultatele și clasamentul actualizat.

Rezultate complete din etapa 2 de Cupa României

Timp de trei zile, de marți, 2 decembrie, până joi, 4 decembrie, sunt programate mai multe meciuri în fiecare dintre cele patru grupe din Cupa României. Astfel, vor fi 12 jocuri în cele trei zile, câte patru zilnic.

marți, 28 octombrie. Urmează acum o nouă rundă în care echipele care au început cu stângul au șansa să se revanșeze, în timp ce formațiile care au luat toate cele 3 puncte își pot consolida pozițiile cu alte 3.

Cine transmite la TV Cupa României. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Meciurile din etapa a 2-a a Cupei României se vor vedea la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, posturile care dețin drepturile de televizare pentru această fază din cadrul competiției.

De asemenea, meciurile pot fi urmărite și online, pe platformele Prima Play, Digi Online și Orange TV Go, care difuzează conținutul canalelor tv menționate. Și platforma FRF.tv vă stă la dispoziție în acest sens.

Meciuri Cupa României, etapa 2 – detalii și scoruri finale

Marți, 2 Decembrie

Ora 14:00: CSC Dumbrăviţa – CSM Slatina (Grupa A)

Ora 17:00: CS Dinamo Bucureşti – Concordia Chiajna, (Grupa D)

Ora 17:00: Csikszereda – SC Oțelul Galați (Grupa C) – Digi Sport 1, Prima Sport 1

Ora 19:30: FC Argeş – FC Rapid 1923 (Grupa A) – Digi Sport 1, Prima Sport 1

Miercuri, 3 decembrie

Ora 14:00: Sănătatea Servicii Publice Cluj – CS Gloria Bistrița (Grupa B)

Ora 17:00: FC Botoşani – FC Hermannstadt (Grupa D)

Ora 18:30: Farul Constanţa – Dinamo (Grupa D) – Digi Sport 1

Ora 21:00: UTA Arad – FCSB (Grupa B) – Digi Sport 1

Joi, 4 decembrie

Ora 14:00: CS Sporting Liești – Metalul Buzău (Grupa C)

Ora 16:15: Sepsi OSK – Universitatea Cluj (Grupa C)

Ora 18:30: Metaloglobus – CFR 1907 Cluj (Grupa A)

Ora 21:00: Petrolul – Universitatea Craiova (Grupa B)

Clasamentul din grupele Cupei României înaintea etapei 2

Până acum, 8 echipe au reușit să își treacă în dreptul lor 3 puncte în urma primei etape. La finalul fazei grupelor, doar primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală, fază care se va juca într-o singură manșă. Iată ierarhia înaintea etapei 2:

Grupa A

CFR 1907 Cluj – 3p (4-0) FC Rapid 1923 – 3p (4-0) FC Argeș – 3p (3-2) Metaloglobus – 0p (2-3) CSM Slatina – 0p (0-4) CSC Dumbrăvița – 0p (0-4)

Grupa B

Universitatea Craiova – 3p (4-1) FCSB – 3p (3-1) UTA Arad – 1p (1-1) Petrolul – 1p (1-1) Gloria Bistrița – 0p (1-3) Sănătatea SP Cluj – 0p (1-4)

Grupa C

Universitatea Cluj – 3p (2-1) Oțelul Galați – 1p (3-3) Sporting Liești – 1p (3-3) Sepsi OSK – 1p (0-0) Csikszereda – 1p (0-0) Metalul Buzău – 0p (1-2)

Grupa D

Dinamo – 3p (3-1) FC Hermannstadt – 3p (1-0) FC Botoșani – 1p (1-1) Farul Constanța – 1p (1-1) Concordia Chiajna – 0p (0-1) CS Dinamo București – 0p (1-3)

Cote și ponturi pariuri în Cupa României, etapa 2

Cei care vor să profite de această etapă la pariuri o pot face alegând câteva pronosticuri interesante la unele dintre meciuri. Vă propunem să aruncați un ochi peste următoarele variante:

FC Argeș – Rapid București: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.87

Botoșani – Hermannstadt: „1X” / cotă 1.29

Farul Constanța – Dinamo București: „peste 1.5 goluri” / cotă 1.38

Sepsi OSK – U Cluj: „Pauză sau Final 2”/ cotă 1.77

Programul următoarei runde în Cupa României

Următoarea etapă, cea cu numărul 3, va avea loc începând cu 11 februarie 2026. FRF nu a transmis încă programul exact al zilelor sau orelor meciurilor.