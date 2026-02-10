Cupa României Betano, etapa 3. Totul se decide în ultima rundă: programul complet și televizările! Cum arată clasamentul

ADVERTISEMENT

Cupa României revine cu etapa cu numărul 3 din faza grupelor. Pe FANATIK.RO afli programul complet, cine transmite meciurile la TV și online, dar și toate rezultatele și clasamentul actualizat.

Rezultate complete din etapa 3 de Cupa României

Vom avea parte de trei zile cu meciuri de foc în Cupa României Betano. Se joacă ultima rundă din faza grupelor, iar situația este una destul de strânsă. Meciurile au o miză uriașă și, cu siguranță, va fi spectacol atât pe teren, cât și după jocuri, la declarații.

situația din clasamentul celor patru grupe este una echilibrată. Încă nu știm cum vor arăta sferturile de finală, însă este clar că echipele aflate în lupta pentru primele două locuri vor trata cu maximă seriozitate partidele.

Cine transmite la TV Cupa României. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Meciurile din etapa cu numărul 3 din Cupa României Betano vor putea fi urmărite pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Aceste posturi vor transmite cele mai tari partide și reacțiile de la finalul jocurilor. Pe veți afla informații în timp real.

De asemenea, meciurile pot fi urmărite și online, pe platformele Prima Play, Digi Online și Orange TV Go, care difuzează conținutul canalelor TV menționate. Și platforma FRF.tv vă stă la dispoziție în acest sens.

Meciuri Cupa României, etapa 3 – detalii și scoruri finale

Marți, 10 februarie

Sănătatea Cluj – Petrolul, 14:00

Dumbrăvița – FC Argeș, 20:00

CFR Cluj – Rapid, 20:00

Miercuri, 11 februarie

CSM Slatina – Metaloglobus, 14:00

Metalul Buzău – Sepsi, 20:00

U Cluj – Oțelul, 20:00

Sporting Liești – Csikszereda, 20:00

Joi, 12 februarie

CS Dinamo – Farul, 18:00

Chiajna – Botoșani, 18:00

Dinamo – Hermannstadt 18:00

Gloria Bistrița – UTA, 20:30

Universitatea Craiova – FCSB, 20:30

Clasamentul din grupele Cupei României înaintea etapei 3

Grupa A

FC Argeș – 6p (5–3) CFR 1907 Cluj – 3p (4–0) FC Rapid 1923 – 3p (5–2) CSC Dumbrăvița – 3p (2–5) Metaloglobus – 0p (2–3) CSM Slatina – 0p (1–6)

Grupa B

Universitatea Craiova – 3p (4–1) FCSB – 3p (3–1) Gloria Bistrița – 3p (3–4) UTA Arad – 1p (1–1) Petrolul – 1p (1–1) Sănătatea SP Cluj – 0p (2–6)

Grupa C

Oțelul Galați – 4p (5–4) Universitatea Cluj – 3p (2–1) Sporting Liești – 1p (3–3) Sepsi OSK – 1p (0–0) Csikszereda – 1p (1–2) Metalul Buzău – 0p (1–2)

Grupa D