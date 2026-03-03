Cupa României Betano – sferturi, live blog. Toate meciurile, rezultate, clasament actualizat și program complet

Cupa României Betano a ajuns în faza eliminatorie, care începe cu sferturile de finală. U Cluj, Hermannstadt, FC Argeș, Gloria Bistrița, U Craiova, CFR Cluj, Dinamo și Metalul Buzău se luptă pentru semifinale, în decursul a trei zile de meciuri.
Faza sferturilor de finală începe marți, 3 martie, de la ora 19:00, cu U Cluj – Hermannstadt. Ziua de miercuri este singura cu două partide. Mai întâi FC Argeș – Gloria Bistrița și, apoi, capul de afiș al rundei: U Craiova – CFR Cluj. În final, Dinamo – Metalul Buzău se joacă joi, începând cu ora 20:00.
În sferturile Cupei României Betano s-au calificat echipele clasate pe primele două poziții ale celor patru grupe. FC Argeș, U Craiova, U Cluj și Dinamo și-au câștigat grupele (de la A la D), și vor întâlni formațiile care au terminat pe locurile secunde.
Cu o situație diferită în campionat, U Cluj și Hermannstadt se luptă pentru un loc în semifinalele Cupei României. U Cluj e deja sigură de locul său în play-off, deși mai e o etapă de jucat, astfel că luptă pe două fronturi pentru o calificare în cupele europene. Clujenii și-au asigurat locul în top 6 al SuperLigii după un convingător 4-0 cu Oțelul în weekend. De partea cealaltă, situația e mult mai complicată. Sibienii ocupă penultimul loc în campionat, iar lupta pentru evitarea retrogradării e cea mai importantă în acest final de sezon. După o serie de cinci înfrângeri consecutive în toate competițiile, Hermannstadt a învins cu 3-1 pe FC Botoșani în weekendul recent încheiat. U Cluj a eliminat Hermannstadt din Cupa României în 2023 și 2024, de fiecare dată în sferturi.
FC Argeș s-a calificat și ea în play-off-ul SuperLigii după 1-0 pe terenul lui Dinamo, într-un meci jucat sâmbătă. În urmă cu un sezon, piteștenii erau în Liga 2. Acum, sunt în play-off și luptă pentru semifinalele Cupei României Betano. Iar adversara lor, Gloria Bistrița, este o echipă din divizia secundă. Ba mai mult, în urmă cu un an, era în Liga 3. La prima vedere, ar trebui să fie un meci ușor pentru FC Argeș, mai ales după victoria cu Dinamo.
Capul de afiș al sferturilor de finală este, fără doar și poate, U Craiova – CFR Cluj. Se întâlnesc liderul la zi al campionatului și formația care a câștigat ultimele 10 etape din campionat. Așadar un meci tare! Dar trebuie spus că oltenii au avut emoții în weekend cu Metaloglobus, care a deschis scorul în Bănie. În cele din urmă, Craiova s-a impus cu 2-1, printr-un autogol al oaspeților. De cealaltă parte, CFR Cluj merge ceas în campionat și a ajuns la 10 victorii la rând. Dar în Cupă a remizat ultimele două jocuri, cu Metaloglobus și Rapid.
Dinamo trebuie să întrerupă seria de înfrângeri. „Câinii” au pierdut cu Rapid și FC Argeș în ultimele două runde. Iar acum au prilejul perfect, care vine și cu o calificare în semifinalele Cupei. Dinamo joacă împotriva Metalului din Buzău, echipa de pe locul 9 în Liga 2. Buzoienii au învins Sepsi (1-0) în ultima etapă a grupelor Cupei României Betano și și-au asigurat prezența în sferturi. Dar în campionat au ajuns la 3 înfrângeri la rând. Totuși, Metalul se descurcă foarte bine în Cupă, fiind pentru al doilea an consecutiv în sferturi. Anul trecut câștigau o grupă din care au făcut parte U Craioova, FCSB și Dinamo. Iar cu Dinamo a a vut meci direct, scor final 0-0.
Toate meciurile din Cupa României Betano, inclusiv cele patru programate în sferturile competiției, se văd la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Totodată cele patru partide pot fi văzute și online, prin intermediul platformelor de streaming ale furnizorilor de internet. Iată care sunt variantele disponibile:
Românii din diaspora pot apela la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.
Cu excepția derby-ului U Craiova – CFR Cluj, toate celelalte meciuri au favorite clare. U Cluj are cotă 1,72 să învingă în 90 de minute pe Hemannstadt. FC Argeș primește cotă 1,42 să bată pe Gloria Bistrița, iar Dinamo doar 1,25 să învingă Metalul. Astfel, la Dinamo, ar fi mai indicat un pariu „1 și peste 1,5 goluri”, cotat la 1,50.
Și în derby-ul rundei gazdele pornesc având prima șansă. Cotele pentru 1, X și 2 sunt 2,10, 3,45 și 3,55. Oltenii au șansa „eventului”, dar clujenii sunt în formă maximă. Pare genul de meci în care „ambele marchează” (cotă 1,83).
Tabloul Cupei României Betano este stabilit până în finală. Astfel, în semifinale se vor întâlni câștigătoarele meciurilor FC Argeș – Gloria și U Cluj – Hermannstadt, respectiv Dinamo – Metalul și U Craiova – CFR Cluj. Semifinalele sunt programate în jurul datei de 22 aprilie.
Finala Cupei României Betano se va juca pe 13 mai pe Stadionul Municipal din Sibiu. Va fi cea de-a treia finală găzduită pe această arenă, după edițiile din 2023 (Sepsi – U Cluj 0-0, 5-4 d.p.) și 2024 (Corvinul – Oțelul 2-2, 3-2 d.p.).