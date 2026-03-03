Cupa României Betano – sferturi, live blog. Toate meciurile, rezultate, clasament actualizat și program complet

ADVERTISEMENT

Cupa României Betano a ajuns în faza eliminatorie, care începe cu sferturile de finală. U Cluj, Hermannstadt, FC Argeș, Gloria Bistrița, U Craiova, CFR Cluj, Dinamo și Metalul Buzău se luptă pentru semifinale, în decursul a trei zile de meciuri.

Rezultate complete – sferturile Cupei României

Faza sferturilor de finală începe marți, 3 martie, de la ora 19:00, cu U Cluj – Hermannstadt. Ziua de miercuri este singura cu două partide. Mai întâi FC Argeș – Gloria Bistrița și, apoi, capul de afiș al rundei: U Craiova – CFR Cluj. În final, Dinamo – Metalul Buzău se joacă joi, începând cu ora 20:00.

Meciurile din Cupa României Betano, sferturi de finală – detalii și scoruri finale

În sferturile Cupei României Betano s-au calificat echipele clasate pe primele două poziții ale celor patru grupe. FC Argeș, U Craiova, U Cluj și Dinamo și-au câștigat grupele (de la A la D), și vor întâlni formațiile care au terminat pe locurile secunde.

Marți, 3 martie 2026

ora 19:00 U Cluj – Hermannstadt

Miercuri, 4 martie

ora 17:30 FC Argeș – Gloria Bistrița

ora 20:30 U Craiova – CFR Cluj

Joi, 5 martie

ora 20:00 Dinamo – Metalul Buzău

U Cluj – Hermannstadt

Cu o situație diferită în campionat, U Cluj și Hermannstadt se luptă pentru un loc în semifinalele Cupei României. U Cluj e deja sigură de locul său în play-off, deși mai e o etapă de jucat, astfel că luptă pe două fronturi pentru o calificare în cupele europene. Clujenii și-au asigurat locul în top 6 al SuperLigii după un convingător 4-0 cu Oțelul în weekend. De partea cealaltă, situația e mult mai complicată. Sibienii ocupă penultimul loc în campionat, iar lupta pentru evitarea retrogradării e cea mai importantă în acest final de sezon. După o serie de cinci înfrângeri consecutive în toate competițiile, Hermannstadt a învins cu 3-1 pe FC Botoșani în weekendul recent încheiat. U Cluj a eliminat Hermannstadt din Cupa României în 2023 și 2024, de fiecare dată în sferturi.

FC Argeș – Gloria Bistrița

FC Argeș s-a calificat și ea în play-off-ul SuperLigii după 1-0 pe terenul lui Dinamo, într-un meci jucat sâmbătă. În urmă cu un sezon, piteștenii erau în Liga 2. Acum, sunt în play-off și luptă pentru semifinalele Cupei României Betano. Iar adversara lor, Gloria Bistrița, este o echipă din divizia secundă. Ba mai mult, în urmă cu un an, era în Liga 3. La prima vedere, ar trebui să fie un meci ușor pentru FC Argeș, mai ales după victoria cu Dinamo.

U Craiova – CFR Cluj

Capul de afiș al sferturilor de finală este, fără doar și poate, U Craiova – CFR Cluj. Se întâlnesc liderul la zi al campionatului și formația care a câștigat ultimele 10 etape din campionat. Așadar un meci tare! Dar trebuie spus că În cele din urmă, Craiova s-a impus cu 2-1, printr-un autogol al oaspeților. De cealaltă parte, CFR Cluj merge ceas în campionat și a ajuns la 10 victorii la rând. Dar în Cupă a remizat ultimele două jocuri, cu Metaloglobus și Rapid.

Dinamo – Metalul Buzău

Dinamo trebuie să întrerupă seria de înfrângeri. „Câinii” au pierdut cu Rapid și FC Argeș în ultimele două runde. Iar acum au prilejul perfect, care vine și cu o calificare în semifinalele Cupei. Dinamo joacă împotriva Metalului din Buzău, echipa de pe locul 9 în Liga 2. Buzoienii au învins Sepsi (1-0) în ultima etapă a grupelor Cupei României Betano și și-au asigurat prezența în sferturi. Dar în campionat au ajuns la 3 înfrângeri la rând. Totuși, Metalul se descurcă foarte bine în Cupă, fiind pentru al doilea an consecutiv în sferturi. Anul trecut câștigau o grupă din care au făcut parte U Craioova, FCSB și Dinamo. Iar cu Dinamo a a vut meci direct, scor final 0-0.

Cine transmite la TV Cupa României Betano

Toate meciurile din Cupa României Betano, inclusiv cele patru programate în sferturile competiției, se văd la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cum poți să vezi online sferturile Cupei. Cum vizionează românii din diaspora

Totodată cele patru partide pot fi văzute și online, prin intermediul platformelor de streaming ale furnizorilor de internet. Iată care sunt variantele disponibile:

Digi Online: accesibilă abonaților Digi.

PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport.

Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.

Cote și ponturi pariuri în sferturile Cupei României Betano

Cu excepția derby-ului U Craiova – CFR Cluj, toate celelalte meciuri au favorite clare. U Cluj are cotă 1,72 să învingă în 90 de minute pe Hemannstadt. FC Argeș primește cotă 1,42 să bată pe Gloria Bistrița, iar Dinamo doar 1,25 să învingă Metalul. Astfel, la Dinamo, ar fi mai indicat un pariu „1 și peste 1,5 goluri”, cotat la 1,50.

Și în derby-ul rundei gazdele pornesc având prima șansă. Cotele pentru 1, X și 2 sunt 2,10, 3,45 și 3,55. Oltenii au șansa „eventului”, dar clujenii sunt în formă maximă. Pare genul de meci în care „ambele marchează” (cotă 1,83).

Cum arată tabloul. Când se joacă semifinalele și finala

Tabloul Cupei României Betano este stabilit până în finală. Astfel, în semifinale se vor întâlni câștigătoarele meciurilor FC Argeș – Gloria și U Cluj – Hermannstadt, respectiv Dinamo – Metalul și U Craiova – CFR Cluj. Semifinalele sunt programate în jurul datei de 22 aprilie.

. Va fi cea de-a treia finală găzduită pe această arenă, după edițiile din 2023 (Sepsi – U Cluj 0-0, 5-4 d.p.) și 2024 (Corvinul – Oțelul 2-2, 3-2 d.p.).