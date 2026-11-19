Faza grupelor din Cupa României, ediția 2026/2027 se apropie de final. În perioada 1-3 decembrie este programată ultima etapă, în care se vor disputa 12 partide pentru a decide configurația finală a grupelor și formațiile calificate în sferturile de finală.
Toate întâlnirile au fost programate în noctură de către organizatori, la orele 17:00, 19:00, 19:30 și 20:00. Dintre cele 12 confruntări din etapa a treia, opt vor fi transmise pe posturile Digi Sport și Prima Sport, deținătoarele drepturilor de televizare ale Cupei României. Celelalte patru jocuri vor putea fi urmărite pe platforma FRF TV. Astfel, fiecare dintre cele patru grupe va avea câte două partide televizate și una transmisă exclusiv online, prin intermediul platformei Federației Române de Fotbal.
În actuala ediție a Cupei României participă 24 de formații: 14 din SuperLiga, șase din Liga 2 și patru din Liga 3. Printre acestea se află și Corona Brașov, una dintre câștigătoarele finalelor regionale, care a reușit să ajungă în premieră în faza grupelor, după promovarea din Liga 4 în Liga 3.
Ziua de 1 decembrie va fi cea mai aglomerată din punct de vedere fotbalistic. Nu mai puțin de șase partide sunt programate marți, de Ziua Națională a României, câte trei din grupele B și C.
GRUPA A – Miercuri, 2 decembrie, ora 19:30
GRUPA B – Marți, 1 decembrie
GRUPA C – Marți, 1 decembrie, ora 20:00
GRUPA D – Joi, 3 decembrie, ora 20:00
O problemă pentru mai multe formații care au statutul de gazdă în ultima etapă a grupelor este lipsa unei instalații de nocturnă pe propriile stadioane. Din acest motiv, unele echipe au fost nevoite să găsească soluții alternative pentru organizarea partidelor.
În Grupa A, Știința Poli Timișoara va disputa confruntarea cu Corvinul Hunedoara tocmai la Drobeta-Turnu Severin, pe stadionul Municipal. Nici Minerul Lupeni nu poate organiza pe teren propriu partida cu FC Botoșani, conform liga2prosport.ro.
În Grupa B, Progresul Spartac va juca împotriva Universității Cluj chiar pe terenul adversarei, pe Cluj Arena, după ce a acceptat această variantă de organizare. În Grupa C, partida FCSB – FK Csikszereda figurează cu stadionul Steaua drept arenă de desfășurare. În Grupa D, FC Bacău nu va putea organiza partida cu FC Voluntari pe propria arenă și a ales stadionul Ceahlăul din Piatra Neamț pentru această întâlnire.