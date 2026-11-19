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Faza grupelor din Cupa României, ediția 2026/2027 se apropie de final. În perioada 1-3 decembrie este programată ultima etapă, în care se vor disputa 12 partide pentru a decide configurația finală a grupelor și .

Opt meciuri din ultima etapă a fazei grupelor se vor vedea la TV

Toate întâlnirile au fost programate în noctură de către organizatori, la orele 17:00, 19:00, 19:30 și 20:00. Dintre cele 12 confruntări din etapa a treia, opt vor fi transmise pe posturile Digi Sport și Prima Sport, deținătoarele drepturilor de televizare ale Cupei României. Celelalte patru jocuri vor putea fi urmărite pe platforma FRF TV. Astfel, fiecare dintre cele patru grupe va avea câte două partide televizate și una transmisă exclusiv online, prin intermediul platformei Federației Române de Fotbal.

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În actuala ediție a Cupei României participă 24 de formații: 14 din SuperLiga, șase din Liga 2 și patru din Liga 3. Printre acestea se află și Corona Brașov, una dintre câștigătoarele finalelor regionale, care a reușit să ajungă în premieră în faza grupelor, după promovarea din Liga 4 în Liga 3.

Șase meciuri se joacă de Ziua Națională a României! Programul ultimului act din faza grupelor

Ziua de 1 decembrie va fi cea mai aglomerată din punct de vedere fotbalistic. Nu mai puțin de șase partide sunt programate marți, de Ziua Națională a României, câte trei din grupele B și C.

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Programul complet al etapei a treia din grupele Cupei României, sezonul 2026-2027:

GRUPA A – Miercuri, 2 decembrie, ora 19:30

Rapid – UTA Arad (Prima Sport, Digi Sport)

Știința Poli Timișoara – Corvinul Hunedoara (Prima Sport, Digi Sport)

Minerul Lupeni – FC Botoșani (FRF TV)

GRUPA B – Marți, 1 decembrie

Ora 17:00: Concordia Chiajna – CFR Cluj (Prima Sport, Digi Sport)

Ora 17:00: Petrolul Ploiești – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Prima Sport, Digi Sport)

Ora 19:00: Progresul Spartac – Universitatea Cluj (FRF TV)

GRUPA C – Marți, 1 decembrie, ora 20:00

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FCSB – FK Csikszereda (Prima Sport, Digi Sport)

FC Bihor Oradea – Campionii FC Argeș (Prima Sport, Digi Sport)

Corona Brașov – CS Gloria Bistrița (FRF TV)

GRUPA D – Joi, 3 decembrie, ora 20:00

FC Bacău – FC Voluntari (Prima Sport, Digi Sport)

Universitatea Craiova – Dinamo (Prima Sport, Digi Sport)

Sporting Liești – Chindia Târgoviște (FRF TV)

Cinci echipe și-au mutat meciurile pe alte stadioane!

O problemă pentru mai multe formații care au statutul de gazdă în ultima etapă a grupelor este lipsa unei instalații de nocturnă pe propriile stadioane. Din acest motiv, unele echipe au fost nevoite să găsească soluții alternative pentru organizarea partidelor.

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În Grupa A, Știința Poli Timișoara va disputa confruntarea cu Corvinul Hunedoara tocmai la Drobeta-Turnu Severin, pe stadionul Municipal. Nici Minerul Lupeni nu poate organiza pe teren propriu partida cu FC Botoșani, conform .

În Grupa B, Progresul Spartac va juca împotriva Universității Cluj chiar pe terenul adversarei, pe Cluj Arena, după ce a acceptat această variantă de organizare. În Grupa C, partida drept arenă de desfășurare. În Grupa D, FC Bacău nu va putea organiza partida cu FC Voluntari pe propria arenă și a ales stadionul Ceahlăul din Piatra Neamț pentru această întâlnire.