Sport
Cupa României, o afacere ratată pentru FCSB! Bilanț dezastruos al campioanei în ultimul deceniu

FCSB a câștigat o singură dată competiția organizată de FRF, în ultimii zece ani, timp în care a bifat câteva contraperformanțe notabile pentru un club cu pretenții
Catalin Oprea
13.02.2026 | 10:15
Cupa Romaniei o afacere ratata pentru FCSB Bilant dezastruos al campioanei in ultimul deceniu
ANALIZĂ FANATIK
FCSB are rezultate slabe în Cupa României Betano FOTO sportpictures
FCSB a părăsit Cupa României Betano, după 2-2 la Universitatea Craiova, confirmând că nu este o specialistă a competiției organizate de FRF. În ultimii zece ani, roș-albaștrii au ridicat o singură dată trofeul.

FCSB a câștigat un singur trofeu în ultimul deceniu

Singurul triumf a fost în 2020, când a învins în finală Sepsi, cu un hol marcat de Dennis Man, în minutul 65. Crețu, Pantea, Olaru și Florin Tănase sunt singurii supraviețuitori ai acelei echipe, antrenate atunci de Toni Petrea. Anterior, roș-albaștrii mai câștigaseră trofeul în 2015, cu Gîlcă pe bancă.

În ultimii zece ani, nu doar că n-a câștigat trofeul, dar FCSB a bifat și contraperformanțe notabile. Cea mai importantă e că de la instituirea noului format, cu cel cu grupe, campioana n-a ajuns niciodată în fazele eliminatorii.

Echipa lui Gigi Becali n-a ieșit niciodată din grupe

Anul acesta, FCSB n-a ieșit dintr-o grupă cu Universitatea Craiova, Gloria Bistrița (calificate), Petrolul, UTA și Sănătatea Cluj. FCSB a acumulat patru puncte din trei meciuri.

Sezonul trecut, FCSB a clacat într-o grupă cu Universitatea Craiova, Metalul Buzău (calificate), Dinamo, Petrolul și Agricola Borcea. Echipa a strâns șase puncte din trei partide.

În 2023-2024, FCSB s-a clasat pe locul trei în grupa cu FCU Craiova, Oțelul (calificate), Dinamo, SCM Zalău și FC Bihor. A acumulat doar patru puncte, în cele trei jocuri disputate.

Cu un an mai devreme, la prima ediție a noului format, FCSB a ratat calificare dintr-o grupă cu UTA, Mioveni (calificate), FC Botoșani, Gloria Buzău și Oțelul. Bilanțul după trei meciuri a însemnat cinci puncte câștigate.

O eliminare la masa verde, una la penaltyuri și una la Călărași

Mergând și mai înapoi în istorie, în 2021-2022, FCSB nu s-a prezentat la meciul cu FC Voluntari și a pierdut la masa verde. Motivul? Echipa era decimată de coronavirus, sezonul respectiv fiind disputat în pandemie.

În ultimul deceniu, FCSB a bifat și o eliminare rușinoasă de Dunărea Călărași. Echipa era antrenată atunci de Nicolae Dică și chiar dacă acesta a folosit rezervele, pe teren s-au aflat fotbaliști precum Moruțan, Rusescu, Junior Morais, Benzar sau Ianis Stoica.

Roș-albaștrii rămân cei mai galonați din istorie

Pe lista rușinilor roș -albaștrilor mai figurează un 0-3 cu Hermannstadt și o eliminare la penaltyuri în fața celor de la CS Mioveni.

În ciuda tuturor acestor eșecuri din ultimul deceniu, tandemul Steaua/FCSB deține cele mai multe Cupe ale României: 23. La mare distanță sunt Dinamo și Rapid – 13, urmate de Universitatea Craiova – 7.

Roș-albaștrii în ultimele zece ediții ale Cupei României

  • 2025-2026 eliminată în grupe
  • 2024-2025 eliminată în grupe – câștigătoare CFR CLUJ
  • 2023-2024 eliminată în grupe – câștigătoare CORVINUL
  • 2022-2023 eliminată în grupe – câștigătoare SEPSI
  • 2021-2022 eliminată în optimi (0-3 cu Voluntari, la masa verde) – câștigătoare SEPSI
  • 2020-2021 eliminată în optimi (0-1 cu Dinamo) – câștigătoare UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • 2019-2020 CÂȘTIGĂTOARE
  • 2018-2019 eliminată în optimi (1-2 cu Dunărea Călărași) – câștigătoare VIITORUL
  • 2017-2018 eliminată în sferturi (0-3 cu Hermannstadt) – câștigătoare UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • 2016-2017 eliminată în optimi (1-1, 4-5 la penaltyuri cu Mioveni) – câștigătoare FC VOLUNTARI

Când se joacă sferturile de finală ale Cupei României, ediția 2025-2026.

