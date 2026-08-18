LIVE BLOG Cupa României Betano, play-off. Cine transmite la tv, live text, cote pariuri și rezultate complete

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Play-off-ul Cupei României Betano programează 16 meciuri decisive pentru calificarea în faza grupelor sezonului 2026-2027. Opt formații de primă ligă și 24 din diviziile inferioare luptă pentru un loc în grupe. În acest LIVE BLOG găsești programul complet, transmisiunile TV și online, rezultatele finale, marcatorii, tabloul calificatelor și cele mai interesante cote la pariuri.

Rezultate complete din play-off-ul Cupei României Betano

Meciurile se dispută într-o singură manșă, iar învingătoarele obțin biletele pentru următoarea fază a competiției. În acest LIVE BLOG vei găsi permanent rezultatele actualizate, scorurile finale, marcatorii, eventualele prelungiri și lovituri de departajare, precum și tabloul complet al formațiilor calificate în grupe. Articolul va fi actualizat în timp real pe durata tuturor jocurilor din perioada 18-20 august.

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Cele opt formații din SuperLiga angrenate în play-off Cupei României Betano sunt Petrolul, FC Voluntari, Sepsi, Farul, Corvinul, Oțelul, Csikszereda și FC Botoșani.

Cine transmite la TV Cupa României Betano. Ce poți să vezi online

Federația Română de Fotbal a anunțat că șase partide din play-off-ul Cupei României vor beneficia de transmisie video. Patru meciuri vor fi difuzate în direct de Digi Sport și Prima Sport, iar alte două vor putea fi urmărite exclusiv online pe platforma FRF.tv.

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Meciurile televizate sunt:

CSM Reșița – Petrolul

FC Bihor Oradea – Farul

Concordia Chiajna – Oțelul Galați

Steaua – Csikszereda

Pe FRF.tv vor fi transmise:

Minaur Baia Mare – Corvinul

CSM Slatina – Sepsi

Meciuri Cupa României Betano, play-off – detalii și scoruri finale

Meciurile din play-off-ul se joacă pe parcursul a trei zile, între 18 și 20 august 2026, după cum urmează:

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Marți, 18 august

ora 17:30 CSM Reșița – Petrolul

ora 17:30 SCM Rm. Vâlcea – Chindia Târgoviște

Miercuri, 19 august

ora 17:30 FC Bihor – Farul

ora 17:30 Gloria Bistrița – Metalul Buzău

ora 17:30 Minaur Baia Mare – Corvinul

ora 17:30 – FC Bacău

ora 17:30 Minerul Lupeni – Unirea Slobozia

ora 17:30 ACS USV Iași – Sporting Liești

ora 17:30 ACS CIL Blaj – Progresul Spartac

ora 17:30 CS Afumați – FC Voluntari

ora 17:30 CSM Slatina – Sepsi

ora 17:30 Politehnica Timișoara – ASA Târgu Mureș

ora 17:30 Corona Brașov – CS Tunari

ora 20:30 Concordia Chiajna – Oțelul

Joi, 20 august

ora 17:00 Steaua – Csikszereda

ora 17:30 CSC 1599 Șelimbăr – FC Botoșani

Cote și ponturi pariuri în Cupa României Betano, play-off

CU 16 meciuri în această fază a competiției, oferta e bogată pentru iubitorii de pariuri sportive. Am parcurs cotele și am ales unele dintre cele mai interesante. Spre exemplu, Petrolul are cotă 3,55 să câștige la Reșita. Gazdele îl au pe Dorinel Munteanu pe bancă și antrenorul a recunoscut că oaspeții sunt favoriți, prin prisma valorii. Dar, în același timp, a mărturisit că va încerca totul pentru calificare.

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Cotă mare are și Oțelul, la Concordia Chiajna – 2,15 la victorie. Sepsi are 2,00 la Slatina și Farul – 1,95 pe terenul lui FC Bihor. Într-un duel 100% ilfovean, CS Afumați – FC Voluntari, „sub 2,5 goluri” e cotat la 1,78. Ultimele 4 directe s-au terminat toate cu scorul de 1-0, raportul victoriilor fiind 3-1 pentru Voluntari.

Programul complet în Cupa României Betano, sezonul 2026-2027

După play-off, Cupa României Betano va continua cu faza grupelor, în care fiecare formație va juca 3 partide. Apoi se intră în faza eliminatorie cu sferturi, semifinală și finală.

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Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026

2 septembrie 2026 Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026

28 octombrie 2026 Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026

2 decembrie 2026 Sferturi de finală: 3 martie 2027

3 martie 2027 Semifinale: 21 aprilie 2027

21 aprilie 2027 Finala: 12 mai 2027

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