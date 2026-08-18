LIVE BLOG Cupa României Betano, play-off. Cine transmite la tv, live text, cote pariuri și rezultate complete

Play-off-ul Cupei României Betano programează 16 meciuri decisive pentru calificarea în faza grupelor sezonului 2026-2027. Opt formații de primă ligă și 24 din diviziile inferioare luptă pentru un loc în grupe. În acest LIVE BLOG găsești programul complet, transmisiunile TV și online, rezultatele finale, marcatorii, tabloul calificatelor și cele mai interesante cote la pariuri.
Meciurile se dispută într-o singură manșă, iar învingătoarele obțin biletele pentru următoarea fază a competiției. În acest LIVE BLOG vei găsi permanent rezultatele actualizate, scorurile finale, marcatorii, eventualele prelungiri și lovituri de departajare, precum și tabloul complet al formațiilor calificate în grupe. Articolul va fi actualizat în timp real pe durata tuturor jocurilor din perioada 18-20 august.
Cele opt formații din SuperLiga angrenate în play-off Cupei României Betano sunt Petrolul, FC Voluntari, Sepsi, Farul, Corvinul, Oțelul, Csikszereda și FC Botoșani.
Federația Română de Fotbal a anunțat că șase partide din play-off-ul Cupei României vor beneficia de transmisie video. Patru meciuri vor fi difuzate în direct de Digi Sport și Prima Sport, iar alte două vor putea fi urmărite exclusiv online pe platforma FRF.tv.
Meciurile televizate sunt:
Pe FRF.tv vor fi transmise:
Meciurile din play-off-ul Cupei României Betano se joacă pe parcursul a trei zile, între 18 și 20 august 2026, după cum urmează:
CU 16 meciuri în această fază a competiției, oferta e bogată pentru iubitorii de pariuri sportive. Am parcurs cotele și am ales unele dintre cele mai interesante. Spre exemplu, Petrolul are cotă 3,55 să câștige la Reșita. Gazdele îl au pe Dorinel Munteanu pe bancă și antrenorul a recunoscut că oaspeții sunt favoriți, prin prisma valorii. Dar, în același timp, a mărturisit că va încerca totul pentru calificare.
Cotă mare are și Oțelul, la Concordia Chiajna – 2,15 la victorie. Sepsi are 2,00 la Slatina și Farul – 1,95 pe terenul lui FC Bihor. Într-un duel 100% ilfovean, CS Afumați – FC Voluntari, „sub 2,5 goluri” e cotat la 1,78. Ultimele 4 directe s-au terminat toate cu scorul de 1-0, raportul victoriilor fiind 3-1 pentru Voluntari.
După play-off, Cupa României Betano va continua cu faza grupelor, în care fiecare formație va juca 3 partide. Apoi se intră în faza eliminatorie cu sferturi, semifinală și finală.
Rămâi pe FANATIK pentru cele mai rapide informații din play-off-ul Cupei României Betano. Actualizăm în timp real rezultatele finale, marcatorii, calificările, reacțiile de după meci și cele mai importante momente din toate partidele. Nu rata niciun detaliu urmărind totul pe FANATIK!