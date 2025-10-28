Cupa României, etapa 1. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

Faza grupelor în Cupa României debutează cu etapa 1 marți, 28 octombrie, de la ora 15:00, cu meciul Sporting Liești – Oțelul Galați. Primul din cele 12 partide ale acestei runde.
Timp de trei zile, de marți până joi (30 octombrie), sunt programate câte trei meciuri în fiecare dintre cele patru grupe din Cupa României. Astfel, vor fi 12 jocuri în cele trei zile, câte patru zilnic.
Nouă dintre meciurile programate în prima etapă de Cupa României se vor vedea la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, posturile care dețin drepturile de televizare pentru etapa 1 de Cupa României.
Online, toate cele 12 meciuri pot fi urmărite în direct. Mai exact, cele nouă care se transmit la tv se văd și pe platformele Prima Play, Digi Online și Orange TV Go, care difuzează conținutul canalelor tv amintite. Iar celelalte trei dueluri se pot vedea pe canalul oficial de YouTube al Federației Române de Fotbal, denumit FRF.tv.
Avem parte de câteva partide extrem de dezechilibrate în prima etapă de Cupa României. Chiar primul meci al rundei, Sporting Liești – Oțelul Galați e un exemplu. Sporting Liești e obișnuită cu echipa a doua a lui Oțelul, alături de care joacă în Liga 3 – Seria 2. Astfel că un duel cu formația din prima divizie pare o misiune imposibilă pentru Sporting. De aceea, „Oțelul handicap -1” la cotă 1,90, chiar și în deplasare, poate fi o alegere profitabilă.
În aceeași zi se joacă și Dinamo cu Dinamo, CS contra FC. La fel, echipa de SuperLigă este clar favorită și pronosticul de „Dinamo handicap -1” are cotă doar 1,44.
Și Sănătatea Cluj – U Craiova este dezechilibrat pe hârtie. La cum a arătat Craiova lui Rădoi în ultimul însă, pare că orice se poate întâmpla. Iar „sub 4,5 goluri”, la cotă 1,45, are șanse importante să fie „verde”.
Alți doi granzi din SuperLigă, FCSB și Rapid, au meciuri ușoare. Campioana, care a reușit un 4-0 cu UTA în ultima etapă de SuperLigă, are cotă 1,50 pentru „2 și peste 2,5 goluri”. Iar același pronostic la Dumbrăvița – Rapid e cotat la 1,47.
Etapa a doua din Cupa României este programată la începutul lunii decembrie. Urmează ca FRF să stabilească datele și orele exacte pentru partidele din runda viitoare. Pentru moment, se știu doar meciurile din etapa a doua.