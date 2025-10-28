Cupa României, etapa 1. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

ADVERTISEMENT

Faza grupelor în Cupa României debutează cu etapa 1 marți, 28 octombrie, de la ora 15:00, cu meciul Sporting Liești – Oțelul Galați. Primul din cele 12 partide ale acestei runde.

Rezultate complete din etapa 1 de Cupa României

Timp de trei zile, de marți până joi (30 octombrie), sunt programate câte trei meciuri în fiecare dintre cele patru grupe din Cupa României. Astfel, vor fi 12 jocuri în cele trei zile, câte patru zilnic.

Cine transmite la TV Cupa României. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Nouă dintre meciurile programate în prima etapă de Cupa României se vor vedea la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, posturile care dețin drepturile de televizare pentru etapa 1 de Cupa României.

Online, toate cele 12 meciuri pot fi urmărite în direct. Mai exact, cele nouă care se transmit la tv se văd și pe platformele Prima Play, Digi Online și Orange TV Go, care difuzează conținutul canalelor tv amintite. Iar celelalte trei dueluri se pot vedea pe canalul oficial de YouTube al Federației Române de Fotbal, denumit FRF.tv.

Meciuri Cupa României, prima etapă – detalii și scoruri finale

Grupa A (Cupa României)

marți, 28 octombrie, ora 18:30 (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

miercuri, 29 octombrie, ora 15:00 Metaloglobus – FC Argeș (YouTube FRF TV)

(YouTube FRF TV) joi, 30 octombrie, ora 21:00 (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Grupa B (Cupa României)

miercuri, 29 octombrie, ora 18:30 Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

(Digi Sport 1 și Prima Sport 1) miercuri, 29 octombrie, ora 21:00 (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

joi, 30 octombrie, ora 17:00 UTA Arad – Petrolul (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Grupa C (Cupa României)

marți, 28 octombrie, ora 15:00 Sporting Liești – Oțelul (YouTube FRF TV)

(YouTube FRF TV) marți, 28 octombrie, ora 16:00 Csikszereda – Sepsi (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

(Digi Sport 1 și Prima Sport 1) miercuri, 29 octombrie, ora 15:00 Metalul Buzău – Universitatea Cluj (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Grupa D (Cupa României)

marți, 28 octombrie, ora 21:00 CS Dinamo – Dinamo (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

(Digi Sport 1 și Prima Sport 1) joi, 30 octombrie, ora 15:00 Concordia Chiajna – Hermannstadt (YouTube FRF TV)

(YouTube FRF TV) joi, 30 octombrie, ora 19:00 FC Botoșani – Farul (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Cote și ponturi pariuri în Cupa României, prima etapă

Avem parte de câteva partide extrem de dezechilibrate în prima etapă de Cupa României. Chiar primul meci al rundei, Sporting Liești – Oțelul Galați e un exemplu. Sporting Liești e obișnuită cu echipa a doua a lui Oțelul, alături de care joacă în Liga 3 – Seria 2. Astfel că un duel cu formația din prima divizie pare o misiune imposibilă pentru Sporting. De aceea, „Oțelul handicap -1” la cotă 1,90, chiar și în deplasare, poate fi o alegere profitabilă.

În aceeași zi se joacă și Dinamo cu Dinamo, CS contra FC. La fel, echipa de SuperLigă este clar favorită și pronosticul de „Dinamo handicap -1” are cotă doar 1,44.

Și Sănătatea Cluj – U Craiova este dezechilibrat pe hârtie. La cum a arătat Craiova lui Rădoi în ultimul însă, pare că orice se poate întâmpla. Iar „sub 4,5 goluri”, la cotă 1,45, are șanse importante să fie „verde”.

Alți doi granzi din SuperLigă, FCSB și Rapid, au meciuri ușoare. Campioana, care a reușit un 4-0 cu UTA în ultima etapă de SuperLigă, are cotă 1,50 pentru „2 și peste 2,5 goluri”. Iar același pronostic la Dumbrăvița – Rapid e cotat la 1,47.

Programul următoarei runde în Cupa României

Etapa a doua din Cupa României este programată la începutul lunii decembrie. Urmează ca FRF să stabilească datele și orele exacte pentru partidele din runda viitoare. Pentru moment, se știu doar meciurile din etapa a doua.

Grupa A (Cupa României)

CSC Dumbrăvița – CSM Slatina

FC Argeș – Rapid

Metaloglobus – CFR Cluj

Grupa B (Cupa României)

Petrolul – U Craiova

Sănătatea Cluj – Gloria Bistrița

UTA Arad – FCSB

Grupa C (Cupa României)

Csikszereda – Oțelul

Sepsi – U Cluj

Sporting Liești – Metalul Buzău

Grupa D (Cupa României)