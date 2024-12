”Cupa și titlul! Asta i s-a cerut lui Gâlcă”. Conducerea Craiovei anunță obiectivele pentru acest sezon

Sorin Cârțu, , a vorbit deschis, în exclusivitate pentru FANATIK, despre obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească antrenorul Costel Gâlcă pe banca oltenilor.

Oficialul ”leilor” a precizat că, și în acest sezon, Universitatea Craiova își dorește să realizeze eventul. Prin urmare, pentru a fi sigur de postul său, Costel Gâlcă trebuie să câștige Superliga și Cupa României Betano.

Cârțu a subliniat că nu este suficientă pentru formația din Bănie simpla calificare în play-off, atâta vreme cât nu există șanse pentru titlu. Un succes în deplasarea de sâmbătă, de pe terenul ”lanternei” Gloria Buzău, l-ar menține pe Gâlcă (numit în aprilie 2024) în grafic pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor.

”Cupa este tratată ca obiectiv de Gâlcă și de echipă. Obiectivele acestea sunt: campionatul și Cupa. Pe urmă te duci în cupele europene, vedem din ce poziție. Ar fi bun trofeul acesta de Cupă. În acești 14 ani, am luat de două ori Cupa României și o Supercupă. Mie îmi place ca obiectiv competiția.

O vrem. Au ieșit niște echipe bune care puteau să o câștige. Am venit la meci cu mare încredere ca la alte partide. Am sperat că totuși putem să facem ceva și uite că am făcut-o.

La cum s-a jucat meciul nu e o surpriză. După mine era o competiție compromisă după înfrângerea aceea (n.r.- 0-1 cu Metalul Buzău). A fost victoria cu Petrolul (n.r.- 2-0), care a relansat speranțele. Să vedem ce gândim în continuare pentru competiție.

Cârțu: ”Când ești în play-off trebuie să ai aceste șanse”

Gâlcă este în obiectiv cu Cupa. O victorie cu Buzăul poate să îl mențină în obiectiv pentru campionat. Facem 35 de puncte. Am avea o medie de 1,70 de puncte. Ar trebui o medie mai bună. Voi știți că eu sunt omul calculelor pe puncte.

Gâlcă e încă în obiectivul de play-off, cu speranțe de îndeplinire a obiectivului major. Noi când suntem în play-off trebuie să avem șanse și la titlu. Obiectivul general este de a câștiga campionatul și de a ajunge în cupele europene.

Iar când ești în play-off trebuie să ai aceste șanse”, a declarat Sorin Cârțu, într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, .

Obiectivele Universității Craiova în sezonul curent