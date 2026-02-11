LIVE

Cupa Spaniei, live blog semifinale. Bilbao – Sociedad se joacă acum. Atletico – Barcelona, pentru celălalt loc în finală

Cupa Spaniei a ajuns la faza semifinalelor, iar toate informațiile despre duelurile dintre Atletico Madrid - Barcelona și Athletic Bilbao - Real Sociedad le găsiți aici.
FANATIK
11.02.2026 | 21:59
Cupa Spaniei live blog semifinale Bilbao Sociedad se joaca acum Atletico Barcelona pentru celalalt loc in finala
Cupa Spaniei, live blog semifinale. Atletico – Barcelona și Bilbao – Sociedad
ADVERTISEMENT

Lupta pentru trofee se ascute în Spania, iar Barcelona pare a fi favorită în toate competițiile în care este angrenată. Catalanii urmează să joace în faza semifinalelor, în dublă manșă, cu Atletico Madrid, echipă care în urmă cu ceva ani era o adevărată piază rea pentru gruparea de pe Camp Nou.

LIVE UPDATE: Athletic Bilbao – Real Sociedad 0-0

UPDATE: Echipele de start la Athletic Bilbao – Real Sociedad

Athletic Bilbao: Padilla – Lekue, Monreal, Laporte, Boiro – Rego, Jauregizar – Williams, Gomez, Navarro – Guruzeta
Rezerve: Areso, Dunabeitia, Garcia, Gorosabel, Izeta, Ruiz, Sanchez, Serrano, Simon, Vesga, Williams

ADVERTISEMENT

Real Sociedad: Remiro – Aramburu, Martin, Caleta, Gomez – Gorrotxategi, Turrientes – Guedes, Soler, Marin – Oyarzabal
Rezerve: Diaz, Elustondo, Fraga, Mendez, Munoz, Ochieng, Odriozola, Oskarsson, Wesley, Zubeldia

Barcelona, duel cu Atletico în semifinalele Cupei Spaniei

Joi, de la ora 22:00, Barcelona se deplasează pe terenul celor de la Atletico Madrid pentru duelul din prima manșă a semifinalelor Cupei Spaniei. Trupa lui Diego Simeone vine după ce a reușit să treacă fără mari emoții de faza sferturilor, în care a învins, în deplasare, pe Real Betis, 5-0, și confirmă faptul că vrea trofeul.

ADVERTISEMENT
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci...
Digi24.ro
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”

Catalanii au avut un drum mai accesibil până la semifinale și au trecut până acum de Guadalajara, 2-0, Racing Santander, 2-0, și în sferturi de Albacete, 2-1. De altfel, gruparea pregătită de Hansi Flick a câștigat trofeul în sezonul trecut, după o finală splendidă cu Real Madrid, 3-2, decisă în prelungiri. Acum, gruparea blaugrana caută să repete istoria, dar trebuie să treacă de Atletico Madrid mai întâi.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Îți vom simți lipsa". Novak Djokovic a luat decizia, la 10 zile după finala de la Australian Open

Confruntarea bască pentru un loc în finala Cupei Spaniei

Un meci în care orgoliile urmează să fie și mai mari va avea loc în cealaltă semifinală, acolo unde se întâlnesc Athletic Bilbao și Real Sociedad, cele două mari echipe care reprezintă Țara Bascilor în primul eșalon din Spania.

Cele două au avut un duel recent, în campionat, care s-a încheiat la egalitate, 1-1, iar acest echilibru este așteptat să existe și în dubla manșa din semifinalele Cupei Spaniei. Prima manșă are loc miercuri, de la ora 22:00, în timp ce returul este programat pe 4 martie.

ADVERTISEMENT

Program complet semifinale Cupa Spaniei

  • Athletic Bilbao vs Real Sociedad, ora 22:00, manșa tur – 11 februarie
  • Atletico Madrid vs Barcelona, ora 22:00, manșa tur – 12 februarie
  • Real Sociedad vs Athletic Bilbao, ora va fi stabilită, manșa retur – 4 martie
  • Barcelona vs Atletico Madrid, ora va fi stabilită, manșa retur – 3 martie

Real Madrid, eliminată în optimi

Marea absentă din faza semifinalelor Cupei Spaniei este Real Madrid, finalista de anul trecut. „Galacticii” au pierdut într-un mod dramatic duelul cu Albacete, din optimile de finală, după un gol venit în ultimele secunde din partea lui Jefte Betancor, fost atacant la FC Voluntari sau CFR Cluj, în SuperLiga.

Acesta a fost primul meci al antrenorului interimar, Alvaro Arbeloa, cel care i-a luat locul lui Xabi Alonso, tehnician demis de către Florentino Perez în urmă cu câteva săptămâni.

Manchester City – Fulham și alte trei partide se joacă acum în Premier...
Fanatik
Manchester City – Fulham și alte trei partide se joacă acum în Premier League, live video în exclusivitate pe Voyo. Sunderland – Liverpool, de la 22:15
Calculele de play-off ale lui Adi Mutu cu 4 etape înainte de finalul...
Fanatik
Calculele de play-off ale lui Adi Mutu cu 4 etape înainte de finalul sezonului regular. Unde vede FCSB. Exclusiv
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Care este situația medicală a lui Lindsey...
Fanatik
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Care este situația medicală a lui Lindsey Von. Sportiva a transmis un mesaj după a treia operație
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Legenda Rapidului se luptă cu dependența de jocuri de noroc: 'E boală pe...
iamsport.ro
Legenda Rapidului se luptă cu dependența de jocuri de noroc: 'E boală pe viață! Nu mai iau eu pensia, o ia soția'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!