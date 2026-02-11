Cupa Spaniei, live blog semifinale. Bilbao – Sociedad se joacă acum. Atletico – Barcelona, pentru celălalt loc în finală

ADVERTISEMENT

Lupta pentru trofee se ascute în Spania, iar Barcelona pare a fi favorită în toate competițiile în care este angrenată. Catalanii urmează să joace în faza semifinalelor, în dublă manșă, cu Atletico Madrid, echipă care în urmă cu ceva ani era o adevărată piază rea pentru gruparea de pe Camp Nou.

Athletic Bilbao: Padilla – Lekue, Monreal, Laporte, Boiro – Rego, Jauregizar – Williams, Gomez, Navarro – Guruzeta

Rezerve: Areso, Dunabeitia, Garcia, Gorosabel, Izeta, Ruiz, Sanchez, Serrano, Simon, Vesga, Williams

Real Sociedad: Remiro – Aramburu, Martin, Caleta, Gomez – Gorrotxategi, Turrientes – Guedes, Soler, Marin – Oyarzabal

Rezerve: Diaz, Elustondo, Fraga, Mendez, Munoz, Ochieng, Odriozola, Oskarsson, Wesley, Zubeldia

Barcelona, duel cu Atletico în semifinalele Cupei Spaniei

Joi, de la ora 22:00, se deplasează pe terenul celor de la Atletico Madrid pentru duelul din prima manșă a semifinalelor Cupei Spaniei. Trupa lui Diego Simeone vine după ce a reușit să treacă fără mari emoții de faza sferturilor, în care a învins, în deplasare, pe Real Betis, 5-0, și confirmă faptul că vrea trofeul.

Catalanii au avut un drum mai accesibil până la semifinale și au trecut până acum de Guadalajara, 2-0, Racing Santander, 2-0, și în sferturi de Albacete, 2-1. De altfel, gruparea pregătită de Hansi Flick a câștigat trofeul în sezonul trecut, după o finală splendidă cu Real Madrid, 3-2, decisă în prelungiri. Acum, gruparea blaugrana caută să repete istoria, dar trebuie să treacă de Atletico Madrid mai întâi.

Confruntarea bască pentru un loc în finala Cupei Spaniei

Un meci în care orgoliile urmează să fie și mai mari va avea loc în cealaltă semifinală, acolo unde se întâlnesc Athletic Bilbao și Real Sociedad, cele două mari echipe care reprezintă Țara Bascilor în primul eșalon din Spania.

Cele două au avut un duel recent, în campionat, care s-a încheiat la egalitate, 1-1, iar acest echilibru este așteptat să existe și în dubla manșa din semifinalele Cupei Spaniei. Prima manșă are loc miercuri, de la ora 22:00, în timp ce returul este programat pe 4 martie.

Program complet semifinale Cupa Spaniei

Athletic Bilbao vs Real Sociedad, ora 22:00, manșa tur – 11 februarie

Atletico Madrid vs Barcelona, ora 22:00, manșa tur – 12 februarie

Real Sociedad vs Athletic Bilbao, ora va fi stabilită, manșa retur – 4 martie

Barcelona vs Atletico Madrid, ora va fi stabilită, manșa retur – 3 martie

Real Madrid, eliminată în optimi

Marea absentă din faza semifinalelor Cupei Spaniei este Real Madrid, finalista de anul trecut. „Galacticii” au pierdut într-un mod dramatic duelul cu Albacete, din optimile de finală, după un gol venit în ultimele secunde din partea lui , fost atacant la FC Voluntari sau CFR Cluj, în SuperLiga.

Acesta a fost primul meci al antrenorului interimar, Alvaro Arbeloa, cel care i-a luat locul lui Xabi Alonso, tehnician demis de către Florentino Perez în urmă cu câteva săptămâni.