Cupele europene n-au adus câștigul scontat. În weekend, avem un bilet de neratat. 100.000 de lei pot fi ai tăi!

Liga Campionilor și-a golurilor a fost una a meciurilor închise și apăsate de miză, iar Europa League și Conference League nu au adus nici ele pronosticurile scontate.

Ca să ne repliem rapid, după aceste zile dezamăgitoare, am alcătuit, așa cum v-am obișnuit în ultima perioadă, clasicul bilet de weekend, cu aceeași țintă de 100.000 de lei, un vis greu de realizat, dar nu imposibil. Ne bazăm în drumul nostru spre victorie și pe

Am pus 17 meciuri pe doar două zile, evitând evenimentele de vineri, deși sunt câteva dispute atractive, dar care pot fi la fel de bine niște capcane bine ascunse.

ADVERTISEMENT

Cote și plus valoare, din Germaniile inferioare

Începem sâmbătă la prânz, cu Germaniile inferioare și cu două pariuri identice: gazdele marchează de la două goluri în sus, în Werder – Ingolstadt și Magdeburg – Borussia II Dortmund. Gruparea din Bremen și-a revenit după un start de sezon poticnit, iar Magdeburg este lideră autoritară în liga a treia și mătură tot în cale, mai ales pe teren propriu.

La 16.00, bifăm un duel echilibrat din Serie A, Sampdoria – Empoli. Genovezii s-au întărit în această iarnă și trag să iasă din zona retrogradării, în timp ce toscanii navighează liniștiți la mijlocul clasamentului și evoluează foarte bine în deplasare. Așadar, un GG la cotă 1,60, este mai mult decât rezonabil.

ADVERTISEMENT

Ce pariem la meciurile super-favoritelor aflate pe val în acest moment?

După victoria în stil de mare echipă din Champions League, Liverpool are o misiune facilă, acasă cu Norwich. ”Cormoranii” încearcă să prindă urma ”cetățenilor de la Manchester, distanțați lejer în fruntea clasamentului. ”Canarii” vor fi probabil jumuliți fără emoții, mai ales că Jurgen Klopp, are la dispoziție întregul lor, plus un Luis Dias, o achiziție extraordinară, venită parcă de nicăieri în această iarnă.

Și pentru ne bazăm în general pe echipele serioase, nu putem să nu le trecem pe bilet pe Ajax (gol în ambele reprize cu Willem) și pe Milan (victorie fără emoții la codașa Salernitana). Am ochit alte două meciuri bune, cu care închidem lista de sâmbătă. Chiar dacă și-a pierdut golgeterul (Cabral a fost transferat la Fiorentina) Basel se poate impune lejer în fața lui Lausanne, la fel cum Alkmaar nu are cum să se încurce în fața lui Heracles.

ADVERTISEMENT

Revine Danemarca: Copenhaga și Midtjylland, de neratat!

Ca și sâmbătă, duminică începem în forță tot cu Germania. Lidera din 2 Bundesliga, St Pauli, face spectacol pe teren propriu și are forța să marcheze minim două goluri în fața lui Hannover.

În acest weekend se reia fotbalul și în Danemarca, iar Midtjylland și Copenhaga, sunt de neratat, mai ales că joacă acasă cu adversari evident mai slab cotați.

ADVERTISEMENT

Din Elveția avem o altă preferată a momentului. Zurich este de neoprit în acest sezon și are șanse minime să nu plece măcar cu un egal de la Sion, într-un meci în care se vor marca minim două goluri. Cum e Zurich în Țara Cantoanelor, așa e Salzburg în Austria, mai ales după ce gruparea patronată de Red Bulls a avut o prestație solidă în Ligă, cu Bayern. RB întâlnește ocupanta poziției secunde, într-un meci în care se pot marca lejer, minim un gol în ambele reprize.

Filiera olandeză: Ajax – Alkmaar – Feyenoord

Ne ducem din nou spre Olanda, și după Ajax și Alkmaar, Feyenoord nu merită ignorată. Gruparea din Rotterdam are un meci simplu pe teren propriu cu Cambuur, iar golurile nu au cum să lipsească.

ADVERTISEMENT

Închidem biletul cu trei jocuri din top 5 campionate. Mergem pe mâna favoritelor din Ligue 1, Rennes și Marseille și nu avem cum să nu trecem pe bilet Bayern Munchen, cu un gol marcat în prima repriză, și minim două în partea secundă în fața deja retrogradatei Greuter Furth.

Din 17 meciuri, am făcut o cotă de 1600 pe care am plasat-o deja cu 40 de lei. Poți juca și tu biletul, dar poți profita și de

Biletul de 100.000 de lei, cu care vrem să dăm lovitura în weekend