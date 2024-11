Cuplu bombă în showbiz! Își bagă noua iubită în cușca RXF, după doar o săptămână de relație: „Formăm un cuplu de câteva zile”

Veste neașteptată în showbiz! Un celebru cuplu de artiști a pus punct logodnei, după ce, în urmă cu doar câteva zile declarau că vor lupta în pereche în Gala RXF. Ce este intrigant, în afara separării, este faptul că cele două părți implicate au lăsat rapid în urmă trecutul și au mers mai departe, refăcându-și viața.

După doar o săptămână de relație își ”aruncă” iubita în cușcă

În primăvara acestui an Ralflo și Aura B își trăiau povestea de iubire și vorbeau despre căsătorie. Mai mult, în urmă cu o săptămână ne povestea despre lupta din cușca RXF, alături de Aura B., împotriva Perversului de pe Târgu Ocna și a soției acestuia, Valeria.

Deși au trecut doar câteva zile de atunci, se pare că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Artista a decis că este timpul pentru o schimbare majoră în viața ei. Astfel că, blondina s-a aruncat fără prea multe explicații în brațele lui Leo de la Strehaia. Întâmplarea face că lucrurile s-au complicat și mai tare din cauza la care trebuia să participe alături de Ralflo, fostul ei partener.

Decizia acesteia de a se retrage și a-l lăsa pe artist să se descurce singur cu organizatorii evenimentului a fost greu de manageriat, Ralflo fiind nevoit să-și găsească rapid pereche. Însă, tot răul spre bine, am putea spune, pentru că bărbatul și-a găsit o altă parteneră cu care să lupte în cușcă, și, în același timp, o iubită cu care să împartă și patul.

„Ea m-a încurcat rău de tot cu RXF. Ea nu mai participă cu mine la lupta din cușcă. Era de cuplu. Ea s-a retras și umblă cu altcineva, cu Leo de la Strehaia. Așa a ales domnișoara, e simplu. Cum se schimbă viața de repede. De la o nuntă, uite unde s-a ajuns. Nu am ales eu asta, ea a ales. A fost nașpa că Aura a încurcat lumea cu RXF”, a declarat Ralflo pentru FANATIK.

„În toată ecuația asta, pe mine m-a deranjat foarte tare că Aura a făcut asta online”

Leo de la Strehaia este cunoscut pentru faptul că mereu a avut lipici la domnișoarele mai tinere decât el. Se pare că Aura B. i-a picat în plasă fostului partener al Danei Criminala, iar acum Ralflo este doar o amintire pentru ea.

Artistul ne-a mărturisit că a fost puțin deranjat de faptul că fosta lui logodnică s-a afișat cu Leo fără să anunțe despărțirea, în prealabil. Ba mai mult, deși sunt de puțin timp împreună, Leo are gânduri de însurătoare cu Aura. Cu toate acestea, Ralflo îi urează tot binele din lume și este fericit dacă o știe pe ea fericită.

„Ei s-au afișat așa pur și simplu. El a spus că vrea să o ia de nevastă, urmează să facă nuntă. Dacă ea și-a găsit locul, îi doresc tot binele din lume. Am avut o separare înainte ca ea să se afișeze cu el, dar nu oficial. În toată ecuația asta, pe mine m-a deranjat foarte tare că Aura a făcut asta online, fără să anunțe că nu mai suntem împreună”, a continuat acesta.

Ralflo a dat-o uitării pe Aura B și s-a reîndrăgostit

După trădarea primită din partea fostei logodnice, Ralflo nu a stat prea mult să sufere după ea și a făcut o nouă cucerire. La începutul discuției cu reporterul FANANTIK Ralflo a fost puțin reticent în a povesti despre noua femeie din viața lui, însă în cele din urmă a recunoscut că încearcă o nouă relație de câteva zile .

Pe partenera lui actuală, o cunoaște de 10 ani, dar abia acum a fost momentul oportun pentru o idilă amoroasă. Ana, pentru că așa o cheamă pe blondină, a fost foarte încântată de ideea de a se lupta în Gala RXF, motiv pentru care va concura alături de iubitul ei, împotriva Perversului de pe Târgu Ocna și a Valeriei.

„Este (n.r. iubita lui), nu am nimic de ascuns. Se numește Ana, ne știm de 10 ani. Formăm un cuplu de câteva zile, iar eu cu Aura ne-am despărțit de 3 săptămâni, aproape o lună. Suntem oameni maturi și am zis că dacă noi suntem ok cu asta, încercăm. Nu avem nimic de pierdut. I-a plăcut și ei ideea asta de RXF, e ceva nou pentru ea. Am ales să facem un drum împreună, acum nu se știe în viitor”, ne-a mai mărturisit Ralflo.

„Relația la distanță nu ar fi un deranj, cel puțin la început de drum”

Ana nu face parte din lumea artistică, ci este tehnician de unghii. Noua iubită a lui Ralflo deține propriul salon într-un alt oraș, nu foarte departe de București. Întrebat cum de au reluat legătura, având în vedere că se cunosc de 10 ani, cântărețul a spus că prin intermediul online-ului. Ralflo nu exclude varianta unei relații la distanță, mai ales la început de drum în doi.

„Ea are un salon cu unghii. Am avut prieteni comuni. Pur și simplu, printr-o postare. I-am scris, am vorbit și ne-am văzut la București. Relația la distanță nu ar fi un deranj, cel puțin la început de drum. Nu-i nimic pe grabă”, a încheiat artistul.