Cuplu bombă la Insula iubirii 2025! Două ispite s-au combinat în Thailanda. Ce s-a întâmplat la întoarcerea în țară

FANATIK prezintă una din bombele noului sezon al show-ului Insula iubirii! Două ispite s-au combinat în Thailanda, iar unul dintre protagoniștii poveștii de iubire la care nimeni nu se aștepta ne-a făcut confesiuni în exclusivitate!

Cuplu bombă la Insula iubirii, între două ispite!

Andrei Vasile, ”macho man-ul” de la Insula iubirii, a făcut o serie de dezvăluiri despre prezența sa în emisiune, de la relația cu o altă ispită care s-a terminat destul de dureros pentru amândoi până la chinurile prin care a trecut mama lui, fiind victima abuzului domestic.

care a mers la Insula iubirii cu inima deschisă, pentru a le ajuta pe fetele cuplate să își dea seama ce doresc de la o relație, dacă sunt sau nu potrivite pentru partenerii lor, ne-a mărturisit că se așteaptă să fie destul de judecat de telespectatori. Tot el ne spune că lumea trebuie să aibă răbdare, căci pe măsură ce se vor difuza următoarele episoade ale vor descoperi că e mai mult decât un bad boy.

Andrei Vasile, un bad boy sensibil la violența împotriva femeilor

„Unii ar putea crede că sunt arogant, poate, sau prea plin de mine, lucru cu care m-am bătut toată viața. Alții o să spună că sunt cu capul în nori. Pentru unii poți fi sufletul petrecerii, pentru alții prea arogant sau mai știu eu ce. Pe parcurs o să vedeți niște surprize, chiar dacă ești catalogat drept bad boy, poți să ai și sentimente reale, să fii sincer, asta vreau să se vadă până la sfârșitul emisiunii. Nu am mințit, nu am vorbit pe alții de rău ca să mă apropii de fete, am făcut asta pentru mine și cred că am reușit”, a declarat Andrei Vasile, pentru FANATIK.

”Bad boy-ul” din Thailanda ne-a spus care sunt momentele în care varsă lacrimi, situațiile care îl sensibilizează cel mai mult. Pentru că a văzut cât de mult a suferit mama lui în copilărie, Andrei a devenit extrem de dur cu bărbații care le fac rău femeilor și spune că e mândru că nu a atins nici măcar cu o floare vreo iubită.

„Să văd o femeie că suferă, că plânge, îmi aduce aminte de mama, de copilărie, n-a avut o relație foarte bună”

Ne-a zis și care sunt lucrurile de care n-a fost tocmai mândru: a distrus niște relații, chiar și cu bună știință. „Pentru mine, să văd o femeie că suferă, că plânge, îmi aduce aminte de mama, de copilărie, n-a avut o relație foarte bună și pot să jur cu mâna pe inimă, sunt foarte mândru, pentru că în România este o problemă cu violența domestică, nu am atins o femeie și sper să ajung la bătrânețe, să mor fără să ating vreodată vreo femeie sau să o lovesc. Mă doare când văd o fată că plânge. Dacă ești actor nu înseamnă că poți să falsifici niște chestii. Se va vedea asta și în emisiune.

Am fost motiv de despărțire de N ori. Poate am și făcut-o conștient și nu am urmat-o pe acea fată mai departe. Este o karmă acolo, e o relație karmică cu viața. Mergând prin multe cercuri, neavând o relație stabilă, faci și astfel de greșeli. Vrei să rămâi prieten cu ele, dar așa le faci și mai mult să sufere. Nu sunt mândru de asta, dar asta e viața de bad boy, cum e și Jaguarul”, ne-a povestit Andrei Vasile de la Insula iubirii.

Dezvăluiri despre relația cu o altă ispită: „Am crezut că am pe cineva după emisiune”

În final, ne-a oferit adevărata bombă în ceea ce privește participarea lui în emisiune. Andrei ne-a dezvăluit că s-a cuplat cu o altă ispită de acolo, fără să ne dea și numele, însă fanii show-ului vor descoperi foarte curând despre cine este vorba. „Am crezut că am pe cineva după emisiune, după Insulă, dar nu vrea să vorbim prea multe. Am avut niște momente foarte frumoase acolo. Este și ea o ispită. Am rămas foarte apropiați. E ceva… Și pentru ea e greu, și pentru mine. Am păstrat legătura, păstrăm legătura”, ne-a zis Andrei.

În final, bărbatul a punctat faptul că își dorește mai multă stabilitate acum și se visează la casa lui, cu nevastă și copil: „Mi-a ajuns viața de bad boy, am nevoie de o stabilitate. Am avut și o relație lungă, dar nu mai fac față, am deja 38 de ani. Nu o să găsești persoanele care trebuie la o petrecere, se poate. Asta mi-aș dori”.