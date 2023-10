La Love Island, Alexandra plângea după Valentin, dar a sărit pe Denis! Cuplu șoc și noi concurenți

La Love Island, dragostea și hormonii plutesc în aer, iar situațiile se schimbă de la o zi la alta. FANATIK oferă detalii în premieră despre ultimele întâmplări din show-ul amoros filmat în Tenerife. Urmează informații cu puternic impact sentimental!

Love Island, tot mai fierbinte, tot mai complicat! Noi vești despre show-ul de la PRO TV

În primul rând, trebuie să spunem că se naște în insula spaniolă. Love Island a făcut și a desfăcut perechi până acum, iar cea mai nouă poveste, una destul de incitantă, e între Denis și Alexandra.

La numai câteva zile după plecarea din vilă a lui Valentin, fostul partener al Alexandrei, blondina și-a mutat atenția către un alt băiat. Nu vorbim de orice băiat, ci de unul din gagicarii primului sezon Love Island. Cel care a tatonat cu Ada și , Denis, este tânărul cu care Alexandra pare să se simtă în largul ei.

Hmmm, chiar dacă niciunul dintre cei doi n-a recunoscut până acum că e ceva între ei, gestul trădează tăcerea confirmării unei atracții. Vorbim de o atracție evidentă, potrivit imaginilor pe care FANATIK le-a văzut deja.

La una din provocările din vilă pe care Alexandra a avut-o, frumoasa blondă a trebuit să danseze senzual pentru a le ridica ”moralul” băieților. Folosindu-se de miere, fata a cerut ajutorul unui băiat din public să o ajute, gustând-o direct de pe corpul ei. Acel băiat, săritor de fel, de altfel, a fost Denis!

Trei fete noi pășesc pe nisipul din Tenerife

Momentul observat toți, apreciat cu ropote de aplauze, va trezi noi dileme cu privire la următoarea alegere a lui Denis. Spunem asta deoarece, după ce a luat contact fizic cu mierea de pe trupul atrăgător al Alexandrei, a avut următoarea reacție: „Nu știu ce era mai dulce, ea sau mierea!”.

Love Island vine în fața privitorilor cu noi și noi surprize, iar în următoarea ediție vorbim despre intrarea a trei fete în vilă, dintre care una se prezintă drept sosia lui Marylin Monroe!

Fetele au un mic răgaz și merg împreună, la distracție, iar băieții vor rămâne în vilă așteptându-le pe noile vedete ale Vă spunem că sunt numai una și una!

„Atuul meu e faptul că semăn cu Marylin Monroe”

„Mă numesc Diana, am vârsta de 22 de ani și sunt din Iași. Sunt model, iar anul trecut am câștigat titlul de Miss Super Talent of the World România. Îmi place să flirtez, îmi place să mă exprim liber.

Sunt o persoană curajoasă și nu zic nu în a face primul pas. Cred că atuul meu e faptul că semăn cu Marilyn Monroe. Mi se spune des”, spune Diana, una din cele noi intrate de la Love Island.

În afară de autointitulata Marilyn Monroe de România, în show a intrat și Cerasela, o tânără de 22 de ani, din Călărași, de profesie make-up artist. Fata spune că nu-i plac bărbații frumoși, dar e leșinată după bărbații cu gropițe și ochi verzi. Curios, nu?

A treia din noile concurente este Roxana, de 24 de ani, din Craiova. „Lucrez ca hostess. M-aș descrie ca fiind o fire puternică, ambițioasă și deschisă către experiențe noi. Sunt singură pentru că mi-am dat seama că sunt un om bun și nu pot să accept pe oricine lângă mine”, se descrie Roxana de la Love Island.