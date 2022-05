Cuplu de la Mireasa, pus la grea încercare. Ceartă și tensiuni între cei doi iubiți: „Du-te, ești liber!”

Sabrina și Perneș au avut noi momente tensionate în relația lor. Cei doi concurenți s-au certat din nou la petrecere.

Sabrina vrea să îl testeze pe Perneș. Noi certuri între cei doi iubiți de la Mireasa

Sabrina i-a mărturisit doamnei Dana că dorește să îl testeze pe iubitul ei, pentru a vedea dacă are cu adevărat încredere în ea. De asemenea, concurenta de la Mireasa a dezvăluit că vrea să îl facă pe logodnicul ei să vadă că merită să îi acorde toată încrederea.

De asemenea, aceasta a dezvăluit că vrea să vadă toate reacțiile lui Perneș cât timp sunt în , pentru că lucrurile după aceea ar putea fi foarte diferite.

„Crezi că eu nu trebuie să îl testez? L-am testat și îl testez în continuare! Vreau să văd toate reacțiile, la nervi. Afară sunt alte situații.

Tecând prin mai multe chestii, le am acolo parcă notate. Eu încredere am, mi se pare că el nu prea are. O să dansez cu oamenii și afară. Nu o să dansez numai cu el. Până nu ajunge să aibă încrederea aia, tot îl testez.

Dacă aș sta doar cu el, doar de mânuță, nu cred că așa îi câștig încrederea. Așa cum îmi place mie să am libertatea asta, așa i-o ofer și eu. Du-te, ești liber. Vreau să vadă că am încredere în el”, a spus Sabrina în cadrul emisiunii de la Antena 1.

Doamna Dana a spus că a observat că a fost deranjat de atitudinea iubitei sale și de faptul că nu l-a băgat în seamă. Apoi, Sabrina l-a chemat la dans, dar a ales ca partener un alt băiat.

„El tot lucrează la chestiile astea, la dansatul tău cu Leo, se mai enervează, l-am simțit”, a spus și doamna Dana.

Care a fost reacția lui Perneș. Ce l-a enervat, de fapt, pe concurent

„Mă enervează maxim! Mă cheamă la dans și nu dansează”, a fost reacția lui Perneș.

Perneș a explicat ce îl deranjează, de fapt, la iubita lui și a mărturisit că nu dansul cu ceilalți băieți a fost cel care l-a deranjat, ci faptul că are o atitudine de neînțeles uneori și nici nu vrea să discute despre ceea ce simte.

„Nu mă deranjează că dansează cu Răzvan, Leo. Eu am încredere în ceea ce zice și ceea ce face. Știu ce simte pentru mine, sunt anumite lucruri pe care le văd și îmi pun semne de întrebare.

Ea nu vrea să discute cu mine chestiile astea. Îmi doresc relația asta, îmi doresc să fie soția mea”, a spus Perneș.