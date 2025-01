Cuplu neașteptat în lumea mondenă! Vedeta de la Antena 1 a cucerit-o pe una din cele mai urmărite tiktokerițe

Cuplu neașteptat! Un fost concurent de la Insula Iubirii are o nouă relație, după ce s-a despărțit cu scandal de fosta parteneră. Acum, la o scurtă perioadă de la ruptură, pare să o fi dat uitării pe cea care, cândva, declara că o iubește.

Cuplu controversat în showbiz

, căci despre el este vorba, are o nouă relație. Fostul concurent de la Insula Iubirii și-a refăcut viața și pare împlinit alături de noua lui cucerire. Tânărul a devenit cunoscut în urma participării sale la show-ul de la Antena 1.

ADVERTISEMENT

Atunci a venit alături de Maria, iubita lui cu care era împreună de 5 ani. Ulterior, s-a îndrăgostit de Mădălina, ispită feminină la Insula Iubirii. După terminarea emisiunii și-au continuat povestea de dragoste timp de câteva luni.

Totul s-a dovedit a fi greșeală, așa cum declara tânăra, ajungând să se despartă cu scandal. De asemenea, unul dintre motivele despărțirii a fost relația de prietenie a lui Daniel Ungureanu cu Maria Tebieș, și ea fostă ispită la Insula Iubirii. Ambii au trecut peste acel episod nefericit, iar Dany nu a dus lipsă de pretendente. De-a lungul timpului s-a tot afișat cu diverse domnișoare, iar acum a luat lumea prin surprindere.

ADVERTISEMENT

Iubita lui actuală este nimeni alta decât Bettyshor. Fostă participat la emisiunea „Bravo, ai stil”, recent, luptătoare la RXF. Aceasta a intrat în ring cu Roxana Țuțu și , meci care a stârnit controverse.

Mai mult, aceasta s-a iubit și cu Romeo Vasiloni, și el ispită la Insula Iubirii. Recent, tânăra a fost într-o relație cu Neveu, luptător amator în RXF. Legătura dintre ea și Dany Boy a venit imediat după ce Neveu a dispărut din viața ei.

ADVERTISEMENT

Ce spune Dany despre relația cu Bettyshor

Contactat de FANATIK, Daniel Ungureanu, pe numele său real, a dat detalii despre relația pe are o are cu bruneta. Acesta a mărturisit că se află abia la început și se potrivesc din foarte multe puncte de vedere. Primul contact vizual a avut loc la una dintre galele RXF, iar de atunci bărbatul a rămas cu gândul la ea.

Destinul i-a adus împreună, atunci când Beatrice a mers la munte și s-au întâlnit total întâmplător. Atracția a fost atât de mare, încât ea „a uitat” că exista și Neveu prin peisaj, iar pe el nu l-a interesat absolut deloc acest aspect.

ADVERTISEMENT

„Pot spune că suntem la început, dar ne merge foarte bine. Suntem împreună de o săptămână. O știam de când am fost la o gală RXF, de când a luptat cu Tatiana. Cam de pe atunci am pus ochii pe ea să zic așa. Săptămâna trecută a fost la Sinaia cu prietena mea bună, Roxana Țuțu și pur și simplu ne-am întâlnit. Așa a fost să fie.

Din ce am văzut pe internet așa știam și eu ( n.r. că era într-o relație cu Neveu), dar în momentul în care ne-am văzut nu cred că erau împreună. Altfel nu se ajungea să avem o relație amândoi. Nu am stat să o întreb de el sau ceva. Doar am profitat de timpul petrecut împreună.”, a declarat Daniel Ungureanu pentru FANATIK.

„Ne-am asumat relația destul de repede”

În ultima perioadă, s-au tot vehiculat zvonuri cum că cei doi ar fi împreună, lucru care s-a și concretizat. Întrebat dacă își asumă 100% relația, el a mărturisit că da. Ba chiar au și petrecut câteva nopți împreună și au planuri de viitor, semn că este ceva serios între ei.

„Da absolut! Ne asumăm relația! Suntem doi oameni maturi! Cel puțin mie oricum nu îmi place să mă feresc. Ne-am asumat relația destul de repede pentru că amândoi am simțit că va fi ceva frumos între noi.

Momentan nu ( n.r. dacă s-au mutat împreună). A fost la mine, a stat câteva zile. O să merg și eu pe la ea. Zilele viitoare o să revină , pentru că avem multe activității pe care vrem să le facem împreună.

O să mergem pe pârtie cu snowboard-ul, este înnebunită după acest sport, la fel și eu. Pot să zic că avem foarte multe lucruri în comun. Ne potrivim din toate punctele de vedere, suntem 2 nebuni. Cei cu numele de “ Ungureanu “ chiar sunt niște nebuni. ”, a continuat el.

„Nu mă deranjează absolut nimic”

În ceea ce privește trecutul iubitei lui, Daniel spune că nu îl deranjează nimic legat de acest subiect. Recunoaște că și el a avut un trecut amoros destul de încărcat, motiv pentru care nu are motive de gelozie. Se vede alături de Bettyshor pe viitor și, de aceea și-au planificat timpul pentru următoarea perioadă.

„Nu mă deranjează absolut deloc! Și eu am mai fost cu alte fete, nu are nici o legătură. Indiferent de ce spune lumea, nu mă deranjează absolut nimic. Am văzut ce fel de persoană este Betty.

Până la urmă să fim serioși, nu cred că este singura femeie care a mai avut treabă și cu alții băieți. Da ( n.r. dacă se văd împreună pentru o perioadă lungă de timp), altfel nu ne-am fi afișat atât de repede. A fost ceva drăguț la mijloc.”, a mai spus acesta.

Este o relație la distanță, dar acest aspect nu îi împiedică să petreacă timp împreună. Vor oscila între București și Predeal, în așa fel încât să nu își simtă lipsa unul altuia. De asemenea, se pare că Beatrice îl ține „în priză” pe Dany Boy cu vorbe dulci.

„Eu am revenit pe perioada de iarna la munte, dar o sa fie ok. Când ea la mine, când eu la ea. Vreau să profităm de fiecare moment împreună. Îmi place efectiv cum se comportă cu mine, cum vorbește cu mine, cum mă alintă. Absolut totul.”, a încheiat Daniel Ungureanu.