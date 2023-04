Cuplu surpriză la Mireasa. Doi foști concurenți au anunțat că sunt împreună

Doi concurenți de la emisiunea ”Mireasa” s-au cuplat. Ei formează o relație, după ce în cadrul showului matrimonial nu au fost împreună, dar au arătat uneori că se simpatizează. Au fost unii dintre cei mai îndrăgiți de către publicul de acasă.

Doi foști concurenți de la ”Mireasa” sunt împreună. Unde locuiesc în prezent

Noul cuplu a luat parte la sezonul 6 al ”Mireasa”. De două luni, mai exact, își împărtășesc sentimentele și par că sunt de nedespărțit. Asta deoarece s-au mutat în aceeași casă, locuind departe de România, dar au planuri să revină pe meleagurile natale în viitorul apropiat.

Inga și Giorgio trăiesc o poveste de dragoste de 60 de zile și s-au mutat în Toscana. Nu vor să rămână aici pentru totdeauna, având în plan să se întoarcă în țară, în vară, în luna iunie. S-au gândit să se stabilească în București, zona unde s-au cunoscut.

Inga și Giorgio locuiesc în Toscana având în vedere că Giorgio, de fapt, este stabilit aici de mulți ani. În 2022, În toamna anului trecut, în urma unui ”blind date”, foștii concurenți și-au dat seama că ar putea forma un cuplu de pe atunci, dar s-au lăsat seduși de alte persoane.

Inga spunea în septembrie 2022 despre actualul partener, pe când participau la ”Mireasa” , că Giorgio este un bărbat care o atrage, fiind inteligent și carismatic. Întrebată fiind de Simona Gherghe dacă este dispusă să se mute pentru el în Toscana, tânăra a avut un răspuns afirmativ, deoarece în trecut a stat și ea o vreme în Lisabona.

Inga confirmă relația. Ce detalii a oferit

La rândul său, Giorgio se declara încântat de Inga și era de părere că s-ar potrivi din punct de vedere astrologic. De curând, Inga a confirmat povestea sa de iubire cu Giorgio pentru pagina de Instagram, . A explicat cum s-a ajuns în această situație, când multă lume se aștepta mai puțin.

Ei bine, la mijloc era vorba despre niște sentimente mai vechi, care s-au înfiripat în timpul unei petreceri din casa ”Mireasa”. După încheierea emisiunii, Giorgio a luat legătura cu Inga și a invitat-o într-o vacanță în Toscana. Tânăra a acceptat și

”(…) S-a iscat o scânteie între noi când a fost el invitat și a venit la petrecerea din casa Mireasa. După ce am ieșit din emisiune, el m-a contactat, am conversat cam vreo două luni și jumătate, apoi a încercat să mă convingă să vin în Toscana, sub pretextul unei mini-vacanțe.

Într-un final, am acceptat și de atunci suntem de nedespărțit. Părinții noștri sunt fericiți că ne-am găsit (…) Nu am făcut publică povestea noastră de dragoste până la acest moment, deoarece, înainte de toate, am vrut să fim siguri de sentimentele dintre noi (…) ”, a detaliat Inga pentru ”Viperele Vesele”.