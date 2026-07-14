Cuplul care a devenit viral la Cupa Mondială 2026, după o ceartă în tribune. ”Divorțul a apărut de nicăieri”

ADVERTISEMENT

Un videoclip care circulă în social media a devenit viral prin prisma desfășurării Cupei Mondiale 2026 și nu numai. Acesta are în prim-plan un cuplu necunoscut care are o ceartă aprinsă chiar în tribune. Ce reacții au stârnit.

Campionatul Mondial, moment uimitor pentru doi tineri

Campionatul Mondial 2026 aduce în vizorul oamenilor cele mai puternice echipe de fotbal și cei mai buni sportivi din lume. Soțiile și iubitele fotbaliștilor nu sunt lăsate deoparte, iar uneori se evidențiază și persoane necunoscute. Acesta este și cazul a doi tineri care la prima vedere par a fi, de fapt, parteneri de viață.

ADVERTISEMENT

Ei fac parte dintr-un grup de fani din Africa de Sud, conform . Inițial, femeia este văzută în timp ce flutură steaguri în timpul meciului împotriva Coreei de Sud, terminat cu scorul de 1-0. Ulterior, cei doi au fost surprinși când au o discuție aprinsă, în contradictoriu. Totul a plecat de la un gest pe care bărbatul l-a făcut.

În filmarea care a ajuns rapid virală acesta parte absorbit de ceva de pe telefon. Situația nu este deloc pe placul femeii care ia imediat atitudine. Aceasta îl confruntă și îi cere explicații, după ce iubitul bagă mobilul la loc în buzunarul pantalonilor. Mai mult decât atât, toți au observat că reacția lui nu este deloc una plăcută.

ADVERTISEMENT

Suporterul pare că o irită în continuare pe cea cu care este . Totodată, cei doi continuă să se certe, lucru care îl deranjează destul de tare pe bărbat. Chiar și după ce femeia se așază pe scaun pentru a se detașa de situația tensionată, bărbatul se întoarce în repetate rânduri într-o manieră care denotă agitație sau stare de conflict.

ADVERTISEMENT

How can I file a divorce for someone else?😭😭😭😂 — Blissful✨ (@ghostinheel)

Comentariile primite după filmarea virală

Lucrurile încep să se destindă în acest cuplu. Bărbatul este văzut mâncând și dansând, în timp ce femeia nu se ridică deloc de pe scaun. Evident, aceasta este supărată de felul în care a decurs discuția de la , care a stârnit numeroase reacții pe social media. Cele mai multe comentarii au fost postate pe TikTok, unde a fost încărcat clipul.

ADVERTISEMENT

„Cum pot depune o cerere de divorț pentru altcineva?”, a întrebat un utilizator de pe rețeaua X. Altcineva a completat: „Divorțul a apărut de nicăieri”. De asemenea, o altă persoană a scris: „Bărbații strică totul! Sunt sigură că e ocupat să-i spună că le strică ziua tuturor și de ce trebuie să fie așa”.

În aceeași notă, un alt utilizator a presupus că bărbatul plasa pariuri legat de rezultatul jocului pe care-l urmărea. Alții au sugerat o posibilă infidelitate, scenariile fiind extrem de multe în acest sens. Toți au început să fie curioși legat de acest cuplu despre care nu au mai apărut informații. Nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat între cei doi.