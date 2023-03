Cuplul controversat din Rusia. Femeia care s-a căsătorit cu fiul vitreg și a rămas însărcinată cu el

Relația scandaloasă din Rusia. O femeie în vârstă de 38 de ani, celebru influencer în țara sa, s-a căsătorit cu fiul ei vitreg, în vârstă de 23 de ani. Marina Balmasheva a rămas chiar și însărcinată cu tânărul, pe care l-a crescut de pe când avea doar 7 ani.

Povestea de dragoste controversată a unei rusoaice. S-a cuplat cu fiul vitreg și a rămas însărcinată

Marina Balmasheva și-a părăsit soțul, un bărbat în vârstă de 47 de ani, pentru a forma un mariaj cu fiul vitreg, pe nume Vladimir Shavyrin. Ea i-a oferit acestuia doi copii, până acum, o fiică de doi ani, și un fiu, pe care l-a adus pe lume de curând, informează

Peste 600.000 de urmăritori are Marina pe Instagram, iar aici își împarte bucuriile de zi cu zi, cu admiratorii săi. Celor care o critică, ea le răspunde prin faptul că Vladimir Shavyrin are ”cei mai fermecători ochi albaștri din lume”, iar că în căsnicia anterioară ”nu trăia, ci se prefăcea”.

De asemenea, Marina nu regretă atât de mult faptul că și-a stricat fosta relație. , dar nu vrea să apeleze la nicio schimbare care i se sugerează pentru a părea mai tânără.

”Am regretat că am distrus familia? Atât da, cât și nu. Am vrut să mă întorc la fostul meu? Nu. Mi-a fost rușine că am ucis stabilitatea mamei și a tatălui. Atât de mulți oameni îmi spun să mă machiez – să îmi fac gene… din cauză că soțul meu este mai tânăr.

El s-a îndrăgostit de mine cu toate cicatricile mele, celulita, pielea și personalitatea mea excesivă. Iar eu nu vreau să par mai bună decât sunt”, a transmis Marina Balmasheva pe rețelele de socializare, unde a precizat că își mai ceartă actualul partener din cauză că nu își păstrează un loc de muncă bine plătit. La un moment dat, a făcut publică o fotografie cu ea și Vladimir, de pe când acesta avea 8 ani, iar ea 23 și era mamă vitregă.

Ce spune fostul soț al Marinei și tatăl lui Vladimir

Alexey, fostul soț al Marinei și tatăl lui Vladimir, spune că influencerița i-a sedus copilul după ce acesta se întorcea acasă de la facultate. Femeia ar fi profitat de faptul că tânărul nu a avut nicio altă iubită înainte de ea. Cei doi ar fi întreținut relații intime, de multe ori, cu știința lui Alexey.

”Mi-a sedus fiul… Nu avusese o prietenă înainte de ea. Nu se sfiau să facă s*x în timp ce eu eram acasă. Aș fi iertat-o dacă nu ar fi fost fiul meu….. Fugea spre patul fiului meu din dormitorul nostru când eu dormeam. După aceea se întorcea și se culca în pat cu mine ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, a povestit și Alexey.

Marina a mai precizat că de multe ori ea îi oferă bani actualului soț, pe care îi câștigă din mediul online. , ea a vrut să-și asigure bunurile, astfel că a insistat asupra unui contract prenupțial în care este menționat că-și poate păstra toată averea, în situația unei despărțiri.