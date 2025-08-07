Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cuplul de fundași centrali care ar putea scoate FCSB din criză: cine trebuie să joace lângă Ngezana? „Nu au IQ-ul necesar”

Defensiva FCSB-ului a încasat goluri aproape în fiecare meci de la startul noului sezon. Specialiștii FANATIK știu cum trebuie să arate cuplul de fundași centrali ai campioanei en-titre.
Mihai Dragomir
07.08.2025 | 09:15
Cuplul de fundasi centrali care ar putea scoate FCSB din criza cine trebuie sa joace langa Ngezana Nu au IQul necesar
Cine sunt jucătorii pe care FCSB trebuie să se baze în defensivă pentru a ieși din criză. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Dinamo a învins FCSB cu 4-3 și le-a administrat rivalilor un nou eșec în acest start de sezon. Defensiva „roș-albaștrilor” suferă enorm, iar specialiștii FANATIK au opinat în legătură cu jucătorii care ar trebui folosiți drept cuplu de fundași centrali.

Cine sunt fundașii centrali care trebuie să joace împreună la FCSB

FCSB nu se regăsește în startul stagiunii 2025-2026, iar defensiva, care impresiona sezoanele trecute prin siguranța oferită, pare acum ușor de dizolvat de fiecare adversar ieșit în cale.

Cu Dawa încă accidentat, bucureștenii s-au bazat în mare parte pe Ngezana și Mihai Popescu, cel din urmă jucător îngrijorându-i chiar și pe oficialii FRF după prestațiile slabe. Vivi Răchită consideră că FCSB ar trebui să joace pe linia de fund cu Ngezana și Chiricheș. Primul este suspendat la meciul cu Drita.

„Eu am spus din 2024 când l-au adus pe Mihai Popescu că nu este jucător de FCSB. Nu doar fundașii centrali, este vorba despre toată faza defensivă… Mie mi se pare Șut sub Șut de anul trecut. Mi se pare foarte lent, l-am văzut alergând… parcă se clatină. Era Lixandru, Lixandru nu mai joacă. Chiricheș nu e postul lui acolo, el e fundaș central.

Ngezana și Mihai Popescu nu mai au competiție, nu mai are cine să-i mai înlocuiască acum, pentru că singurul era Dawa. Sunt senatori de drept, se comportă ca atare, orice greșeli fac, cei de pe bancă nu au pe cine să bage în locul lor pentru că, așa cum a spus patronul, Chiricheș nu va mai juca fundaș central, deși mie mi se pare Chiricheș o soluție excelentă ca fundaș central. Eu aș juca cu cuplul Ngezana – Chiricheș.

„Mihai Popescu se crede mai bun decât este”

De când a venit Chiricheș, este un câștig nu numai pentru echipă, cât și pentru vestiar. Chiricheș a știut ce înseamnă performanța, a știut ce înseamnă să fii câștigător de campionate, să joci la echipă națională, să joci la Tottenham, să joci la Napoli. Și în teren a jucat cu Dawa prima oară Chiricheș. L-a așezat de foarte multe ori pe Dawa. Dawa făcea greșeli de poziționare și de interpretare a fazelor, iar Chiricheș l-a așezat cu mâna pe Dawa, de a ajuns un jucător mai bun decât era. Aici nici Ngezana, nici Mihai Popescu nu au capacitatea și nu au IQ-ul necesar ca să se completeze unul pe altul sau să încerce măcar să se suplinească. 

Mihai Popescu a mai avut o greșeală și la meciul cu Farul, când a atacat la jumătatea terenului și a băgat o alunecare și a scăpat singur cu portarul un jucător al Farului. Sunt multe greșeli de poziționare, multe greșeli de interpretare. Se crede mai bun decât este. Iese cu mingea la picior 30 de metri și ori o dă la adversar, ori dă o pasă de 30 de metri. În spatele lui rămâne gol, pentru că nu mai coboară nici Chiricheș, nici…”, a spus inițial Vivi Răchiă la FANATIK SUPERLIGA.

„Ajunge pe niște poziții de te crucești!”

Dănuț Lupu i-a dat dreptate lui Vivi Răchită. Fostul mare dinamovist nu îl vede pe Vlad Chiricheș util la mijlocul terenului, ci în defensivă. Argumentul său au fost fazele repetate în care experimentatul jucător a urcat prea mult în atac și a lăsat defensiva descoperită.

„Chiricheș zici că e coordonatorul de joc la FCSB. În afară faptului că are foarte multe greșeli când încearcă să paseze, dar dacă te uiți și în meciul din cupele europene și ieri cu Dinamo, ajunge pe niște poziții de te crucești. Aproape vârf de atac!

Și eu spun că postul lui e de fundaș central. Și dacă l-ai pune mijlocaș la închidere, datorită jocului, ajunge de foarte multe ori…”, l-a completat Dănuț Lupu.

„Faptul că Chiricheș acum trebuie să se întoarcă fundaș central, înseamnă că anulăm tot sezonul trecut”

Andrei Vochin nu își explică cum cei de la FCSB au reușit sezonul trecut să impresioneze, cu aceeași jucători, iar acum să aibă parte de seria nefastă de rezultate. Oficialul FRF nu crede că Vlad Chiricheș trebuie întors înapoi pe postul de fundaș central.

„Asta înseamnă că tot sezonul trecut a fost o întâmplare. Adică, eu mă uit la sezonul trecut și văd că s-a jucat cu Chiricheș și Șut, acolo…  Faptul că Chiricheș acum trebuie să se întoarcă fundaș central, înseamnă că anulăm tot sezonul trecut.

Echipa asta, cea mai mare parte a ei, exceptându-l pe Politic, a fost aceeași, lotul a fost același, exceptându-l pe Politic și pe Alibec. Eu cred că aici trebuie, cine face analiza, să vadă. Ok, sunt aceiași jucători, folosiți prin toate competițiile, 60 și ceva de meciuri, de ce să nu se mai manifestă la fel?”, a spus și Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

  • 9 meciuri oficiale a jucat FCSB până acum în noul sezon
  • 13 goluri a primit FCSB 
  • 1-0 cu Petrolul este singurul meci în care bucureștenii nu au încasat gol (etapa a 2-a din SuperLiga)
Tags:



