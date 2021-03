Cuplul Man – Mihăilă, la fel ca perechea Hagi – Răducioiu. Descoperirea fantastică a italienilor. Video

In #ParmaRoma gol di un rumeno (Mihaila) su assist di un rumeno (Man): non succedeva dal 6 dicembre 1992, ovvero da questi due assist di Gheorghe Hagi per Florin Raducioiu in Brescia-Genoa. pic.twitter.com/1rjw1IsNVY

— Giuseppe Pastore (@gippu1) March 14, 2021

ADVERTISEMENT