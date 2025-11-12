Sport

Cuplul momentului în lumea tenisului! Frumoasa blondă a confirmat că are o relație cu un cunoscut jucător

O celebră sportivă a confirmat faptul că e într-o relație cu un alt sportiv! Vorbim despre cuplul momentului în tenis, având în vedere că ambii sunt cât se poate de apreciați.
Valentina Vladoi
12.11.2025 | 19:30
Cuplul momentului in lumea tenisului Frumoasa blonda a confirmat ca are o relatie cu un cunoscut jucator
6 poze
Vezi galeria
Anastasia Potapova este într-o relație cu Tallon Griekspoor. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Anastasia Potapova are un nou iubit. Numărul 51 în clasamentul WTA a confirmat indirect faptul că este într-o relație și a postat chiar și câteva imagini alături de partenerul său. Despre cine este vorba?

Anastasia Potapova, într-o relație cu Tallon Griekspoor

Tânăra în vârstă de 24 de ani formează un cuplu cu Tallon Griekspoor, în vârstă de 29 de ani, care este și numărul 25 în clasamentul ATP. Cei doi deja petrec clipe memorabile împreună.

Într-o postare pe contul personal de socializare, Anastasia Potapova a adăugat niște imagini dintr-o vacanță din Maldive. Iar în una dintre ele apare și faimosul sportiv. În dreptul fotografiilor, sportiva a scris: „Puțin ocupată”.

Astfel, se poate spune, deci, că Anastasia Potapova și Tallon Griekspoor formează cel mai nou cuplu din tenis. Cei doi nu au făcut declarații legate de relația pe care o au, însă cel mai probabil se va întâmpla și asta.

Cum se descurcă cei doi sportivi pe teren

Dacă pe plan amoros cei doi par că o duc destul de bine, iată că pe plan profesional, fiecare în parte a bifat eșecuri, dar și reușite. Ultimul meci al lui Tallon Griekspoor a fost pe 28 octombrie. Sportivul a pierdut atunci în fața canadianului Gabriel Diallo scor 3-6, 4-6.

De cealaltă parte, Anastasia Potapova a disputat ultimul său meci pe 1 octombrie. Aceasta a cedat însă în optimile de finală ale turneului de la Beijing, 2-6, 4-6 cu Linda Noskova.

Menționăm faptul că Anastasia are în palmares 3 titluri WTA. Totodată, tânăra a bifat o mulțime de reușite în tenis de-a lungul timpului. În ultimii ani, aceasta s-a concentrat intens pe cariera sa, iar rezultatele nu au încetat să apară.

Anastasia Potapova recunoaște că nu primește mereu încurajări

Chiar și așa, există și păreri contra. De altfel nu puține sunt sportivele care de-a lungul timpului au dezvăluit că ajung să fie amenințate ori jignite pe internet. Și iată că și rusoaica a avut astfel de experiențe.

Anastasia Potapova povestea la un moment dat că primește constant mesaje în care i se recomandă să lase tenisul deoparte. Unele persoane îi propun mai degrabă o carieră în modeling, în timp ce altele sunt chiar mai dure de atât.

Sportiva nu se lasă însă deranjată de astfel de mesaje. E conștientă că mai are parte și de eșecuri pe teren, însă chiar și așa, ea preferă să își vadă mai departe de cariera sa.

“Se întâmplă deseori să-mi scrie: ‘Lasă-te de tenis. De ce mai joci? Mergi la modeling’. De ce să fiu deranjată? E plăcut, într-un fel. Altfel, oamenii nu văd totul. Poate că uneori se întâmplă ceva în viaţa mea şi nu joc foarte bine.

Poate apar accidentări. Rezultatele vin dacă munceşti şi încerci să dai totul. Nu mă deranjează că-mi spun să mă fac model, chiar deloc”, a spus Anastasia Potapova, în cadrul unui podcast pe YouTube, în urmă cu câțiva ani.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
