Cuplul momentului în lumea tenisului? Imagini incendiare cu celebrul jucător și cu artista cu 4.7 milioane de urmăritori

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Au apărut imagini incendiare cu un celebru jucător și o artistă internațională care ar forma cuplul momentului în lumea tenisului. Descoperă despre cine este vorba, în realitate, dar și unde au fost surprinși aceștia.

Tenismenul care ar avea o relație cu o artistă renumită

Jucătorul profesionist de tenis Matteo Berrettini (30 ani) se află în centrul atenției, dar nu în ceea ce privește cariera. Latura sentimentală este analizată pe toată părțile de internauți. Fostul finalist la Wimbledon 2021 pe numele ei Vanessa Bellini.

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Însă, acest ar fi istorie, dacă este să ne luăm după ultima apariție a italianului. Fosta parteneră de viață a postat o imagine în lacrimi la începutul lui iulie care a alimentat zvonurile că cei doi s-au despărțit. În plus, sportivul a fost văzut în compania unei artiste care are peste 4,7 milioane de fani pe Instagram.

Potrivit , jucătorul de tenis a apărut alături de DJ-ul sud-coreean Peggy Gou. Noua pereche a petrecut momente de vis în Ibiza, Spania, la o petrecere unde artista a pus muzică. În fotografiile care îi surprind pe cei doi tenismenul dansează fără nicio reținere lângă vedeta care mixează pentru petrecăreți.

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Zvonurile că ar forma un cuplu au apărut în spațiul public în urmă cu o lună, dar niciunul nu a confirmat că ar exista o relație romantică. Matteo Berrettini a postat pe pagina sa o poză din spatele pupitrului de DJ, însă artista nu apare în cadru. În schimb, Peggy Gou a distribuit o serie de imagini spectaculoase de la eveniment.

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Nuova coppia vip? 👀 📝@Vittoria Lombardo

Cum a fost filmată cea mai nouă pereche din tenis

Cu toate acestea, perechea formată din Matteo Berrettini și Peggy Gou a fost surprinsă în câteva imagini inedite, pe insula din Marea Mediterană. Mai mult decât atât, cei doi îndrăgostiți au postat fotografii cu același desert, în aceeași seară. Totodată, artista a publicat o poză cu un breloc în formă de rachetă de tenis.

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În aceeași notă, vedeta nu a vorbit despre ce se întâmpla în viața sa sentimentală. Până de curând se știa că se iubește cu actorul spaniol ⁠Arón Piper. Vedeta care a apărut în serialul Elite, de pe Netflix, este considerat de mulți partenerul artistei datorită faptului că au bifat mai multe apariții publice împreună. În plus, au ajuns virali după ce au fost filmați la diverse petreceri.