Cuplul momentului în show-biz-ul românesc: George Pușcaș se iubește cu cântăreața Alexandra Stan. Vacanță romantică pentru cei doi îndrăgostiți. Foto

, formează cuplul momentului în fotbalul românesc alături de Alexandra Stan. Cei doi nu se mai feresc să se afișeze împreună.

George Pușcaș are o relație cu Alexandra Stan. Au pozat în ipostaze tandre

George Pușcaș a ajuns deja la 34 de meciuri în tricoul naționalei României, pentru care a marcat zece goluri. Atacantul în vârstă de 27 ani a reușit 4 goluri și un assist în 27 de meciuri și a promovat în Seria A cu Genoa, după ce a terminat pe locul doi, cu 73 de puncte.

ADVERTISEMENT

a dat lovitura și în afara terenului, după ce a cucerit-o pe Alexandra Stan. Cei doi s-au afișat pentru prima oară împreună la lansarea unei clinici de înfrumusețare din lanțul pe care George Pușcaș o deține în parteneriat cu Andrei Radu, impresarul Bogdan Apostu și Geo Rotariu.

Ba, mai mult, în urmă cu doar câteva zile înainte de eveniment, Alexandra Stan s-a pozat pe Instagram în tricoul lui Pușcaș de la naționala României, ceea ce a atras atenția fanilor.

ADVERTISEMENT

George Pușcaș și Alexandra Stan, vacanță în Mykonos, „insula milionarilor”

George Pușcaș și Alexandra Stan se află în acest moment în vacanță în insula Mykonos, una dintre cele mai căutate locații de lux din Europa. Cei doi s-au fotografiat din nou împreună în timp ce se țineau de gât, iar jucătorul a sărutat-o pe obraz. De altfel, Mykonos este una dintre destinațiile preferate ale vedetei. Alexandra Stan a postat un video în care Pușcaș pregătea cina.

Cântăreața are un trecut romantic foarte tumultos. Artista care pozează pe Instagram în ipostaze extrem de provocatoare s-a căsătorit cu Emanuel Necatu în 2021. Alexandra Stan a divorțat însă după doar câteva luni: „Noi am confundat lucrurile. Eu îmi doream să îmi fac o familie. Credeam că dacă găsesc un bărbat și mă mărit și am stabilitate, aveam echilibrul ăla în interior. Eu cu mine trebuie să lucrez să fiu ok și echilibrată și emoțional, financiar, psihic.

ADVERTISEMENT

Eu mă bucur că nimeni nu a avut de suferit atât de mult. Cred că și Emanuel e ok și am trecut cu bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am apucat să avem copii. Ar fi fost o decizie grea pentru mine să divorțez de un om cu care am un copil”, spunea ea după despărțire.

A trecut prin momente foarte grele

Nici relația cu fostul ei impresar, Marcel Prodan nu a decurs mai bine. În urmă cu 10 ani, Alexandra Stan a ajuns în prim plan la toate televiziunile și ziarele, după ce a fost bătută cu sălbăticie de agentul ei, de care era îndrăgostită.

ADVERTISEMENT

Artista și-a cerut banii pentru mai multe concerte, iar Marcel Prodan a lovit-o cu pumnii și picioarele până când a leșinat. A luat-o apoi în mașină, a lovit-o din nou și a abandonat-o în mijlocul străzii. Un echipaj de poliție a dus-o apoi la spital. Alexandra Stan a trecut foarte greu peste acel moment: „A fost însă cea mai mare prostie pe care am făcut-o în viața mea. Probabil de-asta trec cu vederea. Am încercat să îmi tai venele”, a spus ea pentru PRO TV.