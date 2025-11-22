Sport

Curajul lui Gigi Becali a fost răsplătit din plin! Titular în mod surprinzător, Alex Stoian a deschis scorul în FCSB – Petrolul. Video

Alex Stoian a fost alegerea celor de la FCSB pentru postul de atacant în absența lui Daniel Bîrligea, în detrimentul lui Alibec și Thiam. Tânărul jucător a răsplătit încrederea primită și a deschis scorul în meciul cu Petrolul.
Traian Terzian
22.11.2025 | 21:21
Alex Stoian a marcat în meciul FCSB - Petrolul. Sursă foto: Fanatik
Folosit destul de puțin actuala ediție de campionat, doar 211 minute în 10 partide, Alexandru Stoian a profitat din plin de faptul că a fost titularizat împotriva Petrolului și a marcat după o fază frumoasă.

Alex Stoian a marcat în FCSB – Petrolul

Introdus în primul ”11” în locul suspendatului Daniel Bîrligea, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Alexandru Stoian a avut nevoie de doar 11 minute pentru a deschide scorul în întâlnirea din etapa a 17-a a SuperLigii.

Faza campioanei FCSB a început la mijlocul terenului cu o pasă superbă cu călcâiul a lui Tavi Popescu pentru Risto Radunovic. Fundașul stânga muntenegrean a avansat pe un culoar liber și a pasat în careu pe un culoar pentru Darius Olaru.

Mingea a fost prea lungă pentru căpitanul ”roș-albaștrilor”, dar a ajuns la la Stoian. Acesta a pivotat pe lângă Guilherme și a șutat cu efect la colțul lung. Mingea a fost deviată ușor de Onguene și a intrat în plasa porții apărate de Krell. Vezi video aici

Stoian a acuzat probleme medicale la națională

Alexandru Stoian a fost plecat în ultimele zile la naționala U19 a României și a acuzat ceva probleme medicale. De altfel, el a și a ieșit la pauza meciului câștigat în fața Islandei, scor 3-0, în care a reușit să marcheze primul gol.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că problemele tânărului atacant nu sunt atât de grave pe cât s-au crezut într-o primă fază și acesta va fi apt pentru partida cu Petrolul, din etapa a 17-a a SuperLigii.

Cifrele lui Stoian în acest sezon la FCSB

Transferat de la Farul la începutul anului pentru suma de 900.000 de euro, Alex Stoian este unul dintre jucătorii pe care patronul Gigi Becali speră să-l vândă în viitor pentru o sumă consistentă.

În actualul sezon, atacantul în vârstă de 17 ani a jucat 211 minute în 10 meciuri din SuperLiga. El a mai marcat un gol în prima etapă, în remiza cu FC Hermannstadt (1-1), și a scos penalty-ul transformat de Florin Tănase în victoria cu 1-0 în fața Universității Craiova.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
