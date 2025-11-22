Curajul lui Gigi Becali a fost răsplătit din plin! Titular în mod surprinzător, Alex Stoian a deschis scorul în FCSB – Petrolul. Video

Folosit destul de puțin actuala ediție de campionat, doar 211 minute în 10 partide, Alexandru Stoian a profitat din plin de faptul că a fost titularizat împotriva Petrolului și a marcat după o fază frumoasă.
Introdus în primul ”11” în locul suspendatului Daniel Bîrligea, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Alexandru Stoian a avut nevoie de doar 11 minute pentru a deschide scorul în întâlnirea din etapa a 17-a a SuperLigii.
Faza campioanei FCSB a început la mijlocul terenului cu o pasă superbă cu călcâiul a lui Tavi Popescu pentru Risto Radunovic. Fundașul stânga muntenegrean a avansat pe un culoar liber și a pasat în careu pe un culoar pentru Darius Olaru.
Mingea a fost prea lungă pentru căpitanul ”roș-albaștrilor”, dar a ajuns la la Stoian. Acesta a pivotat pe lângă Guilherme și a șutat cu efect la colțul lung. Mingea a fost deviată ușor de Onguene și a intrat în plasa porții apărate de Krell. Vezi video aici
Alexandru Stoian a fost plecat în ultimele zile la naționala U19 a României și a acuzat ceva probleme medicale. De altfel, el a și a ieșit la pauza meciului câștigat în fața Islandei, scor 3-0, în care a reușit să marcheze primul gol.
FANATIK a anunțat în exclusivitate că problemele tânărului atacant nu sunt atât de grave pe cât s-au crezut într-o primă fază și acesta va fi apt pentru partida cu Petrolul, din etapa a 17-a a SuperLigii.
Transferat de la Farul la începutul anului pentru suma de 900.000 de euro, Alex Stoian este unul dintre jucătorii pe care patronul Gigi Becali speră să-l vândă în viitor pentru o sumă consistentă.
În actualul sezon, atacantul în vârstă de 17 ani a jucat 211 minute în 10 meciuri din SuperLiga. El a mai marcat un gol în prima etapă, în remiza cu FC Hermannstadt (1-1), și a scos penalty-ul transformat de Florin Tănase în victoria cu 1-0 în fața Universității Craiova.