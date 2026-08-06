Sport

Antonio Folha, dat afară! “Curăț tot!” Neluțu Varga, furios după umilința CFR Cluj – Tromso 0-5. Exclusiv

Antrenorul Antonio Folha a fost demis de Neluțu Varga imediat după rușinea CFR Cluj - Tromso, scor 0-5. Patronul ardelenilor a avut o reacție explozivă după meci
Cristi Coste
06.08.2026 | 21:30
Antonio Folha dat afara Curat tot Nelutu Varga furios dupa umilinta CFR Cluj Tromso 05 Exclusiv
breaking news
Neluțu Varga anunță curățenie generală la CFR Cluj după umilința cu Tromso. Foto: colaj Fanatik.
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Antonio Folha NU mai este antrenorul lui CFR Cluj! Neluțu Varga a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după umilința pe care CFR Cluj a suferit-o chiar pe teren propriu, scor 0-5 cu Tromso, în prima manșă a dublei din turul 3 preliminar al UEFA Conference League. Ardelenii sunt ca și eliminați din cupele europene, iar patronul Neluțu Varga anunță măsuri drastice la club. Antonio Folha, antrenorul portughez de pe banca vișiniilor, a părăsit corabia. Neluțu Varga a luat decizia de a-l demite la doar un minut după finalul dezastrului din Gruia.

Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj – Tromso 0-5: „Curăț tot”. Antonio Folha, dat afară!

CFR Cluj a bifat o bornă negativă în istoria recentă a clubului. Echipa antrenată de Antonio Folha a pierdut categoric meciul cu Tromso din UEFA Conference League, scor 0-5, iar șansele la calificarea în play-off-ul competiției, acolo unde așteaptă deja Brighton, sunt infime. Neluțu Varga, extrem de furios, a anunțat că va face curățenie la CFR Cluj. Antonio Folha și întreg staff-ul său urmează să plece din Gruia.

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„Scuză-mă, dar sunt negru de supărare. Mi-e greu să vorbesc după așa umilință și așa fotbal. Curăț tot! O să curăț inclusiv pantaloni, antrenori și câțiva dintre jucători. Nu vreau să dau nume la ora asta, dar o să vedeți că o să mă țin de cuvânt și chiar o să fac curățenie la CFR Cluj”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate, pentru FANATIK.

CFR Cluj a primit trei goluri în prima repriză a meciului cu Tromso din Gruia. Isak Dahlqvist, atacantul suedez al norvegienilor, a reușit hat-trick-ul în poarta fostei campioane a României. Returul Tromso – CFR Cluj are loc joi, 13 august, de la ora 20:00.

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CFR Cluj – Tromso 0-5 intră pe lista rușinii în cupele europene

După ce a eliminat-o pe Alashkert în turul 2 preliminar al UEFA Conference League, CFR Cluj părea că va opune rezistență contra norvegienilor. Elevii lui Antonio Folha, măcinați de problemele financiare ale clubului, aveau deja moralul scăzut după înfrângerea suferită în campionat, scor 1-3 cu Rapid în Giulești.

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Meciul tur cu Tromso s-a dovedit a fi un dezastru. Doar în alte două meciuri europene a mai luat CFR Cluj trei goluri în primele 45 de minute. Se întâmpla la meciul cu AS Roma, scor 0-5, în grupa Europa League, sezonul 2020-2021 și în înfrângerea cu Young Boys, scor 1-3, în turul 3 preliminar al UEFA Champions League, sezonul 2021-2022.

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O singură dată a luat CFR Cluj 4 goluri în prima repriză a unui meci din cupele europene. S-a întâmplat în prima parte a jocului cu Hacken, scor 3-7 la general, în preliminariile UEFA Conference League din vara trecută. Pentru CFR Cluj urma derby-ul cu Universitatea Cluj din SuperLiga, doar că meciul a fost amânat.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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