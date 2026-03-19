Curățenia de primăvară se transformă într-una permanentă în Sectorul 4. Schimbări importante anunțate de Daniel Băluță

Autoritățile din Sectorul 4 testează un sistem de curățenie periodică, cu echipe care intervin zilnic în zone diferite, urmând ca programul să devină unul permanent în tot sectorul.
Daniel Spătaru
19.03.2026 | 17:20
Daniel Băluță anunță că transformă curățenia de primăvară într-una permanentă în Sectorul 4
În sectorul 4 se află în plină desfăşurare curăţenia de primăvară, sute de muncitori fiind mobilizaţi pentru ampla campanie de igienizare şi reparaţii din spaţiul public. În următoarele două săptămâni primăria condusă de Daniel Băluţă implementează un program pilot, ce presupune întreținerea și igienizarea domeniului public la intervale regulate, de maximum 14 zile.

Sectorul 4 testează un nou model de curățenie urbană

Primăria Sectorului 4 intenţionează să transforme campania de curăţenie de primăvară într-una permanentă, pentru igienizarea periodică a bulevardelor, străzilor principale și a parcărilor publice. Astfel, începând de lunea viitoare echipele de intervenție vor acționa zilnic în zone diferite ale sectorului în cadrul unei aşa-numite faze de testare a eficienţei programului pilot. Scopul acestei faze este ca toate instituțiile implicate (operatorul de salubritate, compania Totul Verde și Direcția Mobilitate Urbană) să își poată calibra traseele, resursele și timpii de intervenție.

Ulterior, campania de curățenie se va transforma într-un program permanent, care să răspundă mult mai aplicat situației reale din teren, iar în realizarea acestui demers primăria intenţionează să coopteze şi cetăţenii. Astfel, aceştia vor primi notificări scrise așezate în parbrizele mașinilor, cât și mesaje prin intermediul aplicațiilor informatice de care dispune Sectorul 4. cu o zi înainte ca strada lor să fie inclusă în programul de curățenie.

Daniel Băluţă: „Sunt convins că și de data aceasta întreaga comunitate se va alătura acestui proiect”

Oamenilor le va fi solicitat sprijinul în vederea relocării temporare a autoturismelor personale, pentru intervale de timp de ordinul orelor, pentru ca echipele de curățenie să poată avea acces rapid în zonele care urmează a fi salubrizate.

Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
