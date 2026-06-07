Curățenie generală la Dinamo după plecarea lui Zeljko Kopic. „Câinii” au oficializat în doar câteva ore despărțirea de 4 jucători!

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Transformare importantă pentru Dinamo în vara acestui an. „Câinii” s-au despărțit de antrenorul Zeljko Kopic, cel care a salvat echipa de la retrogradare și a dus-o până la „porțile” cupelor europene. Formația bucureșteană nu s-a oprit aici și a mai renunțat și la 4 jucători. Vezi mai jos primele plecări anunțate de club.

Curățenie generală la Dinamo. De cine s-au despărțit „câinii”

. Tehnicianul croat a bifat ultimul său meci la Dinamo în barajul final pentru Conference League, în care echipa lui a cedat cu 1-2 în fața rivalei FCSB.

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Pe lângă banca tehnică, . În acest sens, 4 jucători care nu mai figurau în planurile de viitor au spus deja adio clubului. Mai jos puteți vedea exact cine sunt fotbaliștii la care s-a renunțat.

Valentin Țicu, OUT de la Dinamo

Valentin Țicu, fostul căpitan al Petrolului Ploiești, a semnat cu Dinamo la începutul acestui an. Jucătorul prahovean în vârstă de 25 de ani a strâns 8 apariții în tricoul „câinilor” înainte de anunțul făcut în legătură cu ruperea colaborării.

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Dinamo a renunțat la Georgi Milanov

O altă plecare este și cea a bulgarului Georgi Milanov. În vârstă de 34 de ani, el semna cu „câinii” la începutul anului 2024, după ce făcuse carieră în străinătate la echipe precum CSKA Moscova, Litex Lovech sau Levski Sofia.

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Jordan Ikoko a plecat de la Dinamo

Tot la capitolul defensiv, Dinamo a decis să renunțe la serviciile francezului Jordan Ikoko. Fundașul lateral dreapta de 32 de ani semnase cu echipa bucureșteană în vara anului trecut, bifând de atunci 24 de meciuri.

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Kennedy Boateng nu mai este jucătorul lui Dinamo

Cea mai grea pierdere la nivel de jucători este cu siguranță cea a lui Kennedy Boateng. Fundașul central în vârstă de 29 de ani era stâlpul apărării, echipa bazându-se pe el încă din vara anului 2024. Togolezul a plecat liber de contract.

Cum a comentat Andrei Nicolescu despărțirea de Zeljko Kopic

Chestionat despre plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo, Andrei Nicolescu a precizat că totul s-a realizat în condiții amiabile, ambele părți fiind de acord să facă acest pas. „E o despărțire amiabilă, de comun acord, pentru că ambele părți au simțit că cumva fiecare are nevoie să facă un pas în față, să treacă la un alt nivel, să treacă într-o altă zonă.

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Și asta a intervenit în mod natural, adică nimeni nu se gândea la începutul sezonului sau la mijlocul sezonului, ci a fost o chestie care s-a întâmplat natural. Într-un fel trebuie înțeles și Mister, cumva și clubul”, a declarat Nicolescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.