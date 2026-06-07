Sport

Curățenie generală la Dinamo după plecarea lui Zeljko Kopic. „Câinii” au oficializat în doar câteva ore despărțirea de 4 jucători!

Dinamo se schimbă semnificativ în vara acestui an. După plecarea antrenorului Zeljko Kopic, „câinii” au mai renunțat în decurs de câteva ore la 4 fotbaliști.
Mihai Dragomir
07.06.2026 | 22:50
Curatenie generala la Dinamo dupa plecarea lui Zeljko Kopic Cainii au oficializat in doar cateva ore despartirea de 4 jucatori
SPECIAL FANATIK
Ce plecări a consemnat până acum Dinamo. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Transformare importantă pentru Dinamo în vara acestui an. „Câinii” s-au despărțit de antrenorul Zeljko Kopic, cel care a salvat echipa de la retrogradare și a dus-o până la „porțile” cupelor europene. Formația bucureșteană nu s-a oprit aici și a mai renunțat și la 4 jucători. Vezi mai jos primele plecări anunțate de club.

Curățenie generală la Dinamo. De cine s-au despărțit „câinii”

Cea mai dură despărțire pentru întreaga suflare dinamovistă este cea de antrenorul Zeljko Kopic. Tehnicianul croat a bifat ultimul său meci la Dinamo în barajul final pentru Conference League, în care echipa lui a cedat cu 1-2 în fața rivalei FCSB. Andrei Nicolescu a transmis în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că și secundul Florentin Petre nu mai continuă la echipa din „Ștefan cel Mare”.

ADVERTISEMENT

Pe lângă banca tehnică, Dinamo a decis să regleze și situația lotului în acest mercato. În acest sens, 4 jucători care nu mai figurau în planurile de viitor au spus deja adio clubului. Mai jos puteți vedea exact cine sunt fotbaliștii la care s-a renunțat.

Valentin Țicu, OUT de la Dinamo

Valentin Țicu, fostul căpitan al Petrolului Ploiești, a semnat cu Dinamo la începutul acestui an. Jucătorul prahovean în vârstă de 25 de ani a strâns 8 apariții în tricoul „câinilor” înainte de anunțul făcut în legătură cu ruperea colaborării.

ADVERTISEMENT
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai...
Digi24.ro
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru eurosceptic de până acum

Dinamo a renunțat la Georgi Milanov

O altă plecare este și cea a bulgarului Georgi Milanov. În vârstă de 34 de ani, el semna cu „câinii” la începutul anului 2024, după ce făcuse carieră în străinătate la echipe precum CSKA Moscova, Litex Lovech sau Levski Sofia.

ADVERTISEMENT
Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren! Meciul Danemarca - Ucraina a fost oprit...
Digisport.ro
Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren! Meciul Danemarca - Ucraina a fost oprit definitiv

Jordan Ikoko a plecat de la Dinamo

Tot la capitolul defensiv, Dinamo a decis să renunțe la serviciile francezului Jordan Ikoko. Fundașul lateral dreapta de 32 de ani semnase cu echipa bucureșteană în vara anului trecut, bifând de atunci 24 de meciuri.

ADVERTISEMENT

Kennedy Boateng nu mai este jucătorul lui Dinamo

Cea mai grea pierdere la nivel de jucători este cu siguranță cea a lui Kennedy Boateng. Fundașul central în vârstă de 29 de ani era stâlpul apărării, echipa bazându-se pe el încă din vara anului 2024. Togolezul a plecat liber de contract.

Cum a comentat Andrei Nicolescu despărțirea de Zeljko Kopic

Chestionat despre plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo, Andrei Nicolescu a precizat că totul s-a realizat în condiții amiabile, ambele părți fiind de acord să facă acest pas. „E o despărțire amiabilă, de comun acord, pentru că ambele părți au simțit că cumva fiecare are nevoie să facă un pas în față, să treacă la un alt nivel, să treacă într-o altă zonă.

ADVERTISEMENT

Și asta a intervenit în mod natural, adică nimeni nu se gândea la începutul sezonului sau la mijlocul sezonului, ci a fost o chestie care s-a întâmplat natural. Într-un fel trebuie înțeles și Mister, cumva și clubul”, a declarat Nicolescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

O nouă lovitură încasată de FCSB în mercato. Mijlocașul dorit urmează să semneze...
Fanatik
O nouă lovitură încasată de FCSB în mercato. Mijlocașul dorit urmează să semneze cu o altă echipă. „Ofertă de nerefuzat!”
Alegeri prezidențiale la Real Madrid. Florentino Perez, anunțat câștigător de presa spaniolă
Fanatik
Alegeri prezidențiale la Real Madrid. Florentino Perez, anunțat câștigător de presa spaniolă
Continua seria nunților în rândul fotbaliștilor! Denis Alibec s-a căsătorit cu Anca Surdu...
Fanatik
Continua seria nunților în rândul fotbaliștilor! Denis Alibec s-a căsătorit cu Anca Surdu la Cazinoul din Constanța
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Anghel Iordănescu nu l-a iertat după meciul României: 'Ai ratat, mă, pârnăiașule'
iamsport.ro
Anghel Iordănescu nu l-a iertat după meciul României: 'Ai ratat, mă, pârnăiașule'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!