Curelea, opusul lui Mircea Lucescu înainte de România U21 – Serbia U21: „Un meci benefic! Nu ne încurcă”

Antrenorul echipei naționale de tineret a României a avut o altă abordare decât Mircea Lucescu înaintea unui meci amical, după care urmează o partidă oficială.

ADVERTISEMENT

România U21, amical cu Serbia, apoi meci oficial cu Cipru

Costin Curelea (41 de ani), antrenorul echipei naționale de fotbal a României U21, a vorbit înaintea partidei amicale pe care tricolorii o susțin mâine în compania selecționatei similare a Serbiei. Concret, Curelea a avut o poziție diferită față de Mircea Lucescu, după ce acesta .

Echipa națională de tineret a României își continuă campania pentru calificarea la turneul final al Campionatului European U21 care va avea loc în 2027, în Serbia și Albania. Tricolorii mici fac parte dintr-o grupă cu Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru și San Marino. Reprezentativa antrenată de Costin Curelea a acumulat patru puncte după primele două meciuri, cu Kosovo pe teren propriu și în San Marino, iar următorul duel va fi marți, 14 octombrie la Cluj-Napoca în compania statului Cipru.

ADVERTISEMENT

Până atunci, vineri 10 octombrie de la ora 19, România U21 va susține la Arad o partidă amicală în compania echipei similare a Serbiei, calificată din oficiu la turneul final pe care-l va găzdui împreună cu Albania peste doi ani.

Costin Curelea, diferit de poziția lui Lucescu: „Este un meci benefic”

Întrebat fiind dacă îl încurcă acest meci de verificare, antrenorul României U21 a fost tranșant. „Nu! Este un meci benefic, mai ales pentru jucătorii care au evoluat în ultima perioadă. Vom împărți minutele astfel încât să evolueze toată lumea, să vedem și cum stăm. În funcție de asta vom vedea cum facem echipa pentru meciul cu Cipru”, au fost cuvintele fostului jucător care s-a remarcat la Sportul Studențesc.

ADVERTISEMENT

Naționala U21, după 16 ani la Arad

Sunt 16 ani de când România U21 nu a mai evoluat la Arad. Se întâmpla în martie 2009, când tricolorii învingeau Andorra cu 2-0 (goluri Gângioveanu și L. Ganea) în preliminariile Euro 2011. Partida a avut loc pe vechea arenă Francisc Neuman, situată pe aceeași locație unde s-a construit stadionul actual, inaugurat în 2020, după ce UTA a promovat în Superliga.

ADVERTISEMENT

„Avem condiții bune la Arad, atât de cazare cât și de pregătire. Cât despre grupa de calificare, este una dificilă, când o ai pe Spania cap de serie. Și Finlanda este o echipă foarte bună. Important este să învingem acum Cipru, pentru că am început cu un egal împotriva lui Kosovo”, a mai spus Curelea.

Patru jucători oferă Aradul în această confruntare

Sunt patru jucători care au legătură cu locația de desfășurare a partidei. Astfel, Mark Țuțu evoluează la UTA, iar Cristian Mihai (Dinamo), Rareș Pop și Cătălin Vulturar (ambii Rapid București) au fost lansați spre capitală de la echipa fanion de pe Mureș.

ADVERTISEMENT

„E important pentru ei, mi-au și spus că se întorc acasă, au fost bucuroși. Îi vor vedea familiile, cei apropiați și ne dorim să aibă un randament bun. Sunt convins că publicul va veni în număr mare și ne va susține ca și în alte ocazii (n.r., Curelea a fost la Arad și din postura de antrenor al naționalei U20)”, a declarat Curelelea referitor la cei patru și la atmosfera pe care o așteaptă la meciul cu Serbia, „o echipă cu jucători mai buni individual”.

Lotul României U21 pentru dubla cu Serbia și Cipru

Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis), Adrian Frănculescu (Steaua București);

Fundași

Tony Strata (Vitória Guimarães), Mark Țuțu (UTA Arad), Mario Tudose (CFC Argeș), Matteo Duțu (AC Milan), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Antonio David (Internazionale Milano);

Mijlocași

Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid);

Atacanți

Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

Mijlocașul Mihnea Rădulescu, de la Universitatea Craiova, .

Programul tricolorilor în calificările pentru EURO 2027 Albania și Serbia!

5 septembrie 2025: România – Kosovo 0-0

9 septembrie 2025: San Marino – România 0-2

14 octombrie 2025, ora 19:00: România – Cipru

14 noiembrie 2025: Finlanda – România

18 noiembrie 2025: România – Spania

27 martie 2026: Kosovo – România

31 martie 2026: România – San Marino

25 septembrie 2026: Cipru – România

30 septembrie 2026: România – Finlanda

6 octombrie 2026: Spania – România