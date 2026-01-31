Sport

Curg criticile pentru David Epassy după gafa din Dinamo – Petrolul 1-1: ”Mai bine nu ieși”

Gafa lui David Epassy din meciul Dinamo - Petrolul 1-1 i-a costat pe ”câini” 2 puncte importante. Un fost mare portar l-a pus la zid pe internaționalul camerunez.
Traian Terzian
31.01.2026 | 11:03
Curg criticile pentru David Epassy dupa gafa din Dinamo Petrolul 11 Mai bine nu iesi
ULTIMA ORĂ
David Epassy, criticat de un nume mare după gafa din Dinamo - Petrolul 1-1. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Trupa lui Zeljko Kopic a ratat urcarea pe primul loc în clasament după întâlnirea Dinamo – Petrolul 1-1. Vinovatul de serviciu a fost portarul David Epassy pentru gafa comisă la golul încasat, iar criticile nu au întârziat să apară.

David Epassy, criticat dur după gafa comisă în Dinamo – Petrolul 1-1

Eroarea comisă de David Epassy în partida din etapa a 24-a a SuperLigii nu avea cum să treacă neobservată și fostul internațional Florin Prunea a pus tunurile pe portarul camerunez reproșându-i și faza premergătoare golului.

ADVERTISEMENT

”Din păcate, e o dublă greșeală. Până s-o comită, i-a adus în careu. Preia simplu, degajează. Dacă preiei și degajezi în față, nu mai iese autul ăsta, de unde pleacă centrarea. Vrei să-ți spun ceva? Bă, mai bine nu ieși, dacă nu ești sigur pe ea.

Mai bine nu ieși. El dacă degajează cu stângul când i-o dă acasă nu mai iese ce iese. Asta e soarta portarilor, n-ai ce să faci. Epassy e prima oară când văd că greșește la Dinamo, vine după niște partide bune”, a declarat Prunea, la Digi Sport Special.

ADVERTISEMENT

Epassy, eroare colosală care a costat-o pe Dinamo

În minutul 82, la scorul de 1-0 pentru Dinamo, portarul David Epassy a făcut o preluare greșită și a degajat direct în aut. Ploieștenii au repus rapid balonul în joc și au venit cu o centrare plouată în care.

ADVERTISEMENT

Internaționalul camerunez a ieșit pe centrare, însă, ușor jenat și de Jordan Ikoko, a scăpat balonul din brațe. Pe fază, Alin Boțogan a șutat în bară, dar mingea a sărit la Gicu Grozav care a înscris în poarta goală și a stabilit scorul final.

Ce a spus David Epassy despre gafa comisă

Imediat după încheierea jocului de pe stadionul Arcul de Triumf, David Epassy și-a recunoscut greșeala. El a pus totul pe seama faptului că și-a pierdut concentrarea deoarece nu a fost prea mult solicitat în acest meci.

ADVERTISEMENT

”Bineînțeles că sunt dezamăgit. Este prima mea greșeală și sper să nu se mai întâmple. Am decis să ies și nu am putut să controlez mingea în timp ce eram în aer. Trebuie să fii concentrat mai mult de 90 de minute, chiar dacă nu ai mingi de apărat.

Astfel de greșeli se pot întâmpla. Vom continua să muncim, mai avem multe meciuri de jucat până la final. Kopic a fost și supărat, dar și mulțumit. Era și el dezamăgit pentru că plecăm acasă doar cu un punct”, a spus Epassy.

Gigi Becali dă o nouă lovitură! FCSB transferă un mijlocaș calificat la Campionatul...
Fanatik
Gigi Becali dă o nouă lovitură! FCSB transferă un mijlocaș calificat la Campionatul Mondial de fotbal din vară. Exclusiv
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. Petrolul a anunțat venirea jucătorului de 2...
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. Petrolul a anunțat venirea jucătorului de 2 milioane de euro
Stadionul ridicat la comanda lui Nicolae Ceaușescu, scos la licitație. Suma cu care...
Fanatik
Stadionul ridicat la comanda lui Nicolae Ceaușescu, scos la licitație. Suma cu care poate fi achiziționată baza sportivă
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Bombă! 'Am primit aceste vești despre Michael Schumacher de la un prieten'. Fostul...
iamsport.ro
Bombă! 'Am primit aceste vești despre Michael Schumacher de la un prieten'. Fostul său coleg a oferit mai multe informații despre legendarul pilot german
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!