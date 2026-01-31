Curg criticile pentru David Epassy după gafa din Dinamo – Petrolul 1-1: ”Mai bine nu ieși”

ADVERTISEMENT

Trupa lui Zeljko Kopic a ratat urcarea pe primul loc în clasament după întâlnirea Dinamo – Petrolul 1-1. Vinovatul de serviciu a fost portarul David Epassy pentru gafa comisă la golul încasat, iar criticile nu au întârziat să apară.

David Epassy, criticat dur după gafa comisă în Dinamo – Petrolul 1-1

Eroarea comisă de David Epassy în partida din nu avea cum să treacă neobservată și fostul internațional Florin Prunea a pus tunurile pe portarul camerunez reproșându-i și faza premergătoare golului.

”Din păcate, e o dublă greșeală. Până s-o comită, i-a adus în careu. Preia simplu, degajează. Dacă preiei și degajezi în față, nu mai iese autul ăsta, de unde pleacă centrarea. Vrei să-ți spun ceva? Bă, mai bine nu ieși, dacă nu ești sigur pe ea.

Mai bine nu ieși. El dacă degajează cu stângul când i-o dă acasă nu mai iese ce iese. Asta e soarta portarilor, n-ai ce să faci. Epassy e prima oară când văd că greșește la Dinamo, vine după niște partide bune”, a declarat Prunea, la .

Epassy, eroare colosală care a costat-o pe Dinamo

În minutul 82, la scorul de 1-0 pentru Dinamo, portarul David Epassy a făcut o preluare greșită și a degajat direct în aut. Ploieștenii au repus rapid balonul în joc și au venit cu o centrare plouată în care.

Internaționalul camerunez a ieșit pe centrare, însă, ușor jenat și de Jordan Ikoko, . Pe fază, Alin Boțogan a șutat în bară, dar mingea a sărit la Gicu Grozav care a înscris în poarta goală și a stabilit scorul final.

Ce a spus David Epassy despre gafa comisă

Imediat după încheierea jocului de pe stadionul Arcul de Triumf, David Epassy . El a pus totul pe seama faptului că și-a pierdut concentrarea deoarece nu a fost prea mult solicitat în acest meci.

”Bineînțeles că sunt dezamăgit. Este prima mea greșeală și sper să nu se mai întâmple. Am decis să ies și nu am putut să controlez mingea în timp ce eram în aer. Trebuie să fii concentrat mai mult de 90 de minute, chiar dacă nu ai mingi de apărat.

Astfel de greșeli se pot întâmpla. Vom continua să muncim, mai avem multe meciuri de jucat până la final. Kopic a fost și supărat, dar și mulțumit. Era și el dezamăgit pentru că plecăm acasă doar cu un punct”, a spus Epassy.