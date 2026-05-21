Curg ofertele înainte de FCSB – Botoșani. Patronul a recunoscut: „I-am dat acordul să plece”

FCSB și FC Botoșani se vor duela în prima manșă a barajului pentru calificarea în UEFA Conference League. Câștigătoarea dintre cele două formații vor juca finala cu Dinamo, echipă ce a terminat pe locul 4 în play-off-ul SuperLigii. Primul meci se anunță a fi unul extrem de interesant, iar anumiți jucători au primit deja oferte.

Valeriu Iftime nu se teme de numirea lui Marius Baciu

. Valeriu Iftime a recunoscut că nu se teme de numirea noului tehnician, ba din contră. Patronul de la FC Botoșani speră ca elevii pregătiți de , iar echipa sa să fie cea care trece mai departe.

„Este un meci important pentru noi, o să fie emoții. Nu este vorba despre bani, susținere sau condiții, ci despre forța echipei. Noi trebuie să depășim FCSB, o echipă foarte bună, mai ales în momentele de cumpănă. Dar nu suntem bătuți, chiar dacă ei au 80-20 șanse, dacă ne luăm după istoric și după tot ce s-a întâmplat până acum.

Marius Baciu este un tip excepțional, dar a venit la ‘mănăstire’, acum trebuie să se supună și să facă ce i se spune. Nu poate să facă el mare lucru în 3-5 zile. Un antrenor are nevoie de timp ca să construiască o echipă valoroasă, care să joace la nivelul valorii jucătorilor. Nu poate schimba multe acum, nu ne dă niciun plan peste cap și nu ne deranjează. Noi, dacă putem, trebuie să ne facem jocul. Cred că avem nevoie de încredere și de șansă”, a declarat Valeriu Iftime, conform .

Curg ofertele înainte de FCSB – FC Botoșani

În continuare, patronul moldovenilor a transmis faptul că există mai multe oferte pentru jucătorii săi, iar cel mai căutat este Sebastian Mailat. Așa cum obișnuiește, Valeriu Iftime nu se va opune unei mutări contra unei sume pe bani. Totuși, situația va sta diferit dacă FC Botoșani va ajunge în cupele europene.

„Am avut și meciuri în care Anestis ne-a scos, ne-a dat viață. Iar de acolo, pentru că nu primeam goluri, venea și încrederea. Îl aveam pe Ongenda, care făcea diferența, jucători care munceau, Mailat dădea goluri din jumătate de ocazie. Dar apoi, după 2-3 meciuri pierdute, s-a dus toată încrederea și au început să ne tremure pantalonii. Noi avem o primă specială pentru accesul în preliminariile Conference League. Dar nu are niciun rost dacă batem FCSB și apoi pierdem cu Dinamo.

Mailat are o ofertă, iar dacă vrea să plece îi dăm drumul. Mai există ceva și pentru Mitrov. L-am mai vândut, el e ca Ongenda, îl tot vindem. Este un copil extraordinar și, dacă are o ofertă bună, i-am dat acordul să plece. Țin mult la el. Dar dacă vom juca într-o cupă europeană, nu o să mai plece nimeni, nu pentru că nu îi las eu, ci pentru că nici ei nu vor să plece”, a conchis Valeriu Iftime.