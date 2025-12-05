Curg ofertele pentru Alex Musi! Dinamo, aproape să dea marea lovitură: „2 milioane de euro. Am vorbit cu Andrei Nicolescu”

Alex Musi (21 de ani) nu e apt de joc pentru FCSB – Dinamo din cauza unei accidentări. Extrema stângă a primit însă vești bune de la Giovanni Becali. Clubul din Ștefan cel Mare a primit oferte de două milioane de euro pentru Alex Musi.
Alex Musi a ajuns la Dinamo în vara lui 2025, după ce a fost dat ca monedă de schimb în transferul lui Dennis Politic, pentru care FCSB a plătit și 970.000 de euro.
Dacă Politic se chinuie să se adapteze la clubul lui Gigi Becali, de la care ar putea pleca, Musi face senzație la Dinamo. „Un băiat crescut în Anglia. A fost o ambiție a lui Gigi. Dacă i-a plăcut. Omul a plătit. Nici fizic nu îl văd bine. El trebuie să fie mai suplu. Eu îl văd mai pufos.
Giovanni Becali a dezvăluit că a avut două oferte pentru Alex Musi de la Dinamo pentru sume care se învârt în jurul a două milioane de euro. Impresarul a luat legătura cu Andrei Nicolescu. Președintele lui Dinamo nu vrea să se grăbească în cazul tânărului fotbalist.
Păi uită-te la Musi care își menține greutatea. În câteva luni așteaptă un copil, acum, în februarie. Eu îi văd un viitor foarte bun lui Musi. Am avut și 2 oferte în jurul a 2.000.000 lunile astea pentru el la Dinamo. Am vorbit cu Andrei Nicolescu și a zis să nu ne grăbim. Echipe bune din Europa, nu din primele 5, dar echipe bune.
A zis Andrei ‘Abia a venit, are 21 de ani, poate la 23-24’. Și anul ăsta să îl mai țină, poate și la anul. Și el a înțeles. Era un contract bun pentru el. Putea să ia 350-400 de mii. E un băiat înțelegător și disciplinat. Îi prevăd un viitor frumos”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.