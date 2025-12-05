Sport

Curg ofertele pentru Alex Musi! Dinamo, aproape să dea marea lovitură: „2 milioane de euro. Am vorbit cu Andrei Nicolescu”

Oferte peste oferte pentru Alex Musi de la Dinamo! Clubul din Ștefan cel Mare ar putea da lovitura în perioada următoare.
Cristian Măciucă
05.12.2025 | 11:30
Alex Musi (21 de ani) nu e apt de joc pentru FCSB – Dinamo din cauza unei accidentări. Extrema stângă a primit însă vești bune de la Giovanni Becali. Clubul din Ștefan cel Mare a primit oferte de două milioane de euro pentru Alex Musi.

Curg ofertele de transfer pentru Alexandru Musi. Ce se întâmplă cu jucătorul lui Dinamo

Alex Musi a ajuns la Dinamo în vara lui 2025, după ce a fost dat ca monedă de schimb în transferul lui Dennis Politic, pentru care FCSB a plătit și 970.000 de euro.

Dacă Politic se chinuie să se adapteze la clubul lui Gigi Becali, de la care ar putea pleca, Musi face senzație la Dinamo. „Un băiat crescut în Anglia. A fost o ambiție a lui Gigi. Dacă i-a plăcut. Omul a plătit. Nici fizic nu îl văd bine. El trebuie să fie mai suplu. Eu îl văd mai pufos.

Alex Musi ar putea pleca de la Dinamo pentru o sumă excelentă: „Am avut oferte”

Giovanni Becali a dezvăluit că a avut două oferte pentru Alex Musi de la Dinamo pentru sume care se învârt în jurul a două milioane de euro. Impresarul a luat legătura cu Andrei Nicolescu. Președintele lui Dinamo nu vrea să se grăbească în cazul tânărului fotbalist.

Păi uită-te la Musi care își menține greutatea. În câteva luni așteaptă un copil, acum, în februarie. Eu îi văd un viitor foarte bun lui Musi. Am avut și 2 oferte în jurul a 2.000.000 lunile astea pentru el la Dinamo. Am vorbit cu Andrei Nicolescu și a zis să nu ne grăbim. Echipe bune din Europa, nu din primele 5, dar echipe bune.

A zis Andrei ‘Abia a venit, are 21 de ani, poate la 23-24’. Și anul ăsta să îl mai țină, poate și la anul. Și el a înțeles. Era un contract bun pentru el. Putea să ia 350-400 de mii. E un băiat înțelegător și disciplinat. Îi prevăd un viitor frumos”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

  • 900 de mii de euro e cota de piață a lui Alex Musi, conform transfermarkt.com
  • 5 goluri și 3 assist-uri în 17 meciuri are Alex Musi în tricoul alb-roșu

Dinamo poate da MAREA LOVITURA cu Alex Musi. VERDICT NECRUTATOR dupa schimbul cu Dennis Politic

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
