Curg ofertele pentru Alex Musi! Dinamo, aproape să dea marea lovitură: „2 milioane de euro. Am vorbit cu Andrei Nicolescu”

Alex Musi (21 de ani) nu e apt de joc pentru FCSB – Dinamo din cauza unei accidentări. Extrema stângă a primit însă vești bune de la Giovanni Becali. Clubul din Ștefan cel Mare a primit oferte de două milioane de euro pentru Alex Musi.

Curg ofertele de transfer pentru Alexandru Musi. Ce se întâmplă cu jucătorul lui Dinamo

Alex Musi a ajuns la Dinamo în vara lui 2025, după ce a fost dat ca monedă de schimb în transferul lui Dennis Politic, pentru care FCSB a plătit și 970.000 de euro.

Dacă Politic se chinuie să se adapteze la , Musi face senzație la Dinamo. „Un băiat crescut în Anglia. A fost o ambiție a lui Gigi. Dacă i-a plăcut. Omul a plătit. Nici fizic nu îl văd bine. El trebuie să fie mai suplu. Eu îl văd mai pufos.

Alex Musi ar putea pleca de la Dinamo pentru o sumă excelentă: „Am avut oferte”

Giovanni Becali a dezvăluit că pentru sume care se învârt în jurul a două milioane de euro. Impresarul a luat legătura cu Andrei Nicolescu. Președintele lui Dinamo nu vrea să se grăbească în cazul tânărului fotbalist.

Păi uită-te la Musi care își menține greutatea. În câteva luni așteaptă un copil, acum, în februarie. Eu îi văd un viitor foarte bun lui Musi. Am avut și 2 oferte în jurul a 2.000.000 lunile astea pentru el la Dinamo. Am vorbit cu Andrei Nicolescu și a zis să nu ne grăbim. Echipe bune din Europa, nu din primele 5, dar echipe bune.

A zis Andrei ‘Abia a venit, are 21 de ani, poate la 23-24’. Și anul ăsta să îl mai țină, poate și la anul. Și el a înțeles. Era un contract bun pentru el. Putea să ia 350-400 de mii. E un băiat înțelegător și disciplinat. Îi prevăd un viitor frumos”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

900 de mii de euro e cota de piață a lui Alex Musi, conform transfermarkt.com

5 goluri și 3 assist-uri în 17 meciuri are Alex Musi în tricoul alb-roșu