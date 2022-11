Curg ofertele pentru Gigi Becali după ce FCSB și-a revenit cu Mihai Pintilii: “2 milioane? Pleacă, mă, de aici”

FCSB are două victorii consecutive în SuperLiga cu Mihai Pintilii pe bancă. Roș-albaștrii au rămas fără antrenor, după ce . Gigi Becali a mărturisit că a avut o ofertă de 2 milioane de euro pentru Cordea și a vorbit despre relansarea lui Octavian Popescu.

Gigi Becali, ofertă de 2 milioane de euro pentru Andrei Cordea: „Pleacă, mă, de aici!”

Andrei Cordea a fost unul dintre cei mai buni jucători pentru FCSB în sezonul de toamnă. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a dezvăluit că a fost ofertat cu privire la atacantul în vârstă de 23 de ani.

„Crește și cota lui David Miculescu, am văzut valoarea lui. Și cota lui Olaru, și am avut o ofertă pe Cordea. Cică 2 milioane, pleacă, mă, de aici! Am avut și pe Edjouma ofertă. Tot ce este bani, vând. Așa fac, cumpăr și vând”, a declarat Gigi Becali, la .

Gigi Becali a remarcat evoluțiile lui Octavian Popescu din ultimele meciuri ale roș-albaștrilor. pe Arena Națională și 0-2 cu FC U Craiova, pe „Ion Oblemenco”.

Gigi Becali, despre evoluțiile lui Octavian Popescu: „Acum, vin iar banii, milioanele!”

Gigi Becali, , nu a trecut cu vederea prestațiile și execuțiile încântătoare ale „perlei” de la FCSB. Patronul roș-albaștrilor este convins că valoarea lui Octavian Popescu a „renăscut”.

„Am spus la un moment dat că nu mai costă niciun ban. Era vorba de 10 milioane. Acum când vin iar banii, milioanele, normal că mă bucur. Fără bani nu mai fac eu fotbal. Fără bani intru în faliment.

Latifundiarul din Pipera a amintit de situațiile financiare dificile de la Dinamo și Astra Giurgiu. „Dinamo, în divizia B sau Astra Giurgiu care este acum desființată și a jucat în Cupele Europene. Fără bani!”, a mai spus Gigi Becali.

Mihai Pintilii nu rămâne antrenor la FCSB. Anunțul lui MM Stoica

MM Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a dezvăluit că roș-albaștrii au nevoie de un antrenor cu licentă Pro, iar peste două săptămâni vicecampioana României ar urma să aibă un nou tehnician pe bancă.

„Oricine poate să facă ce vrea, noi nu. Vom avea un antrenor peste două săptămâni și nu va fi doar de formă. Nu suntem aproape de nimeni, nu avem încă variante.

Nu avem cum, trebuie să avem antrenor cu licență Pro, Pintilii va fi antrenor secund. Nu vine nimeni cu un alt staff. Doar dacă vine altcineva care a demonstrat că e mai bun decât Neubert sau Popa. Să fim serioși!”.

„Nu a fost simplu deloc. Dădeam impresia că echipa lui Napoli nu poate marca, dar simțeam că e ziua noastră. Au dreptate când spun că golurile noastre au fost marcate cu șansă, șutul lui Tavi Popescu a fost deviat în poartă. Dawa a marcat cu toate părțile corpului: cu dreptul, stângul, capul, pieptul și cu abdomenul”, a mai spus MM Stoica, la TV .