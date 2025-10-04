Sport

Curiosul caz al lui Lamine Yamal. De ce a fost convocat starul Barcelonei în lotul Spaniei deși este accidentat

Continuă șicanele între Federația Spaniolă de Fotbal și Barcelona, iar Lamine Yamal a fost convocat la echipa națională în ciuda faptului că este accidentat.
Traian Terzian
04.10.2025 | 11:30
Curiosul caz al lui Lamine Yamal De ce a fost convocat starul Barcelonei in lotul Spaniei desi este accidentat
Cum s-a ajuns la situația ca Lamine Yamal să fie convocat la naționala Spaniei chiar și accidentat. Sursă foto: Hepta

Toată lumea implicată știa că Lamine Yamal este accidentat și nu va putea juca pentru naționala Spaniei, dar selecționerul Luis de la Fuentes a decis totuși să-l convoace dintr-un motiv uluitor.

Deși e accidentat, Lamine Yamal a fost convocat la naționala Spaniei

În această săptămână au avut loc mai multe contacte între Barcelona și Federația Spaniolă de Fotbal. Pentru început, conform Mundo Deportivo, Deco, directorul sportiv al catalanilor a vorbit în mai multe rânduri cu Aitor Karanka, omologul său de la Federație.

În plus, selecționerul Luis de la Fuente l-a sunat personal pe Lamine Yamal joi, cu o zi înainte de anunțarea lotului. Însă, tehnicianul l-a avertizat pe tânărul fotbalist că până când Barcelona nu va trimite actele medicale, el este obligat să-l convoace. Acolo va fi evaluat de doctorii naționalei și dacă se va constata că nu e apt de joc se va putea întoarce la club.

Atâta timp cât gruparea catalană nu a trimis raportul medical pe care Federația îl solicitase, Luis de la Fuente l-a inclus pe Yamal în lotul anunțat în cursul zilei de vineri, 3 octombrie, deși știa că acestuia îi este imposibil să joace din cauza disconfortului în zona inghinală.

Când a fost scos Yamal din lot

Situația s-a rezolvat abia pe seară, în jurul orei 21:00 în România, atunci când Federația a anunțat scoaterea din lot a lui Lamine Yamal ca urmare a raportului medical primit de la Barcelona, care detalia problema medicală a jucătorului.

Comunicatul prin care se făcea publică absența tânărului fotbalist pentru meciurile cu Georgia și Bulgaria, din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor, conținea și un mesaj adresat cu direcție conducătorilor Barcelonei.

”Prin urmare, pentru a asigura o recuperare rapidă, fără niciun risc, așa cum se face cu toți jucătorii care evoluează pentru echipa națională a Spaniei, Yamal este retras din lot”, se subliniază în comunicatul oficial.

Va juca Yamal în El Clasico?

Lamine Yamal a resimțit dureri în zona inghinală la finalul întâlnirii cu PSG, scor 1-2, din etapa a 2-a a grupei de Champions League, iar staff-ul medical al Barcelonei a anunțat că atacantul va lipsi între 2 și 3 săptămâni.

”Disconfortul în zona inghinală pe care jucătorul Lamine Yamal l-a resimțit a reapărut după meciul împotriva celor de la PSG. El va fi indisponibil pentru partida cu Sevilla, iar timpul estimat de recuperare este de 2-3 săptămâni”, au scris catalanii pe rețelele de socializare.

Așadar, pe lângă întâlnirea de la Sevilla și jocurile echipei naționale, fotbalistul în vârstă de 18 ani va mai rata duelul de campionat cu Girona (18 octombrie) și este incert pentru meciul de Champions League cu Olympiakos (21 octombrie).

Catalanii speră ca recuperarea să decurgă fără probleme și Lamine Yamal să fie apt de joc pentru El Casico. Primul duel al sezonului contra marii rivale Real Madrid este programat pe 26 octombrie.

Yamal, motiv de scandal în Federație și Barcelona

Nu este prima dată când între Federația Spaniolă de Fotbal și Barcelona există un conflict. Ultimul scurtcircuit a avut loc în luna septembrie, la precedenta acțiune a naționalei, și l-a avut în prim plan tot pe Lamine Yamal.

Starul de 18 ani al catalanilor a jucat 79 de minute cu Bulgaria și mai apoi 73 de minute împotriva Turciei, dar s-a întors accidentat la club. Antrenorul Hansi Flick a luat foc și l-a acuzat fățiș pe selecționerul Lui de la Fuentes că l-a suprasolicitat pe Yamal.

”Lamine Yamal nu va fi disponibil, e păcat. A jucat cu echipa națională cu toate că avea deja dureri. A avut probleme și totuși a jucat 79 de minute, apoi 73. El nici nu se antrenase între meciuri din cauza acestor dureri.

La naționala Spaniei l-au forțat și i-au dat lui Lamine analgezice. Chiar și atunci când câștigau clar l-au pus să joace. Nu se face așa ceva, trebuie să ai grijă de jucătorii tineri. Sunt foarte supărat de situația asta”, a declarat Flick.

