Curiozități despre premiile Oscar 2022. Ce recorduri ar putea fi doborâte

Sunt numeroase curiozități despre premiile Oscar din acest an. De la cupluri care sunt nominalizate în pelicule diferite, până la mai multe recorduri care ar putea fi doborâte, toate sunt parte a galei premiilor Academiei Americane de Film din 2022.

Recorduri la premiile Oscar 2022. Judi Dench ar putea fi cel mai în vârstă câștigător din istorie

Judi Dench ar putea deveni cel mai în vârstă câștigător de la . Aceasta a fost nominalizată pentru interpretarea sa din Belfast, de Sir Kenneth Branagh.

ADVERTISEMENT

Judi Dench are vârsta de 87 de ani, iar actualul record este acum deținut de Sir Anthony Hopkins, care a câștigat acest premiu pentru The Father, în anul 2021.

Bradley Cooper a slăbit pentru rolul său

Bradley Cooper a slăbit, după ce filmările de la Nightmare Alley au fost oprite din cauza pandemiei. Faimosul actor a folosit timpul petrecut în lockdown pentru a da jos câteva kilograme, special pentru personajul său. El avea de filmat niște scene în care era o versiune mai tânăra a sa.

ADVERTISEMENT

În ceea ce îl privește pe Will Smith, nominalizat la Cel mai bun actor, el era anxios din cauza faptului că voia să obțină aprobarea lui Venus și Serenei Williams, pe al căror tată îl interpretează.

“Venus și Serena au spus: ‘Bine, te vom însoți în acest proces, dar va trebui să vedem filmul înainte de a decide dacă ne punem sau nu numele pe el’ “, își amintește Will Smith.

ADVERTISEMENT

“Am primit telefonul că Venus și Serena vor intra în cinematograf, au intrat și au văzut filmul și au fost literalmente cele mai rele două ore din viața mea așteptând până când au ieșit”, a mai spus actorul.

Din fericire, acestora le-a plăcut pelicula.

Prima femeie cu două nominalizări pentru categoria Cel mai bun regizor

Jane Campion, nominalizată la Cel mai bun regizor, este prima femeie propusă pentru această categorie de două ori. Ea a mai fost nominalizată în 1994 pentru “The Piano”.

ADVERTISEMENT

Atunci, Jane Campion a pierdut, iar cel care a plecat acasă cu premiul a fost Steven Spielberg cu “Lista lui Schindler”. Un lucru curios este că el este nominalizat din nou, la aceeași categoria ca atunci și în acest an, pentru West Side Story.

ADVERTISEMENT

Cate Blanchett este actrița care are cele mai multe interpretări în , la categoria cel mai bun film.

Numai în acest an ea apare în două filme care sunt candidate pentru acest premiu: Don’t Look Up și Nightmare Alley.

Pe de altă parte, Penelope Cruz a fost o surpriză pentru Oscaruri, fiindcă ea a ratat toate celelalte nominalizări ale premiilor importante pentru actorie, anume Globurile de Aur, Critics Choice și Screen Actors Guild.

Cupluri nominalizate la Oscar

De altfel, există două cupluri care sunt nominalizate la Oscaruri, iar Penelope Cruz face parte dintr-unul. Partenerul ei, Javier Bardem, este și el nominalizat pentru premiul dat rolului principal.

Kirsten Dunst și Jesse Plemons sunt nominalizați la categoriile secundare, ei fiind logodiți. De asemenea, ei au împreună doi copii.

Un alt lucru demn de menționat referitor la este că sunt patru filme alb-negru în cursă: Belfast, Passing, C’Mon C’Mon și Tragedia lui Macbeth.

Drive My Car are cea mai mare durată din filmele nominalizate la categoria Cel mai bun film. El are 179 de minute.

Cel mai lung film care a câștigat vreodată în premiu Oscar a fost “Război și pace”, în 1968, cu o durată de 414 minute, adică aproape șapte ore.