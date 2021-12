Curs valutar BNR, marți, 7 decembrie 2021. Valoarea monedei euro

BNR transmite zilnic, la ora 13:00, cursul de schimb al celor mai importante monede de circulație internațională. BNR va veni cu noile cifre după o ședință cu toți specialiștii instituției.

Principalele monede internaționale pentru care vom afla în scurt timp valorile sunt: euro, dolarul american, lira sterlină și francul elvețian. Până vor sosi actualizările din 7 decembrie, să analizăm situația din ziua precedentă, 6 decembrie 2021.

Curs valutar BNR pentru euro

Moneda euro a înregistrat cotația de 4.9483 lei. Este o valoare mai mică în comparație cu ultima actualizare de vineri, 3 decembrie 2021: 4,9487 lei, potrivit

Moneda euro a înregistrat în 2021 mai multe maximuri istorice. Acest lucru nu este deloc benefic pentru moneda noastră națională, leul.

Sunt temeri că euro ar putea depăși valoarea leului, mai ales că anul viitor se preconizează că euro va atinge prețul de 4,99 lei, de la 4, 95 lei, cât are în prezent.

”Cresterea economica foarte ridicata e de inteles intr-un tablou mai larg: poate fi aceasta mentinuta indelungat, sau vine cu pretul unor debalansari poate mai putin vizibile, dar care vor influenta, in timp, traseul posibil al economiei?

Dupa un avans de 5.7% in 2021, estimarile noastre vizeaza un salt de 5.1% in 2022 si unul de 4.5% in 2023.Privind spre deficitul bugetar, si spre cel comercial, la niveluri ridicate (chiar dinainte de pandemie) putem vorbi deschis despre o crestere a poverii datoriei publice, pe un trend care necesita atentie serioasa”, sunt explicațiile din cadrul unei conferințe ale lui Claudiu Cazacu, consulting strategist la XTB Romania.

Curs valutar BNR pentru dolarul american

În ceea ce privește dolarul american, luni, 6 decembrie 2021, a fost evaluat la 4,3786 lei. În acest caz este vorba despre o evaluare mai mare în raport cu ultima, de : 4,3767 lei.

Curs valutar BNR pentru lira sterlină

Lira sterlină a fost cotată în ziua precedentă la suma de 5,8051 lei. Avem de a face și în această situație cu o depreciere, după ce vineri lira sterlină avea 5,8121 lei.

Curs valutar BNR pentru francul elvețian

Referindu-ne la francul elvețian, și această monedă internațională s-a ”confruntat” cu o depreciere la ultima actualizare. Luni, 6 decembrie, francul elvețian a înregistrat 4,7500 lei, iar vineri 4,7595 lei.

Curs valutar BNR pentru gramul de aur

Gramul de aur a înregistrat o apreciere record în ziua de Sfântul Nicolae. A avut 250,8945 lei, după ce la ultima evaluare a înregistrat 249,2179 lei.