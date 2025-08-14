News

Curs valutar BNR joi, 14 august 2025. Moneda euro își continuă deprecierea

Curs valutar BNR joi, 14 august 2025. La ora 13:00, Banca Națională a României a transmis cotațiile pentru principalele monede ale lumii
Andreea Stanaringa
14.08.2025 | 13:57
Curs valutar BNR joi 14 august 2025 Moneda euro isi continua deprecierea
Curs valutar BNR joi, 14 august 2025. Sursa foto: Hepta

Curs valutar BNR joi, 14 august 2025. Banca Națională a comunicat, la ora 13:00, cotațiile pentru principalele monede. FANATIK transmite, ca de obicei, datele actualizate.

Ce cotații au principalele monede joi, 14 august 2025

  • Euro: 5.0628 lei (-0.0005)
  • Dolarul american: 4.3331 lei (+0.0158)
  • Lira sterlină: 5.8856 lei (+0.0260)
  • Francul elvețian: 5.3754 lei (-0.0037)
  • Gramul de aur: 467.5323 lei (+0.3535)

Curs valutar BNR joi, 14 august 2025

Miercuri, 13 august, moneda euro s-a depreciat în fața leului, fiind cotată la 5.0633 lei, cu 0.0050 mai puțin decât în ziua precedentă. În schimb, marți, 12 august, a înregistrat o creștere cu 0.0007 unități și valora 5.0683 lei.

Tot pe 13 august, dolarul american era cotat la 4.3173 lei, cu 0.0515 unități mai puțin decât marți, 12 august, atunci când valora 4.3688 lei, în urma unei creșteri.

Cotațiile pentru lira sterlină și francul elvețian

Lira sterlină era cotată, miercuri, la 5.8596 lei, după o creștere cu 0.0181 unități mai puțin decât în ziua precedentă, potrivit datelor furnizate de Banca Națională a României. Pe de altă parte, pe 12 august, a înregistrat o creștere, ajungând la 5.8777 lei.

Tot miercuri, francul elvețian a înregistrat o scădere cu 0.0084 unități față de ziua precedentă, fiind cotat la 5.3791 lei. Pe 12 august, aceeași monedă era cotată la 5.3875 lei, cu 0.0110 unități mai mult decât luni.

Curs valutar pentru gramul de aur

În ultimele zile, gramul de aur a înregistrat atât creșteri, cât și scăderi. Miercuri, 13 august, era cotat la 467.1788 lei, cu 2.9178 lei mai puțin decât marți. Pe 12 august, un gram de aur era cotat la 470.0966 lei, iar pe 11 august valora 469.8345 lei, în urma unei scăderi cu 6.4540 lei.

Cea mai mare valoare pe care a înregistrat-o în ultimele luni a fost de 487.1276 lei, pe 8 mai. Cea mai mică valoare a fost, însă, pe 12 martie 2025, atunci când gramul de aur era cotat la 427.5571 lei.

Banca Națională a României furnizează cursul valutar actualizat zilnic, la ora 13:00. În zilele de weekend, dar și de sărbătorile legale, cursul nu este transmis de instituție.

Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
