Curs valutar BNR joi, 21 august 2025. Cum vor evolua principalele monede în a doua parte a săptămânii

Curs valutar BNR joi, 21 august 2025. La ora 13.00, Banca Națională a României va transmite cotațiile principalelor monede
Andreea Stanaringa
21.08.2025 | 03:30
Curs valutar BNR joi 21 august 2025 Cum vor evolua principalele monede in a doua parte a saptamanii
Curs valutar BNR joi, 21 august 2025. Sursa foto: Unsplash

Curs valutar BNR joi, 21 august 2025. Banca Națională a României va transmite, la ora 13.00, informațiile privind evoluția principalelor monede relevante. FANATIK va transmite, în timp real, informațiile actualizate.

Curs valutar BNR joi, 21 august 2025

În primele două zile ale săptămânii, aproape toate monedele principale s-au depreciat în fața leului. Singura monedă care a înregistrat o creștere a fost francul elvețian, marți. Miercuri, însă, leul a pierdut teren în fața principalelor monede.

Miercuri, 20 august, euro era cotat la 5.0611 lei, cu 0.0038 unități mai mult decât în ziua precedentă. Pe 19 august, aceeași monedă a înregistrat o scădere cu 0.0015 unități, ajungând să valoreze 5.0573 lei. Luni, moneda euro era cotată la 5.0588 lei, tot în urma unei scăderi.

De asemenea, dolarul american a înregistrat o creștere miercuri, fiind cotat la 4.3462 lei, în urma unei creșteri cu 0.0150 unități. Atât luni, cât și marți, moneda SUA s-a depreciat în fața leului. Pe 18 august, dolarul era cotat la 4.3326 lei, iar în ziua următoare la 4.3312.

Cotațiile pentru lira sterlină și francul elvețian

Pe 20 august, la mijlocul săptămânii, lira sterlină a înregistrat o creștere cu 0.0152 unități, fiind cotată la 5.8679 lei, după cum arată datele Băncii Naționale a României. Marți, însă, a înregistrat o scădere cu 0.0150 unități și era cotată la 5.8527 lei. Moneda Regatului Unit s-a depreciat și luni, fiind cotată la 5.8677 lei, cu 0.0179 unități mai puțin decât în ultima ședință de săptămâna trecută.

Inclusiv francul elvețian a înregistrat o creștere miercuri, ajungând la 5.3836 lei, cu 0.0101 unități mai puțin decât marți, 19 august 2025, atunci când era cotat la 5.3735 lei. Spre deosebire de celelalte monede principale, aceasta a înregistrat o creștere cu 0.0083 unități marți. Luni, însă, și francul elvețian s-a depreciat, fiind cotat la 5.3652 lei, cu 0.0102 unități mai puțin decât la ultima ședință.

Curs valutar pentru gramul de aur

În primele trei zile ale acestei săptămâni, gramul de aur a înregistrat doar scăderi. A început săptămâna cu o valoare de 466.4968, cu 1.0355 lei mai puțin decât în ultima ședință, de pe 14 august. Marți, gramul de aur era cotat la 464.9675 lei, în urma unei scăderi cu 1.5293 unități, în iar miercuri, 20 august, era cotat la 464.7759 lei.

În fiecare zi, la ora 13.00, Banca Națională a României transmite cursul valutar actualizat. În zilele de weekend, însă, dar și în cele cu sărbători legale, instituția nu furnizează cursul.  Vineri, 15 august, a fost zi liberă legală, astfel că ultima ședință BNR a avut loc joi, 14 august.

