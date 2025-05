Curs valutar BNR, joi, 22 mai 2025. Cum vor evolua principalele monede spre sfârșit de săptămână

Curs valutar BNR, joi, 22 mai 2025. Banca Națională a României va publica, la ora 13.00, informațiile privind cotațiile monedelor relevante de pe piața valutară. Ca de obicei, FANATIK vă oferă toate datele în timp real.

Curs valutar BNR, joi, 22 mai 2025

Toți românii așteaptă scăderi pentru euro. În această săptămână, deprecieri s-au observat în zilele de luni și miercuri. Moneda a fost „pe roșu” cu 0.0718 și 0.0118 unități, ajungând, astfel, la valoarea de 5.0730 lei. Se urmărește cu interes evoluția și se așteaptă o scădere până sub pragul de 5 lei.

Și dolarul american a avut de suferit în perioada de după alegeri. Totuși, luni, 19 mai, moneda a înregistrat o depreciere de 0.0932 unități, după care a crescut cu 0.0557 unități. La mijloc de săptămână, a anunțat că moneda a scăzut, din nou, cu 0.0407, ajungând la valoarea de 4.4781 lei.

Vom observa cum toate monedele relevante au pornit pe minus în prima ședință valutară din această săptămână. Astfel, lira sterlină s-a depreciat cu 0.0835 unități, după care a fost pe plus cu 0.0662 unități. A continuat cu o altă scădere, miercuri, 21 mai, de 0.0394 unități și a ajuns la valoarea de 6.0028 lei.

Francul elvețian a pornit „pe roșu”, înregistrând o depreciere 0.0898 unități. Așa cum am observat și la celelalte monede, BNR a arătat că marți a fost „pe verde”, cu un plus de 0.0663, continuând în acest fel și la mijloc de săptămână, tot cu un plus, de 0.0036. Moneda a ajuns la valoarea de 5.4280 lei.

Gramul de aur a avut un salt în aceste zile. Deși luni a fost pe minus cu 5.2728 lei, marți și miercuri a recuperat. Astfel, metalul prețios a trecut de pragul de 470 de lei, ajungând la valoarea de 476.6088 lei.

Principala preocupare a președintelui ales, Nicușor Dan: deficitul bugetar

a anunțat că prioritatea sa, în această perioadă, este corectarea deficitului bugetar. Acesta a susținut că va discuta cu partiele pentru găsirea unor soluții potrivite. Mai mult, afirmă faptul că această chestiune „nu mai poate fi amânată”.

„Prioritatea principală în această perioadă este corectarea deficitului bugetar, iar dialogul cu partidele politice se va axa exclusiv pe identificarea soluțiilor în acest sens. Elaborarea unui plan concret de măsuri pentru reducerea cheltuielilor publice este esențială și nu mai poate fi amânată”, a scris Nicușor Dan, conform