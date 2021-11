Curs valutar BNR, joi, 25 noiembrie 2021. Care va fi valoarea de astăzi a monedei euro?

Banca Națională a României (BNR) actualizează zilnic, la ora 13:00, valorile principalelor monede internaționale. Concret, vom afla în scurt timp cum au mai evoluat, în ultimele 24 de ore: euro, dolarul american, lira sterlină și francul elvețian.

BNR va veni cu noi informații după o ședință cu reprezentanții instituției. Până la sosirea cifrelor actuale să le analizăm pe cele de miercuri, 24 noiembrie 2021.

Curs valutar BNR pentru moneda euro

Euro a atins un nou record fiind cotat la 4,9491 lei. Asta după ce zilele trecute a fost cotat astfel: luni-4,9487 lei, marți-4,9491 lei, potrivit

După mai multe maximuri istorice, sunt temeri cum că euro ar putea ajunge anul viitor la 4, 99 lei, de la 4, 95 lei în prezent.

”Cresterea economica foarte ridicata e de inteles intr-un tablou mai larg: poate fi aceasta mentinuta indelungat, sau vine cu pretul unor debalansari poate mai putin vizibile, dar care vor influenta, in timp, traseul posibil al economiei? Dupa un avans de 5.7% in 2021, estimarile noastre vizeaza un salt de 5.1% in 2022 si unul de 4.5% in 2023.

Privind spre deficitul bugetar, si spre cel comercial, la niveluri ridicate (chiar dinainte de pandemie), putem vorbi deschis despre o crestere a poverii datoriei publice, pe un trend care necesita atentie serioasa”, a explicat Claudiu Cazacu, consulting strategist la XTB Romania, în cadrul unei conferințe.

Curs valutar BNR pentru dolarul american

Dolarul american a avut, de asemenea, o valoare mai mare miercuri, comparativ cu ziua de marți, respectiv 4,4127 lei de la 4,3957 lei. , dolarul american a fost cotat la valoarea de 4,3863 lei.

Tot referitor la dolarul american, sunt mulți investitori care consideră că la nivel global această monedă va începe să fie cât mai solicitată odată cu instalarea pandemiei.

”Vedem o mulţime de factori de risc şi incertitudine. Investitorii se uită la toate acestea şi spun că vor găsi un refugiu în dolar.

Pieţele se orientează din nou pe pandemie, în condiţiile în care varianta Delta duce la noi măsuri de luptă împotriva acestui virus”, a spus Simon Harvey, analist senior de piaţă forex la Monex Europe, citat de Reuters.

Curs valutar BNR pentru lira sterlină

Lira sterlină a crescut și ea comparativ cu ziua de marți. Miercuri, lira sterlină a ajuns la valoarea de 5,8974 lei, după ce marți a înregistrat 5,8777 lei, iar luni 5,8918 lei.

Curs valutar BNR pentru francul elvețian

Francul elvețian a fost cotat miercuri la 4,7159 lei. Marți a avut o valoare mai mare, anume 4,7200 lei. Luni, 22 noiembrie, o valoare și mai mare 4,7222 lei.

Curs valutar BNR pentru gramul de aur

Gramul de aur s-a depreciat miercuri, la 253,7999 lei, de la 253,8224 marți. Însă, în raport cu ziua de luni a crescut, atunci având 259,3070 lei.