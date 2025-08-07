News

Curs valutar BNR joi, 7 august 2025. Ce cotații vor avea euro și dolarul american 

Curs valutar BNR joi, 7 august 2025. Banca Națională a României va furniza, la ora 13:00, datele privind evoluția principalelor monede
Andreea Stanaringa
07.08.2025 | 03:30
Curs valutar BNR pentru joi, 7 august 2025. Sursa foto: Hepta

Curs valutar BNR joi, 7 august 2025. Banca Națională a României va transmite, la ora 13:00, cotațiile principalelor monede ale lumii. FANATIK va oferi, ca de obicei, datele actualizate.

Curs valutar BNR joi, 7 august 2025

La mijlocul săptămânii, moneda euro a înregistrat o scădere, la fel și dolarul american. Nici alte monede principale nu au fost pe plus, așa cum s-a întâmplat cu doar o zi înainte.

Miercuri, 6 august, moneda euro era cotată la 5.0747 lei, cu 0.0002 unități mai puțin decât marți. Pe 5 august, aceeași monedă era cotată la 5.0749 lei, cu 0.0007 unități mai mult decât în prima zi a săptămânii. De altfel, săptămâna a început tot cu o scădere pentru euro, cotat la 5.0742 lei, cu 0.0028 unități mai puțin decât vineri, 1 august.

Tot pe 6 august, dolarul american era cotat la 4.3796 lei, înregistrând o scădere cu 0.0158 unități. În schimb, marți, pe 5 august, moneda din SUA era cotată la 4.3954 lei, în urma unei creșteri cu 0.0090 unități.

Cotațiile pentru lira sterlină și francul elvețian

Leul a câștigat teren și în fața monedei Regatului Unit miercuri. Pe 6 august, lira sterlină era cotată la 5.8243 lei, cu 0.0170 unități mai puțin decât cu o zi înainte. Marți, pe 5 august, moneda a înregistrat o creștere cu 0.0082 unități, fiind cotată la 5.8413 lei.

Miercuri, 6 august, francul elvețian era cotat la 5.4197 lei, după ce a înregistrat o scădere cu 0.0057 unități. Marți, moneda era cotată la 5.4254 lei, în urma unei creșteri de 0.0013 unități, conform datelor furnizate de Banca Națională a României.

Curs valutar pentru gramul de aur

Pe 6 august, și gramul de aur a înregistrat o scădere, fiind cotat la 473.1906 lei, cu 2.3135 lei mai puțin decât marți. Pe 6 august, un gram de aur valora 475.5041 lei. Cea mai mare scădere înregistrată recent a fost pe 24 iulie, atunci când a ajuns să valoreze 466.4699 lei.

Cursul valutar este anunțat de Banca Națională a României zilnic, la ora 13:00. Instituția nu va actualiza cursul în zilele de weekend sau în cele libere legale.

Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
