Curs valutar BNR joi, 7 august 2025. Ce cotații vor avea euro și dolarul american 

Curs valutar BNR joi, 7 august 2025. Banca Națională a României va transmite, la ora 13:00, cotațiile principalelor monede ale lumii. FANATIK va oferi, ca de obicei, datele actualizate.

Curs valutar BNR joi, 7 august 2025

La mijlocul săptămânii, , la fel și dolarul american. Nici alte monede principale nu au fost pe plus, așa cum s-a întâmplat cu doar o zi înainte.

Miercuri, 6 august, moneda euro era cotată la 5.0747 lei, cu 0.0002 unități mai puțin decât marți. Pe 5 august, aceeași monedă era cotată la 5.0749 lei, cu 0.0007 unități mai mult decât în prima zi a săptămânii. De altfel, săptămâna a început tot cu o scădere pentru euro, cotat la 5.0742 lei, cu 0.0028 unități mai puțin decât vineri, 1 august.

Tot pe 6 august, dolarul american era cotat la 4.3796 lei, înregistrând o scădere cu 0.0158 unități. În schimb, marți, pe 5 august, moneda din SUA era cotată la 4.3954 lei, în urma unei creșteri cu 0.0090 unități.

Cotațiile pentru lira sterlină și francul elvețian

Leul a câștigat teren și în fața monedei Regatului Unit miercuri. Pe 6 august, lira sterlină era cotată la 5.8243 lei, cu 0.0170 unități mai puțin decât cu o zi înainte. Marți, pe 5 august, moneda a înregistrat o creștere cu 0.0082 unități, fiind cotată la 5.8413 lei.

Miercuri, 6 august, francul elvețian era cotat la 5.4197 lei, după ce a înregistrat o scădere cu 0.0057 unități. , în urma unei creșteri de 0.0013 unități, conform datelor furnizate de Banca Națională a României.

Curs valutar pentru gramul de aur

Pe 6 august, și gramul de aur a înregistrat o scădere, fiind cotat la 473.1906 lei, cu 2.3135 lei mai puțin decât marți. Pe 6 august, un gram de aur valora 475.5041 lei. Cea mai mare scădere înregistrată recent a fost pe 24 iulie, atunci când a ajuns să valoreze 466.4699 lei.

Cursul valutar este anunțat de Banca Națională a României zilnic, la ora 13:00. Instituția nu va actualiza cursul în zilele de weekend sau în cele libere legale.