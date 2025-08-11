News

Curs valutar BNR luni, 11 august 2025. Își va continua Euro deprecierea în raport cu leul românesc

În ultima săptămână, moneda Euro a cunoscut o ușoară depreciere în raport cu leul românesc. Va continua această evoluție și în săptămâna 11 -15 august?
Laurentiu Sirbu
11.08.2025 | 03:06
Curs valutar BNR luni 11 august 2025 Isi va continua Euro deprecierea in raport cu leul romanesc
BNR anunță la ora 13.00 noile cotații pentru principalele valute. Sursa foto: Hepta

Curs valutar BNR luni, 11 august 2025. După ce în luna mai Euro a trecut de pragul psihologic de 5 lei pentru un Euro, săptămâna trecută moneda europeană a înregistrat o ușoară scădere în raport cu leul românesc. Valoarea la care fusese stabilită de către BNR a ajuns la 5.07 ron, după maximul de 5.122 ron. BNR va anunța la ora 13.00 noile cotații ale principalelor monede.

Ce se va întâmpla cu Euro în această săptămână

În ultima ședință de vineri, 8 august, moneda Euro a ajuns al valoarea de 5.07 ron, în ușoară scădere față de zilele precedente, când moneda europeană se tranzacționa cu 5.08 ron. Trebuie menționat că după valoarea maximă atinsă în luna mai, de 5.122 ron, Euro a ajuns și la 5.03 lei în luna iunie.

Cursul mediu al Euro pe luna iulie a fost de 5.07 lei, în ușoară urcare față de luna precedentă, când moneda europeană a înregistrat un curs mediu de 5.046 ron. În luna mai, cursul mediu de tranzacționare al Euro a fost de 5.069 ron.

În data de 8 mai, Euro atingea valoarea maximă a ultimelor luni de 5.1222 ron. Cea mai mică valoare atinsă de Euro în ultimele trei luni a fost de 4.9773 ron, în luna mai. Valorile minime de tranzacționare în lunile iunie și iulie au fost de 5.0251 și 5.0600 ron.

Cum va evolua dolarul american

La finalul săptămânii trecute dolarul american a fost cotat la valoarea de 4.3561 ron, recuperând puțin față de scăderile înregistrate pe parcursul săptămânii. Moneda americană se află acum la o valoare minimă de referință, în condițiile în care la începutul anului era tranzacționară cu peste 4.8 lei.

Ultimele luni au arătat o scădere continuă a monedei americane. Astfel, valoarea medie de tranzacționare în luna iulie a fost de 4.3405 ron, în scădere față de luna iunie când fusese tranzacționat cu 4.3797. Valoarea medie de tranzacționare a dolarului american în luna mai a fost de 4.4923 lei.

Cursul BNR pentru principalele monede și metale

În ultima ședință din 8 august, francul elvețian se tranzacționa cu 5.3913 ron, lira sterlină a ajuns la valoarea de 5.8585 ron, în ușoară creștere, iar leva bulgărească ajunsese la valoarea de 2.5929 ron, în ușoară scădere în ultimele zile.

Gramul de aur a ajuns la valoarea de 476.28 ron, în creștere semnificativă, de peste 4 lei față de ziua precedentă. De altfel, și pe piețele internaționale, metalul prețios a ajuns la prețuri record.

Laurentiu Sirbu
Și-a început cariera în mediul ONG, la Agenția de Monitorizare a Presei, apoi a debutat ca jurnalist la Adevărul.ro, lucrând apoi și la Ziare.com. Scrie pe teme de social, justiție și sănătate.
