Curs valutar BNR luni, 18 august 2025. Ce valori vor avea principalele monede la început de săptămână

Curs valutar BNR luni, 18 august 2025. Banca Națională a României va publica, la ora 13.00, noile informațiile despre monedele relevante de pe piață. Ca de obicei, FANATIK vă oferă toate datele în timp real.
Moneda euro a înregistrat două deprecieri consecutive. Ultimele două ședințe valutare au fost în zilele de miercuri, 13 august, și joi, 14 august, dat fiind că vineri s-a sărbătorit Adormirea Maicii Domnului.
Astfel, la mijlocul săptămânii precedente, BNR a arătat că moneda a avut un minus de 0.0050 unități. Mai apoi, în ultima ședință valutară, a avut o altă depreciere, de data aceasta de 0.0005 unități, moneda ajungând la valoarea de 5.0628 lei.
Și dolarul american a fost „pe roșu” în ziua de miercuri, cu un minus de 0.0515 unități. Cu toate acestea, moneda a încheiat săptămâna pe plus, cu 0.0158 unități, ajungând la valoarea de 4.3331 lei.
În aceeași situație s-a aflat și lira sterlină. Datele furnizate de BNR au arătat că la mijloc de săptămână a avut un minus de 0.0181 unități, după care o creștere de 0.0260 unități, moneda ajungând la valoarea de 5.8856 lei.
Francul elvețian a fost „pe roșu” în ultimele două ședințe valutare. Mai întâi s-a înregistrat o depreciere de 0.0084 unități, după care o alta de 0.0037 unități. Astfel, moneda a ajuns la valoarea de 5.3754 lei.
Și gramul de aur a trecut sub pragul de 470 de lei. Miercuri, metalul prețios a avut o depreciere de 2.9178 lei. În următoarea zi, totuși, a înregistrat o creștere ușoară, de 0.3535, ajungând la valoarea de 467.5323 lei.
Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale (BNR), a declarat că, din cauza deciziilor politice luate de guvernele României în ultimii 10-12 ani, acest obiectiv nu pare prea realizabil în viitorul imediat apropiat.
În același timp, Isărescu a explicat faptul că trecerea la moneda euro depinde foarte mult de capacitatea României de a implementa politici economice coerente și eficiente, care să producă efecte pe termen lung, mai ales în ceea ce privește reducerea deficitului bugetar.
Guvernatorul a mai adăugat că deciziile politice luate de partidele de guvernământ au făcut ca puterea BNR să scadă în ceea ce privește capacitatea de implementare a monedei euro. În contextul actual, posibilitatea schimbării monedei naționale este aproape imposibilă, astfel că o discuție despre subiect ar putea fi reluată peste circa șapte ani.