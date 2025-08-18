Curs valutar BNR luni, 18 august 2025. Ce valori vor avea principalele monede la început de săptămână

Curs valutar BNR luni, 18 august 2025. Banca Națională a României va publica, la ora 13.00, noile informațiile despre monedele relevante de pe piață. Ca de obicei, FANATIK vă oferă toate datele în timp real.

ADVERTISEMENT

Curs valutar BNR luni, 18 august 2025

Moneda euro a înregistrat două deprecieri consecutive. Ultimele două ședințe valutare au fost în zilele de miercuri, 13 august, și , dat fiind că vineri s-a sărbătorit Adormirea Maicii Domnului.

Astfel, la mijlocul săptămânii precedente, BNR a arătat că moneda a avut un minus de 0.0050 unități. Mai apoi, în ultima ședință valutară, a avut o altă depreciere, de data aceasta de 0.0005 unități, moneda ajungând la valoarea de 5.0628 lei.

ADVERTISEMENT

Și dolarul american a fost „pe roșu” în ziua de miercuri, cu un minus de 0.0515 unități. Cu toate acestea, moneda a încheiat săptămâna pe plus, cu 0.0158 unități, ajungând la valoarea de 4.3331 lei.

În aceeași situație s-a aflat și lira sterlină. Datele furnizate de BNR au arătat că la mijloc de săptămână a avut un minus de 0.0181 unități, după care o creștere de 0.0260 unități, moneda ajungând la valoarea de 5.8856 lei.

ADVERTISEMENT

Francul elvețian a fost „pe roșu” în ultimele două ședințe valutare. Mai întâi s-a înregistrat o depreciere de 0.0084 unități, după care o alta de 0.0037 unități. Astfel, moneda a ajuns la valoarea de 5.3754 lei.

ADVERTISEMENT

Și gramul de aur a trecut sub pragul de 470 de lei. Miercuri, metalul prețios a avut o depreciere de 2.9178 lei. În următoarea zi, totuși, a înregistrat o creștere ușoară, de 0.3535, ajungând la valoarea de 467.5323 lei.

ADVERTISEMENT

Când va trece România la moneda euro

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale (BNR), a declarat că, din cauza deciziilor politice luate de guvernele României în ultimii 10-12 ani, acest obiectiv nu pare prea realizabil în viitorul imediat apropiat.

În același timp, Isărescu a explicat faptul că depinde foarte mult de capacitatea României de a implementa politici economice coerente și eficiente, care să producă efecte pe termen lung, mai ales în ceea ce privește reducerea deficitului bugetar.

Guvernatorul a mai adăugat că deciziile politice luate de partidele de guvernământ au făcut ca puterea BNR să scadă în ceea ce privește capacitatea de implementare a monedei euro. În contextul actual, posibilitatea schimbării monedei naționale este aproape imposibilă, astfel că o discuție despre subiect ar putea fi reluată peste circa șapte ani.